Yadea feiert den Muttertag mit der Social-Media-Kampagne #LegendaryMom

Am Muttertag feiert Yadea, eine führende Marke für elektrische Zweiräder, Mütter auf der ganzen Welt mit dem Start der #LegendaryMom Social Media Kampagne, die ein neues Muttertagsvideo und ein Poster umfasst. Im Mittelpunkt der Muttertagskampagne von Yadea steht ein energiegeladener Rap, der den jugendlichen Geist der Marke verkörpert und eine Hommage an die vielfältigen Identitäten der modernen Mutter darstellt.

„Mütter werden nicht nur dadurch definiert, dass sie Kinder haben. Mütter haben mehrere Identitäten im Leben: Sie können Familienmitglieder, stilvolle Frauen und Verfechterinnen des ökologischen Lebensstils sein. Als Marke hat Yadea schon immer die Vielzahl der Rollen, die moderne Mütter in unserem Leben einnehmen, erkannt und unterstützt. Dieser Film ist eine Hommage an die Idee, dass alle Mütter auf der ganzen Welt absolut und unbestreitbar legendär sind", so Aska Zeng, General Manager bei Yadea.

Yadeas #LegendaryMom-Kampagne feiert die moderne Mutter und fordert das Publikum auf, über die verschiedenen Rollen nachzudenken, die ihre Mutter in ihrem Leben gespielt hat und immer noch spielt - von der Erzieherin über die Geschäftsfrau bis hin zur Verfechterin eines nachhaltigen Lebens. Als erste Lehrerin sind Mütter diejenigen, die Kindern helfen, sich in allen Bereichen der Welt zurechtzufinden, vom Wechseln der Windeln über das Lernen für die große Schulprüfung bis hin zum beruflichen Fortkommen auf dem Weg ins Berufsleben. Sie formen Kinder zu ihrem besten Selbst - wie es im Rap heißt: „All deine guten Eigenschaften sind vererbt worden." Als „wahre Chefin" und „echte Draufgängerin" erkennt Yadea an, dass moderne Mütter Umweltschützerinnen sind, die aktiv werden und nachhaltige Transportmittel nutzen, um sicherzustellen, dass die nächste Generation beim Schutz der Erde führend wird.

Das Video #LegendaryMom von Yadea wurde am 8. Mai 2022 auf den Social-Media-Plattformen der Marke veröffentlicht, zusammen mit einem speziellen Muttertags-Post, der die verschiedenen Rollen von Müttern feiert und das Publikum einlädt, Bilder zu teilen, um ihre eigene #LegendaryMom auf Social Media zu feiern.

Die #LegendaryMom-Kampagne spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von Yadea wider, Mütter auf der ganzen Welt zu stärken, und ist Teil des umfassenden Engagements der Marke, Mütter bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Yadea hilft Müttern, ihren Kindern die wichtigste Mutter von allen - Mutter Erde - näher zu bringen und sie zu schützen, und erleichtert Eltern das Leben mit innovativen Produkten, wie zum Beispiel der einzigartigen Kinderserie. Gleichzeitig lässt Yadea immer wieder herausragendes, preisgekröntes Design in seine Produkte einfließen, so auch beim Red Dot Design Award 2020 für C1S. Diese Kombination aus Form und Funktion ermöglicht es Kindern, Schönheit zu schätzen und zu verfolgen, während sie Müttern dabei hilft, in ihrem hektischen Alltag stilvoll auszusehen.

Als Verfechterin von Frauen auf der ganzen Welt erkennt und unterstützt Yadea die verschiedenen Rollen, die Mütter in der modernen Welt spielen, mit Nachdruck. Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen weiterhin grüne, umweltfreundliche Produkte entwickeln, die #LegendaryMom unterstützen und Kinder auf ihrem Weg zu „Electrify Your Life" begleiten.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40 000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns hier:

Officizielle Website: https://www.yadea.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/ Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/ Twitter: https://twitter.com/YadeaGermany

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1813006/Yadea_Mothers_Day_Video.mp4

