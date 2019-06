Sportwettenvergleich.net

Interaktive Karte für Fußballfans: Woher kommen die deutschen Nationalspieler?

Die deutschen Fußballnationalspieler genießen einen Status als Idole, Vorbilder, teilweise sogar als Helden. Insbesondere die Spielernamen der Weltmeister aus den Jahren 1954, 1974, 1990 und 2014 können Fans bis heute aufsagen. Das Portal Sportwettenvergleich.net stellt Usern jetzt eine interaktive Karte zur Verfügung, auf der die Herkunft der deutschen Kicker samt wichtiger Statistiken dargestellt wird: https://www.sportwettenvergleich.net/nationalspieler-herkunft/

Wer mit dem Cursor über die Deutschlandkarte fährt, entdeckt spannende Fakten zu den seinen Lieblingskickern: Vermerkt sind von jedem Spieler, der in Deutschland geboren wurde und mindestens einmal das DFB-Trikot im Einsatz tragen durfte, die Anzahl seiner Länderspiele und Tore sowie spezielle WM-Fakten.

Die Markierungen an den einzelnen Stecknadeln sind farblich in Gold, Silber und Bronze unterteilt - je nachdem, wie viele Länderspiele der jeweilige Profikicker bislang geleistet hat. Ebenso sind die einzelnen Bundesländer farblich gekennzeichnet: Die roten waren zum Beispiel an mindestens 1.000 Länderspielen beteiligt. In dieser Kategorie führt Nordrhein-Westfalen - und nicht, wie vielleicht vermutet, Bayern. 235 Nationalspieler kamen in NRW zur Welt, viele davon spielten und spielen beim FC Bayern München, weshalb Bayern wiederum mit den meisten Toren Platz 1 einnimmt.

Ganz entgegen des Bundesliga-Trends der vergangenen Jahre ist Hamburg Spitzenreiter unter den Städten, deren Spieler die meisten Tore gemacht haben. Die Hansestadt hat diesen Erfolg auch fast 50 Jahre nach seiner Karriere "Uns Uwe" Seeler zu verdanken, der bis 1970 für die Nationalmannschaft 68 Treffer landete.

Dafür punktet Berlin als Stadt bei den meisten Länderspielen: mit 716 liegt die Bundeshauptstadt auf dem ersten Platz. Zu den gebürtigen Berliner Nationalidolen gehören Guido Buchwald, Pierre Littbarski und Thomas Häßler, die in den achtziger und neunziger Jahren Deutschland auf dem internationalen Parkett würdig vertreten haben. Auch Christian Ziege und Jerome Boateng sollen in dieser Aufzählung nicht fehlen.

Auf der sorgfältig recherchierten Kicker-Karte (https://www.sportwettenvergleich.net/deutsche-nationalspieler/) gibt es viel zu entdecken, sie wird regelmäßig aktualisiert. So bleiben die Nutzer immer am Ball.

Bereitgestellt und entwickelt von Sportwettenvergleich.net. Das Portal stellt bereits seit 2006 Informationen zu Sportwetten bereit.

