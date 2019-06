Parkopedia

Umfrage von Parkopedia: Autofahrer wollen integriertes, personalisiertes Parken

London (ots/PRNewswire)

- Kosten und Entfernung zum Zielort spielen Hauptrolle bei der Parkplatzwahl; auch Gutverdiener sind preisbewusst - Über die Hälfte der befragten Autofahrer wünschen sich von ihrem Navigationssystem individuelle Park-Empfehlungen - Deutsche Autofahrer zahlen fürs Parken immer noch lieber bar als mit Kreditkarte oder anderen digitalen Zahlungsmitteln - Mehr Männer als Frauen wünschen sich ein Auto, das automatisch einparkt

Laut einer neuen Umfrage von Parkopedia, dem weltweit führenden Anbieter digitaler Parkdienstleistungen, möchten Autofahrer, dass ihr Auto und das Parken in Zukunft stärker integriert und personalisiert werden. Die Studie, für die mehr als 3.000 Personen in Deutschland, Großbritannien und den USA befragt wurden, bietet wichtige Erkenntnisse für Automobilhersteller und Parkhausbetreiber für die weitere Entwicklung ihrer Parkdienste. Die Höhe der Kosten ist für die meisten Menschen das wichtigste Entscheidungskriterium bei der Wahl ihres Parkplatzes. Vier von fünf Befragten (79%) nannten dies als Hauptfaktor, gefolgt von der Entfernung zum Ziel (74%). Für diejenigen, die ihren Stellplatz online gebucht hatten, spielten die Kosten eine nur geringfügig wichtigere Rolle (81%) als für Personen, die nicht online gebucht hatten (77%). Bei der Buchung von Parkraum ist der Preisvorteil wichtig, aber nicht allein entscheidend. Überraschenderweise sind Sonderangebote für Besserverdiener mit einem Einkommen ab 150.000 EUR doppelt so wichtig wie für Menschen mit einem Einkommen unter 25.000 EUR.

Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) gab an, dass das Navigationssystem ihres Autos sie automatisch zu Orten in der Nähe ihres Ziels führen soll, wo Parkraum verfügbar ist. Eine ähnliche Zahl (51%) gab an, dass sie von ihrem Navigationssystem personalisierte Parkempfehlungen erhalten möchten. Dies ist nicht verwunderlich, denn neben Preis und Entfernung spielen weitere Kriterien für die Befragten individuell eine wichtige Rolle - beispielsweise Höhenbeschränkungen oder die Verfügbarkeit von Behindertenparkplätzen oder E-Ladestationen. Ein Drittel der Autofahrer (32%) suchen über ihr Navigationssystem nach Parkmöglichkeiten, während 38% mobile Apps nutzen. Dabei sind die Briten die vorsichtigsten Planer unter den Befragten: Fast die Hälfte (48%) suchen mindestens 24 Stunden vor Erreichen ihres Ziels nach Parkplätzen, während nur 26% der Deutschen so weit im Voraus planen.

Wenn es um das Bezahlen von Parkplätzen geht, ist Bargeld außerhalb Deutschlands nicht mehr das Zahlungsmittel der Wahl. Die Ergebnisse zeigen, dass 44% der Befragten heutzutage lieber mit Kreditkarte zahlen, während weniger als ein Drittel (32%) Bargeld nutzen. Am meisten verbreitet ist dies in den USA, wo 67% der Autofahrer eher mit Karte zahlen, während in Deutschland mehr als die Hälfte der Autofahrer (56%) weiterhin Bargeld bevorzugt. Jüngere Altersgruppen (18-34 Jahre) nutzen digitale Parkdienste häufiger und greifen durchschnittlich 2,3-mal im Monat auf diese zu, während die Befragten über 65 Jahre nur 1,1-mal im Monat digitale Parkdienste nutzen. Personen, die zuvor online einen Parkplatz reserviert haben, möchten mit einer um 60% höheren Wahrscheinlichkeit direkt über ihr Auto vorausbuchen. Mit einer um 56% höheren Wahrscheinlichkeit werden sie außerdem kontaktloses Bezahlen verwenden als Personen, die nicht vorher online reserviert haben. Was die Ausstattung des Fahrzeugs selbst betrifft, wünschen sich 52% mehr Männer als Frauen eine Technologie, mit deren Hilfe das Auto selbständig einparken kann.

Hans Puvogel, COO von Parkopedia, sagte: "Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich das generelle Verhalten beim Thema Parken verändert. In Europa und den USA wünschen sich immer mehr Autofahrer Systeme, die das Parken einfacher, integrierter und personalisierter machen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Bei Parkopedia nutzen wir unsere Websites und Apps, um die Anforderungen der Autofahrer an Parklösungen noch besser zu verstehen. Dadurch können wir unsere Partner aus der Park-Branche und der Autoindustrie unterstützen, zukünftige Bedürfnisse ihrer Kunden früher zu erkennen und noch bessere Dienstleistungen zu entwickeln."

Über die Umfrage

- Links zu den Umfragen wurden auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen angezeigt, wenn nach dem Begriff "Parkopedia" über einen Desktop-Browser oder einen mobilen Browser in den ausgewählten Märkten gesucht wurde. - Stichprobe: 3.020 Befragte aus Deutschland, Großbritannien und den USA. - Parkopedia arbeitet mit den weltweit führenden Automobil- und Parkhausanbietern zusammen. Mit dieser Untersuchung wollte das Unternehmen mehr über die Motivation der Fahrer und deren aktuelle Entscheidungskriterien bei der Suche, Auswahl und Bezahlung von Parkplätzen erfahren. Außerdem wollte Parkopedia wissen, welche Hilfestellungen die Fahrer in Zukunft von ihrem Auto erwarten. Detaillierte Aufschlüsselungen nach demografischen, regionalen und anderen Faktoren sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Parkopedia ( www.parkopedia.com).

Über Parkopedia

Parkopedia ist der weltweit führende Parkplatzdienstleister, den Millionen von Fahrern und Unternehmen wie Apple, Audi, BMW, Coyote, Ford, Garmin, GM, HERE, Honda, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Skoda, Sygic, TomTom, Toyota, Volkswagen oder Volvo nutzen. Parkopedia bietet detaillierte Informationen zu 70 Millionen Parkplätzen in 15.000 Städten weltweit. Der Service ermöglicht es dem Fahrer, den nächstgelegenen, günstigsten und verfügbaren Parkplatz zu finden, zu bezahlen und direkt zum Parkplatz zu navigieren.

Medienkontakt Helen Miall Global Marketing Director, Parkopedia helen.miall@parkopedia.com +44 (0) 7861-294243

Original-Content von: Parkopedia, übermittelt durch news aktuell