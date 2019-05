Society Relations

Ladies Lunch zugunsten schlaganfallbetroffener Kinder

Hochkarätiger Charity-Event mit Unternehmerinnen und Prominenten

Einflussreiche Macherinnen, ein angesagtes Lifestyle Restaurant mit Panoramablick und soziales Engagement: Am Dienstag, den 4. Juni 2019, versammelt PR-Unternehmerin Brita Segger mit ihrer Agentur SOCIETY RELATIONS & Communications erneut weibliche Führungspersönlichkeiten, Prominente und Journalistinnen aus ganz Deutschland zum Benefiz Ladies Lunch in Hamburg. Ziel ist die Unterstützung der Kinder Schlaganfall-Hilfe. Schirmherrin des Charity-Mittagessens ist Liz Mohn, Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und Firstlady der Bertelsmann SE.

Die Diagnose Schlaganfall ist stets ein Schock für Betroffene und Angehörige. Sogar 300 bis 500 Kinder und Jugendliche erleiden eine solch lebensbedrohliche Erkrankung jährlich in Deutschland - ein Drittel davon bereits im Mutterleib oder während der Geburt. Doch häufig wird ein kindlicher Schlaganfall nicht erkannt. Das Thema ist noch immer viel zu unbekannt. Selbst Ärzte sind häufig ahnungslos. Die Folgen für die kleinen Patienten sind schwerwiegend. Ihre Familien suchen verzweifelt nach Hilfe.

Die Kinder Schlaganfall-Hilfe kämpft mit intensiver Aufklärung, persönlicher Beratung und Betreuung und der Förderung von Behandlungszentren auf allen Ebenen um eine Verbesserung. "Wie enorm wichtig und unverzichtbar, aber auch erfolgreich diese Arbeit für die Kleinen und ihre Eltern ist, habe ich in den vielen Jahren in denen ich die Stiftung bereits unterstütze, erfahren. Die Stiftung verschafft ihnen eine unglaubliche Hilfe, Erleichterung und wertvolle Therapien. Dafür engagiere ich mich aus vollem Herzen gern weiterhin", so Gastgeberin Brita Segger.

Eine besondere Herzensangelegenheit ist das Engagement gegen den Schlaganfall vor allem von Stiftungsgründerin Liz Mohn. Sie wird beim SOCIETY RELATIONS-Benefiz Lunch persönlich zu den anwesenden Top-Unternehmerinnen und Vorbildfrauen sprechen. Über den medizinischen Schicksalsschlag, den zu verhindern und zu lindern sie sich seit Jahrzehnten unermüdlich widmet. Mit nachhaltigen medizinischen Strukturen, Prävention und Angeboten auf menschlich-emotionaler Ebene für Patienten und ihre Familien. Die Ladies Lunch-Gäste erwartet Taittinger-Champagner zum Empfang im LE MERIDIEN HAMBURG und ein Drei-Gänge-Menü mit begleitenden Weinen sowie Sherry von Gonzáles Byass. Der Lunch wird im Restaurant HERITAGE des Designhotels bei traumhaftem Blick über die Außenalster serviert. "Die Unterstützung gemeinnütziger Projekte ist für uns eine Herzensangelegenheit. Als exklusiver Partner der Veranstaltung nehmen wir unsere soziale Verantwortung sehr ernst und freuen uns, Teil einer solch wichtigen Botschaft sein zu dürfen", sagt General Manager Anton Birnbaum.

