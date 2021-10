Yadea Group

Yadea stellt neue Huan Huan Fahrzeugserie vor

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Yadea (01585.HK), die weltweit führende Elektrozweiradmarke, hat sich mit Huan Huan zusammengetan, um seine neue Huan Huan-Produktserie in Hangzhou, China, zu präsentieren. Die am 11. Oktober angekündigte Fahrzeugfamilie umfasst zwei neue Fahrzeuge, die eine sichere und bequeme On-Demand-Elektrobetankung mit der branchenführenden Batteriewechseltechnologie von Gogoro ermöglichen.

Als führende elektrische Zweiradmarke hat Yadea das fortschrittliche Batteriewechselsystem von Gogoro Network als Teil einer breiteren Strategie genutzt, um seine neue Huan Huan Produktlinie einzuführen, neue Geschäftsformate zu antizipieren und einzusetzen und seine Marktführerschaft weiter zu festigen.

Yadea hat zwei neue Fahrzeuge der Huan Huan Serie auf den Markt gebracht. Beide Fahrzeuge nutzen das Batteriewechselsystem von Gogoro für eine sicherere und bequemere Fahrt. Die Nutzer können ihr Fahrzeug in Sekundenschnelle an sogenannten Swap-and-Go-Stationen aufladen, ohne dass sie einen QR-Code scannen oder auf das Aufladen warten müssen. Mit 45 Wechselstationen, die ab dem Einführungstag zur Verfügung stehen, und 80 Stationen, die bis Ende 2021 erwartet werden, werden in einem Umkreis von 2 km jederzeit und rund um die Uhr frische Batterien verfügbar sein.

Die Sicherheit hat oberste Priorität, sodass die Fahrer eine sorgenfreie Fahrt genießen können. Die Huan Huan-Fahrzeuge von Yadea sind mit Gogoro-Batterien ausgestattet, die über ein unabhängiges Sicherheitsschutzsystem, ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) und eine umfassende Paraffin-Wärmeisolierung verfügen und nach IP67 staub- und wasserdicht sind.

Mit einer Reichweite von bis zu 100 km ermöglichen die Gogoro-Batterien den Fahrern auch eine größere Reichweite. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen reicht die Lebensdauer aus, um Kurzstreckenfahrten eine Woche lang zu bewältigen, ohne auf das Aufladen warten zu müssen.

"Yadea ist stolz darauf, die Huan Huan-Serie vorzustellen, die vom Gogoro Network unterstützt wird. Das führende Batteriewechselsystem von Gogoro bietet einen neuen Standard für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, der die Bedenken der Verbraucher in Bezug auf die Batterielebensdauer und -reichweite, die Batterieverfügbarkeit und die Gesamtnutzungskosten verringert", sagte Dong, Jinggui, Vorsitzender der Yadea Technology Group Co. Ltd. "Dank der Partnerschaft mit Gogoro werden wir gemeinsam daran arbeiten, mehr Nutzern auf der ganzen Welt umweltfreundliches Reisen zu ermöglichen."

"Unsere Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für die nachhaltige urbane Mobilität in China, dem größten Zweiradmarkt der Welt. Gemeinsam bringen wir eine neue Generation von städtischen Zweirädern auf den Markt, die das Gogoro-Batteriewechselsystem und die Einführung von zwei neuen Yadea-Fahrzeugen beinhaltet, die Teil eines größeren, von Gogoro unterstützten, Portfolios sind", sagte Horace Luke, Gründer und CEO von Gogoro Inc.

Auch in Zukunft wird Yadea mit führenden internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Herausforderungen zu beseitigen, die mit unbequemen Ladevorgängen und unsicheren elektrischen Kraftstoffquellen verbunden sind. Durch die Bereitstellung von mobilem Strom für urbane Fahrer auf der ganzen Welt beschleunigt Yadea weiterhin die globale Revolution der Elektrofahrzeuge, reduziert die Kohlenstoffemissionen und hilft mehr Menschen, ihr Leben zu elektrifizieren und so "Electrify Your Life" Wahrheit werden zu lassen.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

