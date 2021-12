Yadea Group

Yadea macht enorme Fortschritte, da die Branche der elektrischen Zweiräder in eine neue Wachstumsphase eintritt

Der Markt für elektrische Zweiräder wird sich in den nächsten zehn Jahren rasant entwickeln. Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, ist gut positioniert, um die Branche auf die nächste Stufe zu heben.

Laut einer Marktstudie von Quince Market Insights wird der weltweite Markt für Elektroroller und -motorräder bis 2030 mit einer CAGR von 32,5 % wachsen. Diese steigende Nachfrage wird durch die wachsende Vorliebe der Verbraucher für Elektromobilität angetrieben, da weltweit ein Anstieg der schädlichen Kohlenstoffemissionen zu verzeichnen ist, sowie durch neue politische Maßnahmen und Vorschriften, die umweltfreundlichere Reiselösungen begünstigen.

„Yadea ist bereit für die nächste Wachstumsphase in der Elektromobilität und hat sein Bekenntnis zu seiner langfristigen Vision bekräftigt und gelobt, am Puls der Branchentrends zu bleiben, um seine Produkte zu verbessern, die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung zu verstärken und seine globale Präsenz auszubauen", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Elektrische Zweiräder verursachen weniger CO2-Emissionen, Lärmbelästigung und einen geringeren ökologischen Fußabdruck als ihre kraftstoffbetriebenen Gegenstücke. Yadea hat diese Vorteile aus erster Hand erfahren: Nach 20 Jahren und 50 Millionen verkauften Motorrollern hat das Unternehmen 9,07 Millionen Tonnen Benzin eingespart und 31,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden - das entspricht der Pflanzung von 1,58 Milliarden Bäumen.

Innovative Batterietechnologien und verbesserte Leistungs- und Designspezifikationen sind drei weitere Faktoren, die den Markt für Elektroroller und -motorräder vorantreiben. In dieser Hinsicht hat Yadea bereits Fortschritte bei der Optimierung seiner Batteriesysteme, der Verbesserung des Designs und der Bereitstellung zugänglicher Ladedienste für die Nutzer gemacht.

Alle Yadea Fahrzeuge sind mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das Schutz vor Überstrom, Überladung, Überentladung, Kurzschluss, Überhitzung und mehr bietet. Die proprietäre Schnellladetechnologie von Yadea lädt die Batterien in 20 Minuten um bis zu 80 % auf und nutzt dabei Technologien in Automobilqualität, wie z. B. die Isolierung von Hoch- und Niederspannung sowie die Überwachung und den Schutz von Isolationslecks.

Als Pionier hat Yadea im Jahr 2021 auch bahnbrechende neue Ladelösungen für Fahrer auf den Markt gebracht, wie z. B. sein kabelloses Ladegerät. Mit Hilfe der Niederfrequenz-Magnetresonanztechnologie lädt das Gerät Elektrofahrzeuge sicher und intelligent auf, ohne dass Kabel benötigt werden. Darüber hinaus hat Yadea in Zusammenarbeit mit Gogoro einen bequemen Batterietauschdienst eingeführt, der die Technologie des „Gogoro-Netzwerks" nutzt und es den Fahrern ermöglicht, die Batterien in Sekundenschnelle zu tauschen und mit jeder Fahrt weiter zu kommen.

Über die Batterietechnologien hinaus bietet Yadea den Nutzern weltweit ein umfassendes Angebot an preisgekrönten umweltfreundlichen Lösungen für den Kurzstreckenverkehr, darunter das G5, das mit dem International Design Excellence Award 2019 ausgezeichnet wurde, und das von KISKA entworfene C1S, das den Red Dot Design Award 2020 erhielt. Yadea hat sich auch mit weltweit führenden Designstudios wie Giovannoni Design, AMV Design und Boxer zusammengetan.

Mit seiner selbstgesteuerten Einstellung und seinem zukunftsorientierten Ansatz ist Yadea bereit, die Elektromobilitätsbranche in ihrer nächsten Wachstumsphase voranzutreiben. In den kommenden zehn Jahren wird Yadea weiter daran arbeiten, das Reisen im grünen Zeitalter bequemer zu machen.

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

