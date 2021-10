TerraPay

TerraPay ernennt Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments

In einem strategischen Schritt zur Stärkung des Zahlungslösungsgeschäfts gab TerraPay, ein globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, heute die Ernennung von Herrn Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments bekannt. Deepak verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte reicher Branchenerfahrung in verschiedenen Unternehmen, denen er durch die Entwicklung innovativer Geschäftsstrategien beim Aufbau ihrer Geschäfte und bei der Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hilft.

In seiner neuen Rolle wird sich Deepak auf den Ausbau des TerraPay-Zahlungsverkehrsbereichs konzentrieren und dessen Wachstum vorantreiben. Seine umfassende Branchenkenntnis und sein Fachwissen werden ihm dabei helfen, das Wertangebot von TerraPay zu verbessern, indem er den bemerkenswerten Geschäftszweig um Zahlungsmöglichkeiten erweitert. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit von TerraPay und das Vertrauen der wichtigsten Partner. Im Laufe der Jahre hat Deepak eine Affinität zu Zahlungspraktiken im gesamten Spektrum entwickelt. Er hat mit wichtigen Technologieverarbeitungsunternehmen wie FIS, First Data, Worldline und Mastercard zusammengearbeitet. Deepak hat seine Führungsqualitäten auch während seiner Zeit bei JP Morgan und India Tranasact Services als VP bzw. CEO unter Beweis gestellt. Im Jahr 2017 gründete er außerdem Dazzlepay Payment Processing Pvt Ltd.

Ambar Sur, Gründer und CEO, begrüßte Deepak bei TerraPay: "Wir freuen uns darauf, dass Deepak mit seiner Expertise den Übergang von TerraPay von Überweisungen zur Zahlungsinfrastruktur anführen wird. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung im Bereich des Zahlungsverkehrs sowie sein ergebnisorientierter Ansatz machen ihn zu einem wichtigen Faktor für unseren Zahlungsverkehr. Sein Verständnis für den Zahlungsverkehrsbereich, gepaart mit seinen innovativen Wachstumsstrategien, wird dazu beitragen, das beeindruckende Geschäft von TerraPay zu erweitern und uns bei der Eroberung der internationalen Zahlungsmärkte zu helfen. Ich wünsche ihm alles Gute für seinen neuen Weg mit uns bei TerraPay."

Deepak Bhutra äußerte sich zu seiner Ernennung: "TerraPay hat sich zweifellos als zuverlässiger Partner für globale Zahlungen und grenzüberschreitende Transaktionen etabliert. Ich glaube, dass der Zahlungsverkehr der nächste Wachstumsmotor für TerraPay ist, da sich das Unternehmen von einem Überweisungsunternehmen entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, TerraPay als bevorzugten Partner im gesamten Spektrum des Zahlungsverkehrs zu stärken. Um diese Vision zu erreichen, würde unsere anfängliche Strategie die Ausweitung der Auszahlungsmöglichkeiten auf B2B-, B2C- und C2B-Segmente beinhalten, was uns bei der Verwirklichung unserer langfristigen Vision, ein führender Akteur im Zahlungsverkehrsgeschäft zu sein, helfen wird."

TerraPay hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist ein lizenzierter Anbieter von Infrastrukturen und Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr. Seit 2014 baut das Unternehmen eine ständig wachsende Zahlungsautobahn auf, die Unternehmen eine unterbrechungsfreie, sichere und globale Echtzeit-Passage für jede Zahlung ermöglicht, egal wie klein oder groß sie ist. TerraPay ist in 15 globalen Märkten registriert und reguliert, und ist ein führender globaler Partner für Banken, mobile Geldbörsen, Geldtransferanbieter, Händler und Finanzinstitute, der ein reichhaltiges Zahlungsökosystem schafft, das eine Reihe von verschiedenen Zahlungsarten und -instrumenten unterstützt. Mit einer einzigen Integration verbindet das Unternehmen seine Partner mit diesem tief verwurzelten globalen Netzwerk, das durch strenge Compliance- und Sicherheitsstandards gestützt wird.

