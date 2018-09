GCL-SI erhält als erstes ausländisches Unternehmen die BIS-Zertifizierung für Photovoltaik-Module

New Delhi, Indien (ots/PRNewswire) - GCL-SI ist das erste ausländische Unternehmen, dessen Photovoltaik-Module vom BIS (Bureau of Indian Standards) zertifiziert wurden.

Das BIS ist Indiens Normungs- und Zertifizierungsbehörde. Es wurde 1987 als Ersatz für das 1946 gegründete Indian Institute of Standards (ISI) eingerichtet und dient als gesetzliche nationale Normungs- und Zertifizierungsbehörde in Indien und für indische Produkte. Im März 2018 startete GCL-SI in Zusammenarbeit mit VDE, Perfect Care Solution LLP offiziell seine Teilnahme an der indischen BIS-Zertifizierungsprüfung. Nach einem langwierigen Prüfverfahren und einem strengen BIS-Audit erhielt GCL-SI als weltweit erstes Unternehmen die BIS-Zertifizierung.

Eric Luo, Präsident von GCL-SI, sagt dazu: "GCL-SI hat das Ziel, seinen Kunden hochwertige und höchst zuverlässige Solarprodukte zu liefern. Der Erhalt der BIS-Zertifizierung als erstes nicht indisches Unternehmen ist ein Meilenstein für uns. Wir danken unseren lokalen Projektpartnern, VDE, Perfect Care Solution LLP, für ihre Kooperation und Unterstützung. Wir hoffen sehr, dass die hochwertigen Produktintegrationen von GCL-SI nun noch mehr Kunden bedienen können und damit letztendlich weltweit für eine gesündere Umwelt sorgen."

2018 nahm Indien PV-Module in die Liste zertifizierungspflichtiger Produkte auf. D. h. PV-Module müssen gemäß IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II sowie in lokalen, von der BIS zugelassenen Labors in Indien geprüft werden. Erst nach Abschluss dieser Prüfungen und BIS-Zertifizierung der Module dürfen sie auf dem indischen Inlandsmarkt angeboten werden. Das IS-Etikett darf erst nach Erhalt des Zertifikats durch den Hersteller angebracht werden.

Informationen zu GCL-SI

GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), ist Teil der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI stellt ein hochmodernes integriertes Energiesystem aus einer Hand bereit und hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Unternehmen für Solarenergie zu werden.

Pressekontakt:

Echo Zhang

+86-512-6983-2911

+86-186-5168-6372

zhangning_nj@gclsi.com

Original-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell