Größte Gründer-Plattform der Welt "Plug and Play" holt Energie Steiermark als Exklusiv-Partner

SunnyvaleGraz (ots) - Die weltweit größte Plattform für GründerInnen und Start-ups, "Plug and Play" mit Sitz im Silicon Valley hat jetzt mit dem Energiekonzern Energie Steiermark einen Exklusivvertrag für Österreich und Berlin unterzeichnet.

"Mit dieser Partnerschaft sichern wir uns ab sofort den Allein-Zugang zum stärksten globalen Innovationsnetzwerk und den besten Start-ups im Bereich Energie", so Vorstandssprecher Christian Purrer. Das bedeutet vorrangigen Zugriff auf alle registrierten und geprüften Projekte zum Thema Energie und Nachhaltigkeit weltweit und gleichzeitig offene Türen für GründerInnen, welche über die Energie Steiermark in das Silicon Valley kommen.

"Plug and Play" bringt an insgesamt 22 Standorten in allen Kontinenten jährlich über 160 junge Firmen auf die Startrampe und hat mit 300 Kapital-Partnern bis dato über 6 Milliarden US-Dollar in Gründer-Projekte investiert. In Summe wurden rund 2000 Unternehmens-Ideen aufgespürt, aufgebaut und finanziert - darunter Dropbox oder Paypal. Der neue Fokus gilt jetzt dem Thema Energie.

"Wir sehen es als Auszeichnung für die Qualität unserer Innovations-Aktivitäten, dass sich der Erfolgs-Konzern aus dem Silicon Valley dafür entschieden hat, in Österreich und Berlin exklusiv mit uns zu arbeiten", so Vorstandsdirektor Martin Graf, "unsere erfolgreichen Inkubator-Projekte der letzten Jahre waren sozusagen die Eintrittskarte in die weltweit höchste Liga der Innovation. Unser Innovations-Hub, der NEXT-Inkubator, wird durch diese neue Achse wesentlich aufgewertet. Der steirische Vorsprung gegenüber Mitbewerbern in der Digitalisierung und der Erschließung neuer Geschäftsfelder kann damit stark ausgebaut werden." Konkret wird zur Zeit mit dem australischen Start-up Aurtra deren völlig neuartige Lösung für die Zustandsüberwachung von Transformatoren analysiert. Dieses IoT-Tool könnte für eine signifikant höhere Nutzungsdauer der Netzinfrastruktur sorgen.

Unter anderen haben auch der deutsche Axel Springer Verlag, die renommierten Energie-Unternehmen CEPSA, Exxon Mobil, Tokyo Gas, Maersk, Enerjisa, Panasonic, Siemens, Linde, Dominion Energy oder die Pacific Gas and Electric Company Partner-Verträge mit "Plug and Play".

Der Director des Bereiches Energie bei "Plug and Play", Wade Bitaraf, freut sich über diese neue kalifornisch-steirische Partnerschaft: "Wir sind stolz, mit der Energie Steiermark in unserem globalen Innovations-Netzwerk zusammenzuarbeiten. Für Start-ups aus aller Welt, die mit Energie-Lösungen in Österreich einsteigen wollen, ist das von unschätzbarem Wert. Wir sind überzeugt, mit dieser Kooperation all jene Ideen aufzustöbern, die den Energiesektor mit ihren (digitalen) Ideen entscheidend verändern werden und daraus gemeinsam erfolgreiche Unternehmensgründungen machen zu können."

Die Energie Steiermark (Head Office: Graz, Standorte in der Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien sowie Deutschland) erzielte im Jahr 2017 mit 1747 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und betreut rund 600.000 Kunden.

