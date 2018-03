LittleSwan stellt Kaltwasser-Waschtechnologie auf der AWE vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der Waschmaschinenhersteller erhält VDE-Zertifizierung aus Deutschland

Im qualitätsbezogenen Deutschland gilt die VDE-Zertifizierung als begehrte Auszeichnung unter Herstellern von Haushaltsgeräten. Der Erhalt dieser Auszeichnung wird von Elektroproduzenten beinahe mit dem Gewinn des Nobelpreises gleichgestellt. Am 7. März gab der in Deutschland ansässige VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) auf verschiedenen Plattformen die Zertifizierung einer von einem chinesischen Haushaltsgerätehersteller entwickelten Schlüsseltechnologie bekannt. Hierbei handelt es sich um die Kaltwasser-Waschtechnologie von LittleSwan.

LittleSwan stellte auf der Appliance & Electronics World Expo (AWE) am 8. März eine volltransparente, mit dieser Technologie versehene, Waschmaschine vor, um Besuchern die inneren Mechanismen der Technologie vor Augen zu führen. Die neue, bahnbrechende Wasch- und Gewebepflege-Technologie, die von dem chinesischen Waschmaschinenhersteller entwickelt wurde, entpuppte sich als einer der Veranstaltungshöhepunkte des Tages.

1858 entwickelte Hamilton Smith die weltweit erste Waschmaschine. Seither unterlag die Waschmaschine durch neu hinzugefügte Funktionen einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Ursprünglich wurden Waschmaschinen mit einer Handkurbel betrieben. 1947 kam die weltweit erste vollautomatische Waschmaschine auf den Markt. Ende der 1970er Jahre wurde die erste durch einen Mikrocomputer gesteuerte Waschmaschine hergestellt. Der verwendete Motor entwickelte sich von einem Direktantriebsmotor (direct drive, DD) zu einem bürstenlosen Gleichstrom-Elektromotor (brushless DC electric motor, BLDC) und wurde später von dem intelligenten SIA-Motor mit variabler Frequenz und Drehzahlregelung, wie er bis heute verwendet wird, abgelöst. Zunächst mit seiner zukunftsweisenden SIA-Technologie und später mit seiner ausgefeilten Kaltwasser-Waschmaschinentechnologie trug LittleSwan bedeutend zum technologischen Wandel bei.

Der gängigen Vorstellung der Haushaltsgeräte-Community zufolge können Waschprozesse in Frontlader-Waschmaschinen ausschließlich mit heißem Wasser stattfinden. Waschvorgänge mit heißem Wasser können jedoch zum Verlust von Farbechtheit zwischen Farbstoff und Gewebe führen und somit Verfärbungen und Deformierungen der Bekleidung verursachen. Kleidungsstücke aus empfindlichen Materialien wie z.B. Seide oder Kaschmir sind besonders anfällig für Schäden, wenn sie in heißem Wasser gewaschen werden. LittleSwan konnte den technischen Engpass, der die Verwendung kalten Wassers während aller Waschzyklen verhinderte, eliminieren.

Die Kaltwasser-Waschtechnologie des Unternehmens ermöglicht Waschvorgänge mit einem Reinigungsgrad von 1,05, ohne dass eine Wassererhitzung erforderlich ist. Dieser Reinigungsgrad wird gewöhnlicherweise von Frontlader-Waschmaschinen bei 40°C (104°F) heißem Wasser erreicht. So kann der Energieverbrauch, der mit traditionellen Waschmaschinen aufgrund der für Waschvorgänge notwendigen Wassererhitzung einhergeht, bedeutend verringert werden. Darüber hinaus entfällt das Risiko der auf heißes Wasser zurückzuführenden Gewebeschädigung, so dass Kleidungsstücke weder verfärbt werden noch an ihrer ursprünglichen Leuchtkraft verlieren.

Die Kaltwasser-Lösung konnte die "heißes Wasser zerstört Bekleidung"-Herausforderung, die der Industrie seit Jahrzehnten zu schaffen macht, erfolgreich bestehen. Die Lösungseinführung hat LittleSwans Produktwettberwerbsfähigkeit weiter verbessert und gleichzeitig ein neues Kapitel in der Entwicklungsgeschichte der Haushaltsgeräteindustrie aufgeschlagen.

Das Bestehen der strengen Prüfungen zur Kaltwasser-Waschtechnologie, die vom VDE, Europas maßgeblichster Zertifizierungsstelle, durchgeführt wurden, zeugt von LittleSwans Vermögen, auf Märkten zu bestehen, die von den weltweit anspruchvollsten Verbrauchern beherrscht werden. LittleSwan wurde als erster chinesischer Haushaltsgerätehersteller mit zwei Zertifizierungen ausgezeichnet und beweist somit, dass das Unternehmen seinem Ruf als erfolgreicher chinesischer Innovator gerecht wird.

Darüber hinaus erhielt LittleSwans Kaltwasser-Waschtechnologie maßgebliche Zertifizierungen vom China Household Electric Appliance Research Institute (CHEARI). Der Zertifizierungsprozess, der am Test- und Inspektionszentrum CHEARI stattfand, bestätigte die Erkenntnis, dass mit der Kaltwasser-Waschtechnologie ausgestattete Waschmaschinen, Kleidungsstücke um 39,7 Prozent weniger verfärben und Wollschrumpfung um 45,5 Prozent verringert wird, während gleichzeitig die Proteinfasern empfindlicher Gewebe wie Seide geschützt werden. Im Vergleich mit bestehenden Technologien, die auf eine Wassertemperatur von 40°C angewiesen sind, verkürzt die Kaltwasser-Waschtechnologie in Verbindung mit LittleSwans Water Magic Cube-System Waschzyklen um ungefähr 30 Minuten und verringert den Energieverbrauch um 70 Prozent.

Verfügbare Verkaufsdaten lassen erkennen, dass die Kaltwasser-Waschtechnologie bereits die Aufmerksamkeit von Haushalten auf sich ziehen konnte. Zwischen November 2017 und Januar 2018 konnten Geräte aus der LittleSwan Beverly und Water Magic Cube-Serie, die mit der Kaltwasser-Waschtechnologie ausgestattet ist, 67.185 Mal verkauft werden, was im Vergleich zu den vorhergehenden drei Monaten einen Anstieg von 5,1 Prozent bedeutet. Verkaufserlöse beliefen sich auf nahezu 400 Millionen Yuan und erhöhten sich somit um 19,7%.

Die innovative Kaltwasser-Waschtechnologie ist der Inbegriff von LittleSwans 40-jähriger Handwerkskunst. Bei Betrachtung der Haushaltsgeräteindustrie kann davon ausgegangen werden, dass Unternehmen, die industrieweite Technologietrends entwickeln, die Zukunft der Branche beherrschen werden. CHEARI-zertifiziert und als erstes chinesisches Unternehmen in Besitz des begehrten VDE-Zertifikats, ist LittleSwan nicht nur auf dem Heimatmarkt, sondern auch weltweit zu einem Trendsetter geworden. LittleSwans Darbietung auf der AWE, die als Gradmesser für die Haushaltsgeräteindustrie gilt, verstärkt die maßstabsetzende Rolle des Unternehmens im Technologiebereich. LittleSwans Transformation zu einem High-End-Produzenten und die wachsende Anzahl an Haushalten, die sich für den Kauf der Produkte des Unternehmens entscheiden, gelten ebenfalls als Bestätigung der Führungsposition des chinesischen Waschmaschinenherstellers.

Pressekontakt:

Liu Chao

+86-135-5284-4253

Original-Content von: Little Swan, übermittelt durch news aktuell