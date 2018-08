Alma präsentiert auf dem 5CC Kongress in Barcelona den neuen Laser PICO CLEAR mit seiner ultrakurzen Picosekundentechnologie und läutet eine neue Ära innerhalb der Dermatologie ein

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Alma, eines der fünf weltweit führenden Unternehmen für energiebasierte medizinische und ästhetische Lösungen, gab heute die Einführung von PICO CLEAR bekannt. Die optimale Lösung für eine Vielzahl von komplexen dermatologischen Indikationen bei einer gleichzeitig geringeren Anzahl an Behandlungseinheiten.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734632/Alma_Lasers.jpg )

Die hochmoderne Lasertechnologie PICO CLEAR bietet eine umfangreiche Auswahl an dermatologischen Anwendungen wie unter anderem die Entfernung von dunklen und farbigen Tätowierungen, gutartigen pigmentierten Läsionen wie Lentigines oder Café-au-lait-Flecken sowie Aknenarben und Falten. Das Behandlungsprinzip des PICO CLEAR ist die Einbringung von ultrakurzen Pikosekunden-Laserpulsen in das Hautgewebe, die auf die entsprechenden Pigmente abzielen. Die Laserpulse erzeugen photoakustische Wellen, welche die Pigmente in Mikropartikel spalten, die das Immunsystem des Körpers leicht abtransportieren kann.

Verglichen mit herkömmlichen Lasern ist der Pikosekundenlaser in der Lage, Tätowierungen und Pigmente in weniger Behandlungssitzungen zu beseitigen. Dies beruht auf seiner kürzeren Impulsdauer, die Laserenergie in mechanische Vibration umwandelt, und dabei die Pigmente in dünne Staubpartikel aufbricht. Der neue PICO CLEAR bietet mit 300 bis 350 Pikosekunden die kürzeste Pulsdauer, die auf dem Markt erhältlich ist, sowie verschiedene Wellenlängen, um ein großes Farbspektrum abzudecken.

"PICO CLEAR ist eine echte Branchenneuheit, die modernste Technologie in das schnellwachsende Segment der Dermatologie bringt und neue Verdienstmöglichkeiten für Praktizierende in dem Bereich bietet", sagte Lior Dayan, CEO von Alma. "PICO CLEAR repräsentiert die Stärke der Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten von Alma als eine der führenden Plattformen in der Branche."

Die gesamte PICO CLEAR-Plattform umfasst ein umfangreiches Sortiment an Applikatoren, um ein großes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten für alle Hauttypen abzudecken. Dies bietet dem Anwender maßgeschneiderte Lösungen, basierend auf mehreren anpassbaren Parametern wie Wellenlänge, Energiedichte, Spotgröße, Energieübertragungsart und Pulswiederholrate.

Über Alma

Alma Lasers ist ein führender Anbieter von Laser-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie.

Unsere Anwender bieten sichere und wirksame Behandlungen an, und ihre Patienten profitieren von hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.

https://www.almalasers.com

Pressekontakt:

richten Sie bitte an:

Sivan Raz

Tel.: +972-54-2630020

E-Mail: Sivan.Raz@almalasers.com

Original-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell