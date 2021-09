bett1.de

bett1.de genießt bei seinen Kunden höchstes Vertrauen: Über 100.000 Menschen haben uns auf Trustpilot bewertet

Berlin (ots)

Wer kann uns am besten beurteilen? Natürlich unsere Kunden. Über 100.000 von ihnen haben beim unabhängigen Portal Trustpilot ihr Urteil für bett1.de abgegeben. Und das Ergebnis spricht eine klare Sprache: Der absolute Großteil bewertet unser Unternehmen mit "Hervorragend". Mit diesen herausragenden Noten hat der TrustScore - das Maß für Kundenzufriedenheit - für uns die Note 4,7 von 5 berechnet. Was uns besonders freut: Nur wenige große, namhafte Firmen können mehr als 100.000 Bewertungen vorweisen. bett1.de konnte damit nicht nur eine außergewöhnlich hohe Zahl an Rezensionen erreichen, sondern schnitt auch sehr positiv bei der Sternebewertung ab. Diese klare Kundenzufriedenheit auf Trustpilot belegt, dass bett1.de vertrauenswürdig ist. Nicht ohne Grund ist die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze mit über 3 Millionen gekauften Matratzen Deutschlands meistgekaufte Matratze.

Wir freuen uns über das große Vertrauen, das unsere Kunden in unser Unternehmen, unsere Produkte und unseren Service haben. Gleichzeitig ist es ein Ansporn, uns stetig zu verbessern.

Über bett1.de:

bett1.de wurde 2004 mit der Vision gegründet, eine qualitativ hochwertige Matratze zum besten Preis anzubieten. Gründer Adam Szpyt stellte sich damit entschieden gegen die Preisabsprachen des Matratzen-Kartells. Die in Deutschland entwickelte BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze hat zwei integrierten Liegehärten, die durch Wendung gewechselt werden können, denn Ober- und Unterseite bieten verschiedene Liegehärten nach DIN EN 1957. Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze besteht aus hochelastischem und langlebigem QXSchaum®, der in Deutschland hergestellt wird. Mehr Infos: https://www.bett1.de

