Alma Lasers

Alma feiert "Platin-Jubiläum" - 20 Jahre globale Innovationsführerschaft

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Alma, einer der fünf weltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, hat heute den weltweiten Start seiner Feierlichkeiten zum 20-jährigen Firmenjubiläum im Rahmen der Fachmesse WCD in Mailand bekannt gegeben.

Von Anfang an stand Alma an der Spitze der Anbieter von Technologien für Medizin und Ästhetik, war ein revolutionärer Vorreiter in verschiedenen Feldern auf der ganzen Welt und fest entschlossen, Marktführer zu werden. Heute ist Alma ein weltweit tätiger Anbieter von energiebasierten Lösungen für die medizinische Ästhetik, Chirurgie und Kosmetik und liefert seinen Partnern und Kunden in über 80 Ländern modernste Technologien für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Die Veranstaltungen und Aktivitäten zum 20-jährigen Jubiläum von Alma werden sich über das ganze Jahr 2019 erstrecken und unseren Werdegang feiern, der stets von unseren wichtigsten Werten geleitet wurde:

- Wellbeing - das Wohlbefinden von Körper und Seele ist unser Antrieb - Knowledge - wir beschäftigen die klügsten Köpfe der Branche mit grenzenlosem Engagement für Wissenschaft, Technologie, Fertigung und vieles mehr - People First - wir setzen den Mensch in den Mittelpunkt, denn Menschen sind unsere Kraft und Leidenschaft - Daring - wir sind wagemutig und stets bestrebt, die Ersten zu sein und die Dinge anders zu machen, uns selbst ständig Herausforderungen zu stellen und Veränderungen in dieser dynamischen Welt anzunehmen, in der wir leben - Modern Life - wir gestalten unsere Arbeit rund um die heutige Lebensweise der Menschen, stets auf der Suche nach Authentizität und aktuellen Trends, aber auch zeitloser Klassik, und begrüßen die vielfältige Schönheit auf der Welt mit offenen Armen.

"Wir freuen uns, in diesem Jahr unser 20-jähriges Jubiläum begehen zu können und laden Sie alle herzlich ein, mit uns zu feiern. Nach 20 Jahren erfolgreicher und wirkungsvoller Arbeit sind wir stolz auf das Erreichte und freuen uns auf die Zukunft, getreu unserem Motto: Alma. For you. For Life." so Lior Dayan, CEO von Alma.

Über Alma

Alma ist ein global tätiger Anbieter von Laser- Licht-, Radiofrequenz-, Plasma- und Ultraschall-Systemen für den ästhetischen und chirurgischen Markt. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere und effektive Verfahren anzubieten, und Patienten, von hochmodernen, klinisch geprüften Technologien und Behandlungen zu profitieren.

Alma Lasers wurde 1999 gegründet und im April 2013 von Fosun Pharma im Rahmen der Gründung der Sisram Medical Ltd., einer israelischen, auf Medizintechnik (Med-Tech) spezialisierten Holdinggesellschaft, übernommen. 2017 wurde die Sisram Medical Ltd. (Sisram Med 1696.HK, Furui Medical Technology 1696.HK) als erstes israelisches Unternehmen an der Börse von Hongkong (Hong Kong Stock Exchange Main Board) notiert.

Medienanfragen richten Sie bitte an: Alma Lasers GmbH Christine Krieger Tel: +49 / 911 / 891129-91 E-Mail: christine.krieger@alma-lasers.de

Original-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell