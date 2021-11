Seegene

Markteinführung von Seegenes STARlet-AIOS: All-in-One-System erfüllt den dringenden Bedarf an vollautomatischen Real-time PCR-Tests mit hohem Durchsatz

Ein molekulardiagnostisches System, das für Hochdurchsatztests entwickelt wurde und einen zeiteffizienten und nahtlosen Arbeitsablauf für klinische Labore bietet, von der "Probe bis zum Ergebnis"

Das System nutzt die patentierten, hochmodernen Multiplex-Echtzeit-PCR-Technologien von Seegene, um "echte" Ct-Werte einzelner Krankheitserreger in einem einzigen Kanal anzuzeigen

Beinhaltet Seegenes breites Angebot an molekularer Diagnostik für syndromische Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 und der Varianten.

Südkoreas führender Entwickler von Molekulardiagnostika (MDx), Seegene Inc. (KQ 096530), geht mit seinem vollautomatischen "STARlet-AIOS" All-in-One-System (AIOS) auf die Bedürfnisse kleiner, mittlerer und großer Krankenhäuser und Covid-19-Labore ein. Das modulare System, das erstmals auf der AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo 2021 in Atlanta vorgestellt wurde, unterstützt einen "handfreien" PCR-Workflow und automatisiert alle Schritte von der Nukleinsäureextraktion bis zur Auswertung der Ergebnisse. Dies kann den Laboren und Krankenhäusern helfen ihre Testkapazitäten zu erhöhen und gleichzeitig die Belastung des Personals zu verringern.

"Seegene hat bei der weltweiten Reaktion auf die Covid-19-Pandemie eine entscheidende Rolle gespielt, was zu einem großen Teil auf unsere vorausschauende Strategie zurückzuführen ist. Wir haben vom ersten Tag an schnell gehandelt, indem wir einen zuverlässigen Test für das neuartige Coronavirus entwickelt und dann auf Multiplex-Tests umgestellt haben, die neue SARS-CoV-2-Varianten nachweisen können", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Gründer und CEO von Seegene. "Mit Blick auf die Zukunft wird der dringende diagnostische Bedarf an kostengünstigen automatisierten Systemen mit hohem Durchsatz bestehen, die alle verbleibenden Testengpässe beseitigen können. Unser All-in-One-System deckt genau diesen Bedarf für Krankenhäuser und Labore jeder Größe."

Mehr als 3,75 Milliarden Menschen weltweit haben inzwischen mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Da die täglichen Fallzahlen und die Todesfälle zurückgehen, lockern viele Länder ihre Beschränkungen und bereiten sich darauf vor, mit dem Virus zu leben. Um dies auf sichere Weise zu erreichen, ist eine kontinuierliche Überwachung mit präzisen PCR-Tests und schnellen Durchlaufzeiten erforderlich.

Der modulare Aufbau von STARlet-AIOS: All-in-One System vereint zwei eigenständige Geräte - das STARlet IVD und das CFX96(TM) Dx Real-time PCR-System - mit einem speziell angefertigten Roboterarm. Diese einzigartige Technik ermöglicht es den Kunden, entweder das komplette AIOS-System zu erwerben oder bereits vorhandene Seegene-Geräte zu integrieren. Mit seinem kompakten und intuitiven Design ist das AIOS sowohl für kleine bis mittelgroße Krankenhäuser und Kliniken als auch für größere Labore geeignet.

Das derzeitige umfangreiche Testportfolio von Seegene, das GI-, HPV-, STI- und respiratorische Tests, sowie eine Reihe von SARS-CoV-2-Tests umfasst, die eine Vielzahl von Varianten (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Kappa, Lambda, Mu usw.) nachweisen, können alle mit dem AIOS abgearbeitet werden. Das System ist auch mit neu entwickelten Assays und der Seegene MOBILE STATION kompatibel, einem innovativen mobilen Labor, das Massentests an Orten ermöglicht, die sonst nicht über die notwendige Infrastruktur verfügen.

In der Zwischenzeit plant das Unternehmen für Ende 2021 die Einführung des Allplex(TM) Respiratory Virus Master Assay, eines syndrombasierten Tests, der in einem einzigen Reaktionsansatz zwischen Covid-19 und anderen gängigen Atemwegserregern wie Influenza, RSV, Adenovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus und humanem Rhinovirus differenzieren kann. Die Einführung des neuen Tests wird den Ärzten helfen, Fälle wirksamer zu behandeln, indem sie die Erreger von Covid-19 und den Atemwegsviren für die gewöhnliche Grippe unterscheiden können, die in der Wintersaison verstärkt auftreten.