Bereits vorab gewährt das Unternehmen STEINWAY & SONS exklusive Einblicke in ihre Hamburger Manufaktur - neben New York - der einzige Produktionsstandort. Seit 1853 steht der legendäre Steinway Flügel für höchste Handwerkskunst, kompromisslose Qualität, Ästhetik und Ausdruckskraft. Liebevoll aus den besten Materialien gefertigt, suchen die Instrumente von Steinway & Sons seit nunmehr über 165 Jahren ihresgleichen. Konzerthäuser und Pianisten auf der ganzen Welt wählen einen Steinway wegen seines unverwechselbaren Klanges. Dass sich Tradition mit technischem Fortschritt verbinden lässt, demonstriert Steinway & Sons zusätzlich beim SOCIETY RELATIONS-Ladies Lunch mit SPIRIO, dem hochauflösenden Selbstspielsystem. Ein Touch auf das iPad genügt, um tausende Aufnahmen der weltbesten Pianisten live am Steinway zu erleben.

Die international bekannte Sängerin Katja Ebstein wird während des wohltätigen Mittagessens einige ihrer größten Hits wie "Theater" präsentieren. Mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen gilt sie seither als eine der erfolgreichsten deutschen Grand Prix-Teilnehmerinnen. Ihre Lieder wurden Evergreens und erschienen weltweit auf Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Japanisch. Die mehrfach ausgezeichnete Sängerin macht Theater und Kabarett, gibt Konzerte und Rezitals. Während ihrer gesamten Karriere bis heute engagiert sie sich immer auch politisch und sozial.

Ein weiterer Star-Gast ist Aneta Sablik. Sie gewann 2014 die RTL-Erfolgs-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Ihr Lied "The One" wurde am selben Abend zum Download bereitgestellt und erreichte kurz nach Veröffentlichung Platz 1 der Download-charts. Mit ihrem musikalischen Ausnahme-Talent wird Aneta Sablik für die anwesenden Powerfrauen Welt-Hits von Frank Sinatra und Tina Turner singen.

Höhepunkt ist das Fashion Defilee von LANA MUELLER COUTURE. Das gefeierte Berliner Label wird seine glamourösen wie atemberaubenden Abend- und Brautkleider aus raffinierter Spitze und edler Seide zeigen. Präsentiert werden diese u.a. von Shari Streich und Theresia Fischer. Beide Models wurden durch ihre erfolgreiche Teilnahme an der Casting-Show "Germany´s Next Topmodel by Heidi Klum" bekannt.

Durch das abwechslungsreiche Programm des Ladies Lunches wird Jennifer Knäble führen. Ihr Gesicht sehen Millionen Menschen morgens nach dem Aufstehen, denn montags bis freitags weckt die charmante Moderatorin mit dem Team von RTL "Guten Morgen Deutschland" die Republik. Außerdem führt sie seit über 10 Jahren auf n-tv durch die erfolgreiche Lifestyle-Sendung "Deluxe" und steht für die Live-Berichterstattung von außer-gewöhnlichen Ereignissen, wie der royalen Hochzeit von "Kate & William" vor der Kamera.

"Die erwarteten Power-Frauen sind jede für sich Vorbilder in ihren Branchen, blicken auf einzigartige Karrieren zurück und haben Beeindruckendes geleistet. Sie stehen für Werte wie Respekt, Verantwortung und Menschlichkeit", lobt PR-Expertin Brita Segger anerkennend. "Um die Arbeit der Schlaganfall-Hife wirksam zu fördern, ist es mein Ziel, dieses Potenzial miteinander zu vernetzen und einen Impuls zum gemeinsamen Austausch zu initiieren."

Im gemeinsamen Fokus aller Gäste wird das Sammeln von Spenden stehen. Dafür wird es eine Benefiz-Tombola mit wertvollen Preisen geben: Darunter eine Kurzkreuzfahrt von TUI Cruises auf der Mein Schiff 3 mit Barbara Schöneberger vom 3. bis 7. September 2019 zu den spannenden Hauptstädten Skandinaviens und eine elegante Couture-Robe von LANA MUELLER.

Für die hervorragende Anfahrt der Ladies Lunch-Teilnehmerinnen sorgt als Shuttle-Partner die Europcar Mobility Group. Weiterer Dank gilt dem Medienpartner news aktuell.

