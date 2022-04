Wix.com Ltd.

Wix.com holt Iskender Dirik als General Manager für den DACH-Raum

New York (ots/PRNewswire)

Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), eine weltweit führende SaaS-Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau von Online-Präsenz, gibt heute bekannt, dass Iskender Dirik ab sofort als General Manager den DACH-Markt für Wix leitet. Der bekannte Top-Manager, Investor und Gründer soll für das bereits börsennotierte Unternehmen vor allem das Geschäft in Deutschland weiter voranbringen und das Produkt für die Bedürfnisse der hiesigen Unternehmen anpassen. Mit über 220 Mio. Nutzer:innen ist Wix eines der weltweit führenden Unternehmen unter den Website-Buildern.

Iskender blickt neben seiner Rolle als Venture Partner beim VC Fonds EQT Ventures auf zahlreiche hochkarätige Positionen zurück. Zuletzt war er Managing Director bei Samsung NEXT Ventures, wo er Investments in innovative Tech-Startups verantwortete. Davor war er Managing Director/CEO bei Microsoft ScaleUp. In der Vergangenheit hat Iskender selbst mehrere Start-ups gegründet, Software Plattformen für große Konzerne aufgebaut und DAX-Unternehmen im Bereich Digitale Strategie und Technologie beraten.

Den Experten für Technologie, Startups und Venture Capital zieht es nach mehreren Jahren als Vollzeit-Investor nun wieder in eine operative Rolle. „Bei Wix hat mich vor allem die spannende Kultur und das Produkt begeistert", so Iskender. „Gutes Webdesign ist meine Passion. Eine Plattform, die es Menschen ermöglicht, ihr Business aufzubauen, zu skalieren und zu managen, trifft das genau. Mich reizt außerdem der Impact, den ich hier erreichen kann. Ein neues, agiles Team aufzubauen, das mit hoher Eigenverantwortung das Produkt für den deutschsprachigen Raum selbst gestalten kann."

Über Wix.com, Ltd.

Wix ist eine führende Plattform zur Erstellung, Verwaltung und zum Ausbau einer digitalen Präsenz. Was 2006 als Website-Baukasten begann, ist heute eine ganzheitliche Plattform, die den Nutzer:innen Leistung, Sicherheit und eine zuverlässige Infrastruktur auf Enterprise-Niveau bietet. Wix bietet eine breite Palette an Handels- und Geschäftslösungen sowie fortschrittliche SEO- und Marketing-Tools und ermöglicht seinen Nutzer:innen die volle Kontrolle über ihre Marke, ihre Daten und die Beziehungen zu ihren Kund:innen. Mit dem Fokus auf kontinuierlicher Innovation und der Bereitstellung neuer Funktionen und Produkte kann jeder eine leistungsstarke digitale Präsenz aufbauen, um seine Träume auf Wix zu erfüllen.

