Lemonbeat IoT-Technologie: Schlankes Zähler- und Anlagen- Monitoring für die Wohnungswirtschaft

- Reduzierung von Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Immobilien

- Anlagen-Monitoring erleichtert Investitionsentscheidungen und ermöglicht frühzeitiges Störungsmanagement

- Lösung mit Lemonbeat Adaptern für Gas- und Wärmemengenzähler auch zur Nachrüstung geeignet

Die Lemonbeat GmbH, eine 100-prozentige Tochter der innogy SE, erweitert ihr Produktportfolio um Adapter für Balgengas- und Wärmemengenzähler. Damit ermöglicht das Unternehmen kostengünstiges Monitoring von Anlagen und Komponenten in Heizungskellern durch zukunftsfähige Technologien aus dem Internet der Dinge (IoT). In Kooperation mit einer führenden deutschen Wohnungswirtschaft konnte die Lösung in einem Proof-of-Concept bereits erfolgreich umgesetzt werden.

Gerade Betreiber kleiner und mittlerer Liegenschaften können mit modernen Monitoring-Lösungen bares Geld sparen. Werden die vor Ort gesammelten Daten in eine cloudbasierte Management-Plattform übertragen, lassen sich beispielsweise Verbräuche und Verbraucherverhalten ohne großen Aufwand analysieren oder Abrechnungen erstellen. Auch die frühzeitige Erkennung von Störungen - sogar noch bevor es die Kunden bemerken - sowie Fernwartung und -steuerung wird möglich.

Eine genaue Datenerhebung erleichtert der Wohnungswirtschaft zudem Investitionsentscheidungen, beispielsweise vor der Installation neuer Komponenten wie etwa Heizkessel. Auch die Entwicklung zusätzlicher Geschäftsmodelle wird dadurch möglich.

Lemonbeat-Technologie ermöglicht kostengünstige Remote-Monitoring-Lösung

Doch die Installation von IoT-Technologien in Heizungskellern sowie die Anbindung an eine Management-Plattform ist meist mit viel technischem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Daher hat die Wohnungswirtschaft auf diesem Gebiet heute noch Nachholbedarf. Schlanker und smarter geht es mit der Lemonbeat-Technologie für das Internet der Dinge.

Teure Gateways, die das Tor zum Internet öffnen, entfallen: Die durchgängige Verwendung von IP-Protokollen, dem bereits im Internet etabliertem Standard, ermöglicht den Datentransfer ins weltweite Netz über handelsübliche Router. Die Strecke zwischen Sensoren und Router überwindet die robuste Funklösung von Lemonbeat im Sub-1 GHz Bereich. Sie bietet eine hohe Reichweite und Durchdringung und ist für den Einsatz im gesamten Gebäude besonders geeignet.

Zur einfachen Umsetzung setzt Lemonbeat eigens entwickelte Adapter für Wärmemengen- und Balgengaszähler ein. Der Wärmemengenzähler kommuniziert dabei über eine serielle Schnittstelle (RS232) mittels Optokoppler-Interface, das mit dem Wärmemengenzähler verbunden wird. Der neue Adapter für den Balgengaszähler erhält seine Daten über einen am Zähler angebrachten Impulsnehmer. Die so erfassten Daten werden mittels Lemonbeat Radio (868 MHz-Funk) an einen Ethernet-Adapter weitergeleitet der, angeschlossen an einem handelsüblichen Router, die Daten zur einer Management-Plattform im Internet weitergeleitet. Für Dezember kündigt das Unternehmen weitere Adapter für Heizungskessel und Pumpen an.

Über Lemonbeat

Die Dortmunder Lemonbeat GmbH wurde im Oktober 2015 als 100%ige Tochter der innogy SE (RWE-Konzern) gegründet - eines der größten Versorgungsunternehmen in Europa mit langjähriger Erfahrung im Bereich Smart Home-Anwendungen. Herzstück des branchenübergreifenden IoT-Lösungsangebots der Lemonbeat GmbH ist das IoT-Betriebssystem Lemonbeat OS für alle Arten von Geräten. Jeder IoT-Anwendungsfall ist mit Lemonbeat OS zu realisieren. Die Lösungen zeichnen sich durch ihre schlanke Architektur, robuste Leistungsfähigkeit und hohe Adaptivität aus. Um das Herzstück Lemonbeat OS herum bietet das Unternehmen IoT-Innovatoren eine durchgängige Lösung - vom kleinsten Gerät bis zur Cloud. Weitere Informationen unter www.lemonbeat.de

