Ausgeglichenes Wachstum in Singapur bei wachsender Wirtschaft

Singapur (ots/PRNewswire) - Mehr individuelle Investoren aus Japan, Australien, Indonesien, Großbritannien und Frankreich richten den Blick nach Singapur

Singapur hat das Jahr im vierten Quartal 2017 mit 14.115 neuen Firmen positiv abgeschlossen - gemäß Daten, die im neuesten Marktforschungsbericht von Hawksford Singapore unter dem Titel Singapore New Business Trends Report Q4 2017 präsentiert werden.

Trotz einer Minderung von 10,7 % im Quartalsvergleich (QoQ) stellte Hawksford Singapore im Jahr 2017 ausgeglichenes Wachstum in Singapur fest, mit einer Steigerung der Gründung großer und mittlerer Unternehmen und Einrichtung kleiner Unternehmen.

Jacqueline Low, Chief Operating Officer von Hawksford Singapore, einem führenden Unternehmensdienstleister für internationale Firmen, ist der Überzeugung, dass Singapur weiter ein wichtiger Ort für Investitionen und unternehmerische Expansion ist.

"Singapur ist weltweit einer der Orte mit dem besten Klima für unternehmerische Tätigkeit und bleibt damit 2017 ein überzeugendes Wirtschaftszentrum. Firmen aller Größen entscheiden sich weiterhin für Singapur als Standort der Wahl. Hier werden Faktoren wie das wirtschaftsfreundliche Umfeld und starke Makro-Grundlagen in Betracht gezogen, die als Finanzstandort Vorteile verschaffen", sagte sie.

(a) Firmengründung nach Typ

Der Anteil gegründeter privater GmbHs (Limited Companies) wuchs im vierten Quartal 2017 um 4,2 % (QoQ). Limited Companies der Typen Exempt und Non-Exempt (EPC) verzeichneten im Jahresvergleich (YoY) Steigerungen von 9,8 % und 9,9 %. Dies zeigt, dass speziell mittlere und große Firmen Singapur als attraktiven Zielort für Investitionen sehen.

Im Vergleich zum Jahr 2016 wurden in Singapur 2017 mehr mittlere und große Firmen in Form von Nicht-EPCs und der Form der "Public Company Limited by Guarantee" gegründet. Unsicherheiten in der wirtschaftlichen Landschaft führen zu gesteigertem Interesse an wohltätigen Aktivitäten mit Steigerung der Zahl der Firmen Limited by Guarantee. Diese Struktur ist für gemeinnützige Zwecke beliebt.

(b) Firmengründung nach Aktienkapital

Singapur fordert nur einen Dollar als minimales Aktienkapital. Der Anteil von Firmen, die mit weniger als 10.000 Singapur-Dollar gegründet wurden, stieg im vierten Quartal um 1,6 Prozentpunkte. Dies ermöglicht schnelle und einfache Firmengründung ohne hohes Aktienkapital zu Beginn. Wenn das Unternehmen wächst oder gute Gewinne verzeichnet, kann das Aktienkapital gesteigert werden.

Neben dem Wachstum der Zahl großer Unternehmen im Jahr 2017 ist der Anteil der Firmen in der Kategorie mit dem geringsten Aktienkapital um 0,9 Prozentpunkte gewachsen. Das Wachstum an beiden Enden des Firmenspektrums ist klares Zeichen eines kommenden ausgeglichenen Wachstums in Singapur.

(c) Firmengründung nach Struktur der Anteilseigner

Aufgrund attraktiver Steuerbedingungen und eines umfassenden Netzwerks von Steuerabkommen konnte Singapur im vierten Quartal 2017 weiterhin einen wachsenden Strom ausländischer Investitionen verzeichnen, bei einer Steigerung des Anteils von Körperschaften, die vollständig in Auslandsbesitz sind, um 1,9 % auf 40 %.

2017 wuchs der Anteil der Firmen, die zu 100 % örtliche Anteilseigner besitzen, um 0,6 Prozentpunkte. Dies verweist auf wachsende örtliche geschäftliche Möglichkeiten, die durch positive globale und regionale Wirtschaftsbedingungen gestützt werden. Das wirtschaftsfreundliche Klima von Singapur und die Bereitschaft, Strukturen des Anteilseigentums zu akzeptieren, die zu 100 % ausländisch sind, machen Singapur zu einem guten Standort für die Einrichtung von Tochtergesellschaften internationaler Organisationen.

(d) Firmengründung nach Branche

Der Anstieg des Anteils von Unternehmen im Sektor der Finanzdienstleistungen auf 12,3 % im vierten Quartal ist ein Zeichen der transparenten und robusten gesetzlichen Rahmenbedingungen in Singapur und der Nähe zum wachsenden Asien. Es kommt nicht als Überraschung, dass die Branche der Finanzdienstleistungen 2017 gewachsen ist. Die Technik im Finanzwesen hat mit der Unterstützung von MAS mehr Dynamik gewonnen, welches zudem 2016 das erste Fintech Festival organisierte.

Der Anteil der Firmen, die im Bereich des Großhandels gegründet wurden, verblieb mit 19,2 % der höchste. Dies ist Bestätigung von Singapur als Vertriebszentrum Asiens.

(e) Firmengründung nach Land

Der Anteil der Tochtergesellschaften ausländischer Firmen bei den Gründungen neuer Firmen stieg im vierten Quartal 2017 um 2,2 % auf 44,4 %. Die Britischen Jungferninseln, Hongkong und die Caymaninseln stehen für 6,5 %, 4,3 % und 3,7 % der gegründeten ausländischen Tochtergesellschaften. Viele der Offshore-Firmen agieren als Investment-Holdingfirmen, die in Singapur investieren und Betriebsgesellschaften dort einrichten.

Neben China, Malaysia, Indien und Indonesien kommen Einzelinvestoren zunehmend aus diversen Ländern wie Japan, Australien, Indonesien, Großbritannien und Frankreich.

"Wir haben im Vergleich zum Jahr 2016 eine Steigerung der internationalen Unternehmen verzeichnet, die 2017 hier gegründet und mit Hawksford zusammengearbeitet haben. Wir rechnen mit einer weiteren Steigerung der Firmengründungen im Jahr 2018, da die wachsende globale Dynamik und das höhere Vertrauen in die Wirtschaft zu einem sich weiter verbessernden Wirtschaftsklima führen", setzte Jacqueline Low hinzu.

Der Bericht Singapore New Business Trends Report wird quartalsweise von Hawksford Singapore verfasst und enthält Statistiken und Analysen der Aktivität der Firmengründungen in Singapur. Um weitere Informationen über den Business Formation Statistics Report von Hawksford Singapore für das vierte Quartal 2017 zu erhalten, können Sie den Bericht hier herunterladen.

