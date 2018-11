Alma, ein Unternehmen der Sisram Medical, bringt RESHAPE auf den Markt, eine Hybrid-Plattform zur Körper- und Gesichtskonturierung mit dem "Power Couple" der kosmetischen Behandlungstechnologien: Ultraschall und Radiofrequenz

Hongkong (ots/PRNewswire) - Alma, eines der fünf weltweit führenden Unternehmen für energiebasierte medizinische und ästhetische Lösungen, hat heute auf der Fachmesse Cosmoprof Asia in Hongkong die Einführung von RESHAPE, einer neuen Plattform zur Körper- und Gesichtsformung für Kosmetiker, bekanntgegeben.

Basierend auf den bestehenden Medizingerätelösungen von Alma und unter Einbezug der bahnbrechenden Technologie des Unternehmens ist RESHAPE entstanden, eine neuartige Hybridplattform, die zwei hochwirksame Energiequellen - Ultraschall und Radiofrequenz - zu einer synergetischen Lösung für Fettabbau, Hautstraffung und Anti-Aging-Gesichtsbehandlungen kombiniert.

RESHAPE, die neueste Ergänzung der Alma Beauty Produktlinie, bietet maßgeschneiderte Behandlungen an, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, und verfügt über drei Arten von Applikatoren:

- MiniSpeed - ein revolutionärer ultraschallbasierter Applikator zur Fettreduzierung, der für die Behandlung kleiner Bereiche entwickelt wurde; er bringt Ultraschall effektiv in das ausgewählte Areal ein, reduziert das Volumen der Fettzellen in hartnäckigen Bereichen und bietet eine sichere und effektive Lösung zur Gesichts- und Körperumformung - SkinUp - ein Radiofrequenzapplikator, der die Haut sanft erwärmt, und so hocheffektive Hautstraffungsbehandlungen verbessert. Der Applikator wurde zur Behandlung unterschiedlicher Bereiche entwickelt, unter anderem für Gesäß, Bauch, Achselhöhlen und Gesicht. Die fokussierte RF-Energie erzeugt Wärme, die auf die dermale Schicht einwirkt und die Bildung von neuem Kollagen fördert; das Ergebnis ist eine straffere, jünger aussehende Haut - Impact - ein ultraschallbasierter Applikator zur Hautverjüngung und Hautverbesserung. Der Applikator nutzt die Kraft der Schallwellen. Er schickt Schallwellen in die Haut, um eine Druck- und Zugwirkung zu erzeugen. Gleichzeitig erzielt dies einen Peeling-Effekt wobei abgestorbene Hautzellen und übermäßiger Talg entfernt werden.

"Wir freuen uns, unsere Technologien für die kosmetische Medizin mit den Anwendern zu teilen, und somit Kunden auf der ganzen Welt sichere und wirksame Schönheitsbehandlungen anbieten zu können", sagte Lior Dayan, der CEO von Alma.

Über Alma

Alma ist ein globaler Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz-, Plasma und Ultraschall-Technologien für die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie. Unsere Anwender bieten sichere und wirksame Behandlungen an, und ihre Patienten profitieren von hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.

https://www.alma-lasers.de

Pressekontakt:

richten Sie bitte an:

ICR Inc.

Edmond Lococo

Tel .: +86(10)6583-7510

E-Mail: Edmond.lococo@icrinc.com

Original-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell