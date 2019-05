Parallel Wireless

Parallel Wireless erhält Auszeichnung für die innovativste Lösung

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire)

Globale Mobilfunkbetreiber können mit einer die Standards 2G, 3G, 4G und 5G abdeckenden "Open vRAN"-Software-unterstützten Lösung kostengünstig Cloud-native Architekturen und die Migration auf 5G ermöglichen

Parallel Wireless, Inc. - das führende, in den USA ansässige 5G-Unternehmen, das die weltweit einzige Software-definierte "ALL G"- (2G, 3G, 4G und 5G) End-to-End-Netzwerklösung für Abdeckung und Kapazität anbietet - gab heute bekannt, dass es diese Woche im Rahmen der "Leading Lights Awards" den "Most Innovative Product Award" (Auszeichnung für das innovativste Produkt) erhalten hat.

Die spezielle Auszeichnung wird an ein Unternehmen vergeben, das ein marktführendes Produkt oder eine marktführende Strategie entwickelt hat, das/die die Implementierung innovativer und rentabler Mobil- bzw. Drahtlos-Dienste ermöglicht.

Die größten Kosten für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) entfallen seit jeher auf das Funkzugangsnetz (RAN), das ca. 60 Prozent der Investitionsausgaben (CAPEX) und ca. 65 Prozent der Betriebsausgaben (OPEX) ausmacht. Mit den sukzessiven Upgrades von 2G auf 3G, dann 4G und jetzt 5G hatte sich entsprechend die Notwendigkeit ergeben, das RAN der vorigen Generation zu ersetzen. Nun nicht mehr.

Inspiriert vom "Open Compute"-Modell ist es Parallel Wireless gelungen, einen End-to-End-, Software-basierten Ansatz für Legacy-2G- und -3G-Netze sowie für neuere 4G- und 5G-Netze zu entwickeln und zu implementieren. Parallel Wireless' vereinheitlichte Software-Plattform für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G ermöglicht ein Open vRAN durch eine vollständige Entkopplung der Hardware- und Software-Funktionen. Diese funktionale Trennung ermöglicht es der vereinheitlichten Software-Plattform, alle unterschiedlichen Protokoll-Splits zwischen DUs und CUs basierend auf den verfügbaren Backhaul- bzw. Fronthaul-Optionen zu unterstützen. Sie kann auch "Massive MIMO", "Edge Micro Services" und "Network Slicing" für ALL G unterstützen.

Die Lösung bietet Agilität in COTS-basierten physischen bzw. virtuellen Netzwerken, indem sie ALL-G-Vereinheitlichung ermöglicht; sie integriert Abstraktion und Echtzeit-Orchestrierung mit Netzwerkautomatisierung, um es globalen Dienstanbietern zu ermöglichen, trotz Margendruck rentabel zu arbeiten. Darüber hinaus führt der Cloud-basierte Ansatz zu einer Senkung der Betriebs- und Wartungskosten um mindestens 30 Prozent. Mit vollständig 3GPP-konformen und offenen Schnittstellen kann die Lösung flexibel verschiedene Implementierungsszenarien unterstützen. Mithilfe einer virtualisierten Netzwerkarchitektur virtualisiert, automatisiert und optimiert Parallel Wireless ALL-G-Mobilfunknetze und ermöglicht qualitativ hochwertige Endnutzererlebnisse für alle Outdoor- und Indoor-Abdeckungs- oder Kapazitäts-Anwendungsfälle.

Infolgedessen, und zum ersten Mal, lassen sich Parallel Wireless-Software-unterstützte Cloud-native Netze ohne Weiteres per Software-Upgrade auf 5G umstellen, anstatt teure neue Hardware erwerben zu müssen.

Unterstützende Zitate

Rajesh Mishra, Gründer, President und CTO von Parallel Wireless: "Parallel Wireless' innovativer Ansatz zur Lösung der Herausforderung, die Legacy-Technologie darstellt, schafft jetzt die Voraussetzungen für neue Marktteilnehmer und neue Kapitalinvestitionen in den 4G- und 5G-Bereich. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für unsere Software - die eine Cloud-native Architektur für ALL G ermöglicht - die Auszeichnung für das innovativste Produkt erhalten haben. Die Auszeichnung erkennt unsere Selbstverpflichtung an, völlig neu zu denken, wie Netze entwickelt, implementiert und betrieben werden können - indem wir Mobilfunkbetreibern die Flexibilität geben, diesen Cloud-basierten Ansatz zur Modernisierung ihrer Legacy-Netze und zum Aufbau von 5G-Netzen zu nutzen."

Informationen zu Parallel Wireless

Parallel Wireless ist das einzige US-Unternehmen, das mit der branchenweit einzigen vereinheitlichen Software-unterstützten Lösung für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G weltweite Legacy-Anbieter herausfordert. Seine Cloud-native Netzwerk-Software definiert die Netzwerk-Wirtschaftlichkeit für globale MNOs sowohl bei Abdeckungs- als auch Kapazitätsimplementierungen neu und ebnet zugleich den Weg zu 5G. Das Unternehmen arbeitet mit vielen führenden Betreibern weltweit zusammen und wurde von Telefonica und Vodafone zum "best-performing vendor" (Anbieter mit der besten Leistung) erklärt. Die Innovationsstärke und Spitzenleistungen von Parallel Wireless in multitechnologischen offenen virtualisierten RAN-Lösungen wurden mit über 60 Branchenauszeichnungen gewürdigt. Nehmen Sie über LinkedIn und Twitter Kontakt mit Parallel Wireless auf.

