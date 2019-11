EchoStar Mobile Limited

EchoStar Mobile lanciert den S-Band-Terminal Hughes 4500 an der European Utility Week

Dublin (ots/PRNewswire)

EchoStar Mobile, ein Mobilfunkbetreiber, der als Tochtergesellschaft der EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) mit hybriden Satelliten- und terrestrischen Netzen Konnektivität durch ein integriertes Satelliten- und terrestrischen Netz in ganz Europa, der Nordsee und im Mittelmeer bereitstellt, gab heute die Lancierung des neuen S-Band-Terminals Hughes 4500 bekannt, mit dem eine zuverlässige Konnektivität für mobile, festnetzgestützte und maritime Netzwerkapplikationen über Satellitennetzwerke bereitgestellt werden kann.

Der Hughes 4500 umfasst eine Rundstrahlantenne und ist für mobile und fixe Einsätze konzipiert. Der Hughes 4500 ist der erste S-Band-Terminal im Markt, der einen geringen Stromverbrauch, ein äußerst geringes Gewicht und ein einfaches Installationsverfahren aufweist. Durch diese Faktoren ist der Terminal sehr gut geeignet für mobile Betriebe und langfristige fixe Einsätze an abgelegenen Standorten mit schwierigen Stromversorgungsbedingungen sowie unter extremen Wetterbedingungen. Er gewährleistet eine hochverfügbare Netzwerkverbindung und stellt die Verbindung bei einer Störung automatisch wieder her.

"Dieser neue Terminal ist in Bezug auf die mobilen Fähigkeiten, den Stromverbrauch und die Bedienerfreundlichkeit einzigartig", sagt Anders Johnson, Geschäftsführer von EchoStar Mobile und Präsident von EchoStar Satellite Services L.L.C. "Wir unternehmen große Anstrengungen, um die neuen Bedürfnisse des Satellitenmobilfunkdienstmarkts in Europa und den umliegenden Gebieten zu erfüllen. Der S-Band-Terminal Hughes 4500 ist ein kosteneffizientes Gerät, das ideal für fixe oder mobile Einsätze an Land oder für maritime Applikationen geeignet ist. Im Jahr 2020 planen wir die Lancierung einer Dualmodus-Variante des 4500-Terminals mit integrierter 4G-LTE-Konnektivität für den heterogenen Wireless-Zugang zwecks Maximierung der Servicekontinuität und gleichzeitiger Maximierung der Konnektivitätskosten."

EchoStar Mobile präsentiert den S-Band-Terminal Hughes 4500 an der European Utility Week in Paris, die vom 12. bis 14. November (Stand G163) stattfindet. EchoStar Mobile begrüßt Kunden und Partner des Versorgungssektors, um zu erfahren, wie das Netzwerk von EchoStar Mobile durch eine erhöhte Strahlenabdeckung einen kosteneffizienten und zuverlässigen Fernbetrieb ermöglicht.

Informationen zu EchoStar Mobile

EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft der EchoStar Corp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europa bereitstellt. EchoStar Mobile Limited hat seinen Firmensitz in Dublin, Irland, und bietet Zugang zu hybriden Satelliten- und terrestrischen Netzen, die Unternehmen, Regierungsbehörden und Privatkunden verbesserte Sprach- und Datenkommunikationsdienste bieten. Weitere Informationen finden Sie auf echostarmobile.com.

Informationen zu EchoStar

Die EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein erstklassiger, weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die Satellitenkommunikation. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood, Colorado, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsbereichen Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Vorreiter für sichere Kommunikationstechnik.

Weitere Informationen finden Sie auf echostar.com. Folgen Sie @EchoStar auf Twitter.

Pressekontakt:

Clive Newport

EchoStar Mobile Limited

+44(0) 1908 425 378

c.newport@echostarmobile.co.uk

