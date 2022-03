Yadea Group

Yadea feiert internationalen Frauentag mit neuer Social-Media-Kampagne „IT'S SHE"

München, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Internationalen Frauentags würdigt Yadea (01585:HK), die weltweit führende Elektrozweirad-Marke, Frauen mit dem Start ihrer neuen Social-Media-Kampagne „IT'S SHE". „IT'S SHE" läuft vom 6. bis zum 11. März und soll Yadeas Anerkennung der Werte und Leistungen von Frauen deutlich machen.

„Wir hoffen, dass durch Aktivitäten wie die IT'S SHE-Kampagne der Welt das Konzept vermitteln können, dass eine Frau sich niemals definieren lassen sollte. Gleichzeitig verkörpert unsere neue Kampagne Yadeas Einsatz für Vielfalt in weiblichen Gemeinschaften und vermittelt unsere Wertschätzung für Frauen sowie ihren kontinuierlichen Beitrag in der Welt", erklärte Aska Zeng, Geschäftsführer von Yadea.

Im Vorfeld der Kampagne veröffentlichte Yadea am 6. März ein Teaser-Video auf seinen Social-Media-Plattformen, das verschiedene Porträts von Frauen in einem 3x3-Raster zeigt. Im Anschluss daran veröffentlichte die Marke am 8. März zum Internationalen Frauentag ihr offizielles Video in voller Länge.

Das inspirierende und beflügelnde Video „IT'S SHE" von Yadea feiert die Individualität von Frauen und verdeutlicht das Engagement, sie beim Wachsen, Vorankommen und Beschreiten ihrer eigenen Wege zu begleiten. Das Video zeigt Frauen aus verschiedenen Branchen und Gesellschaftsschichten, von Künstlerinnen und Unternehmerinnen bis hin zu Sportlerinnen, Models, Eltern und Führungskräften. Es soll die grenzenlose Vielfalt von Frauen aufzeigen, seien sie dynamisch oder ruhig, aufgeschlossen oder introvertiert. Außerdem soll das Yadea-Video darauf hinweisen, dass sich eine Frau niemals definieren lassen sollte.

Darüber hinaus hat Yadea sein neues Manifest für Frauen in drei Beiträgen in den sozialen Medien vorgestellt. Die Beiträge zeigen eine Nahaufnahme der Gesichtsausdrücke verschiedener Frauen, während sie sich in verschiedensten Situationen bewegen und betonen damit, dass sie eine Kraft sind, die nicht ignoriert werden kann, und ermutigen sie, ihr authentisches Selbst zu verfolgen – unabhängig von ihrem Alter, ihren Erfahrungen oder ihrer Situation.

Unter jedem Beitrag ruft Yadea die Nutzerinnen dazu auf, ihre eigene Erfahrung als Frau sowie echte inspirierende Geschichten von Frauen, denen sie begegnet sind, zu beschreiben und zu teilen. Durch die Förderung der Interaktion zwischen Frauen in der Gemeinschaft hofft Yadea, stärkere Bindungen zwischen Internetnutzer*innen aufzubauen und die Unterstützung für die Gleichberechtigung in der Zukunft zu stärken.

Wieder einmal möchten wir allen Frauen auf der ganzen Welt einen schönen Internationalen Frauentag wünschen. Yadea ist stolz darauf, an Ihrer Seite zu gehen und Sie getreu unserem Motto Electrify Your Life zu begleiten", so Zeng.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

