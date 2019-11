Mallinckrodt Plc.

Mallinckrodt kündigt für das Jahr 2020 Auszeichnung zur Unterstützung der ECP-Immunmodulationsforschung an

Staines-Upon-Thames, Großbritannien (ots/PRNewswire)

-- Bewerbungen für die im Jahr 2020 zu vergebende Auszeichnung werden ab sofort angenommen. Es besteht die Chance, 50.000 EUR zu gewinnen --

-- Mit dem Forschungspreis werden besondere Leistungen von einzelnen Forschern ausgezeichnet und das dauerhafte Engagement des Unternehmens im Bereich der Wissenschaft der ECP-Immunmodulationswissenschaft und ihrer therapeutischen Anwendungen gestärkt --

Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, kündigte an, dass ab sofort Bewerbungen für den Forschungspreis "2020 Advancing Extracorporeal Photopheresis (ECP) Immunomodulation Investigator Award" angenommen werden.

Wie bereits in den Jahren zuvor sollen mit dem Preis Einrichtungen von Forschern in der EMEA-Region anerkannt und unterstützt werden, die besondere Leistungen im Bereich der Forschung rund um die ECP-Immunmodulation erbringen. Der Gewinnerbeitrag wird ein Forschungsstipendium von 50.000 EUR erhalten. Das Programm der diesjährigen Auszeichnung unterstützt Forschungsprojekte, in denen die übergreifende immunmodulatorische Rolle von ECP durch Entzündungskontrolle und deren Auflösung bei gleichzeitigem Erhalt der Immunfunktion erforscht werden.

Die Auszeichnung wird bereits das dritte Jahr vergeben und wurde von Mallinckrodt anlässlich des 30. Jubiläums des wegbereitenden Produkts THERAKOS ECP Immunomodulation(TM) entwickelt. Der Investigator Award zeigt das dauerhafte Engagement des Unternehmens im Bereich der ECP-Immunmodulationswissenschaft und ihrer therapeutischen Anwendungen. Ab sofort bis spätestens zum 31. Januar 2020 können Beiträge eingereicht werden.

"Als Vorreiter bei der ECP-Immunmodulation hat Mallinckrodt den ECP Immunomodulation Investigator Award geschaffen, um besondere Leistungen der in diesem interessanten Bereich der Medizin arbeitenden Forscher auszuzeichnen. Ich möchte alle Forscher im Bereich der ECP-Immunmodulation einladen, einen Beitrag einzureichen, um das Verständnis der immunmodulatorischen Therapie mithilfe von ECP voranzubringen", so Dr. med. Steven Romano, Executive Vice President und Chief Scientific Officer von Mallinckrodt.

Der letztjährige Gewinnerbeitrag wurde von Dr. Rachel Crossland von der Newcastle University in Großbritannien eingereicht. Ihr Team untersucht die Auswirkung der ECP-Immunmodulation auf extrazelluläre Vesikel und ihre Profile als Reaktion auf eine Therapie bei Patienten mit Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD). GvHD ist eine schwere Komplikation bei Empfängern einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT), die zwischen 40 und 70 % dieser Patienten betrifft und mit einer hohen Mortalitätsrate einhergeht.1

Weitere Informationen zur Bewerbung für den 2020 ECP Immunomodulation Investigator Award finden Sie unter https://www.therakosinstitute.eu/the-mallinckrodt-2020/

INFORMATIONEN ZU THERAKOS

Mallinckrodt ist der weltweit einzige Anbieter von zugelassenen, vollständig integrierten und validierten Systemen zur Verabreichung immunmodulatorischer Therapien über ECP. Die Therakos-Therapieplattformen, darunter die neueste Generation des THERAKOS(TM) CELLEX(TM) Photopheresesystems, werden von akademischen medizinischen Zentren, Krankenhäusern und Behandlungszentren in fast 40 Ländern eingesetzt. Weltweit wurden damit mehr als 1 Million Behandlungen durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.therakos.co.uk.

Wichtige Sicherheitshinweise zum THERAKOS(TM) CELLEX(TM) Photopheresesystem finden Sie unter https://www.therakos.co.uk/important-safety-information-hp.

1. Jagasia M, Arora M, Flowers ME, et al. Risk factors for acute GVHD and survival after hematopoietic cell transplantation, Blood. 2012 Jan 5;119(1):296-307. doi: 10.1182/blood-2011-06-364265. Epub 2011 Oct 18.

INFORMATIONEN ZU MALLINCKRODT

Mallinckrodt ist ein globales Unternehmen mit mehreren hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die spezielle pharmazeutische Produkte und Therapien entwickeln, herstellen, vermarkten und vertreiben. Die berichtspflichtigen Segmente der Specialty Brands des Unternehmens umfassen Autoimmun- und seltene Krankheiten in Spezialgebieten wie Neurologie, Rheumatologie, Nephrologie, Pulmologie und Ophthalmologie, Immuntherapie und neonatale Beatmungstherapien sowie Analgetika und gastrointestinale Produkte. Das berichtspflichtige Segment Speciality Generics umfasst Spezial-Generika und aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Weitere Informationen zu Mallinckrodt erhalten Sie unter www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt nutzt seine Website als Kommunikationskanal für wichtige Unternehmensinformationen wie Pressemitteilungen, Investorenpräsentationen und andere finanzielle Informationen. Darüber hinaus nutzt es seine Website, um der Öffentlichkeit Zugang zu zeitlich kritischen Informationen zum Unternehmen zu erleichtern, bevor oder anstelle der Kommunikation einer Pressemitteilung oder Meldung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), um dieselben Informationen offenzulegen. Daher sollten Investoren auf der Seite für Investor Relations der Website wichtige und zeitlich kritische Informationen beachten. Besucher der Website können sich auch registrieren, um automatische E-Mail- und andere Benachrichtigungen zu erhalten. Dadurch werden sie benachrichtigt, wenn neue Informationen auf der Seite für Investor Relations bereitgestellt werden.

