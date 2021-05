Yadea Group

Yadea glänzt mit modernsten Technologien für elektrische Zweiräder auf der Wuxi International Electric Vehicle Exhibition

Yadea Technology Group Co., Ltd. ("Yadea", 01585.HK), eine führende Marke für Zweirad-Elektrofahrzeuge, stellte eine Reihe von Produkten aus und stahl mit seinen innovativen Technologien, wie kabelloses Laden und intelligente Sprachinteraktion, die Show auf der 15. Wuxi International Electric Vehicle Exhibition am 20. Mai in Wuxi, China.

Die globale Industrie für elektrische Zweiräder ist in einen Zustand des Hyperdrive eingetreten, angespornt durch einen erhöhten Fokus auf den Umweltschutz, die Entwicklung neuer Richtlinien und eine veränderte Einstellung zu öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der Pandemie. Zweiräder werden jetzt schneller elektrisch als jedes andere Segment des Straßenverkehrs, und elektrische Zweiräder machen 35 Prozent der neuen Verkäufe weltweit aus. Die Nachfrage der Verbraucher steigt, eine Revolution ist in vollem Gange - und Yadea ist führend dabei.

"Yadea hat sich der Forschung und Entwicklung von Spitzentechnologien in der elektrischen Zweiradindustrie verschrieben, und wir sind stolz darauf, diese auf der Wuxi International Electric Vehicle Exhibition auszustellen. Mit unseren früheren Investitionen in Motoren, Batterien, Ladegeräte und die Lieferkette haben wir uns bereits einen Vorsprung bei der Hardware erarbeitet. Wenn wir in die Zukunft blicken, richten wir unseren Fokus auf die Erlangung eines technologischen Vorsprungs durch intelligente Erfahrungen, Produktpositionierung, Benutzerbedienung, Automatisierung und mehr", sagte Aska Zeng, General Manager von Yadea.

In den letzten Jahren hat Yadea seine F&E-Kapazitäten erweitert, um seinen Wettbewerbsvorteil bei den Technologien für elektrische Zweiräder zu stärken, die Produktionseffizienz zu erhöhen und Ergebnisse zu erzielen, die andere in der Branche übertreffen. Zu den aktuellen Einrichtungen gehören CNAS-Labore auf nationaler Ebene, Forschungsinstitute für Produkttechnologie, Zentren für Forschung und Entwicklung von intelligenten Produkten und Produkten, Forschungsinstitute für Energieversorgung und mehr.

Dass sich diese Investitionen gelohnt haben, zeigte sich während der Messe, als Yadea seine neue, weiterentwickelte Smart-Serie vorstellte. Diese Fahrzeuge haben mit einem neuen Navigationssystem, verbesserten Anruffunktionen, Musikunterhaltung und Sprachinteraktion neue Maßstäbe gesetzt - um den Smart Travel Markt zu revolutionieren. Yadea hat auch die Integration und Verbindung mehrerer Informationssysteme mit Hilfe von Cloud-Bereitstellung und modularer Konfiguration realisiert und ist damit die erste Zweiradmarke, die Chinas Internet-Plus-Plan umsetzt.

Darüber hinaus hob Yadea die Vorteile seiner Ende letzten Jahres eingeführten "Global Multiplication"-Strategie hervor. Dieses Modell setzt sich für die Aufwertung der gesamten Branche mit Premium-Marken, besseren Produkten und Dienstleistungen sowie neueren Modellen ein, wobei die Vorteile von Yadea nur noch wachsen können - alles bei gleichzeitiger Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltigen Transport.

Als Ergebnis dieser Strategie haben die Graphen-Batterie, der integrierte, seitlich montierte Motor, der adaptive Motor, das intelligente Steuersystem und andere Technologien des Unternehmens weltweit Anerkennung erlangt. Dies hat dazu geführt, dass Yadea eine Partnerschaft mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft eingegangen ist und im April die offizielle Einführung seiner globalen Marke bekannt gegeben hat. Die Produkte von Yadea werden heute in 88 Ländern mit mehr als 35.000 Einzelhandelsgeschäften weltweit verkauft.

Mit Blick auf die Zukunft wird Yadea weiterhin seine ständig wachsende Branchenführerschaft nutzen, um die Revolution der Elektromobilität einzuläuten und neue Trends in Forschung und Entwicklung zu verfolgen - und damit letztlich die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Zweiradtransports zu schaffen.

