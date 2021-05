Wix.com Ltd.

Wix startet das erste Tool seiner Art für Barrierefreiheit, um das Web für alle zugänglich zu machen

New York (ots/PRNewswire)

Der neue Wizard für Barrierefreiheit von Wix scannt die Websites von Nutzer*Innen und bietet Hinweise zur Verbesserung der Barrierefreiheit von Websites.

Wix (Nasdaq: WIX), eine weltweit führende SaaS-Plattform zum Erstellen, Verwalten und Erweitern einer Online-Präsenz, hat heute den Start des Wizards für Barrierefreiheit angekündigt, der den Nutzer*innen von Wix eine schrittweise interaktive Lösung für ihre Websites bietet, erkannte Probleme mit der Barrierefreiheit zu lösen.

Über eine Milliarde Menschen Weltweit verlassen sich auf Funktionen zur Barrierefreiheit im Internet, um sich durch das Web zu navigieren und auf Informationen zuzugreifen. Laut dem World Wide Web Consortium (W3C) bedeutet Web-Barrierefreiheit, dass Tools so konzipiert sind, dass Menschen mit Behinderungen das Web wahrnehmen, verstehen, navigieren und mit ihm interagieren können. Vielen Nutzer*innen und auch Fachleute wissen jedoch nicht unbedingt, wie sie ihre Website barrierefrei machen oder welche rechtlichen Risiken mit einer nicht zugänglichen Website verbunden sind.

Der Wizard von Wix für Barrierefreiheit steht allen Nutzer*innen von Wix weltweit zur Verfügung und bietet eine einfache Schritt-für-Schritt-Lösung, mit der Nutzer*innen angewiesen werden, wie die Barrierefreiheit ihrer Websites verbessert werden kann. Durch Aktivieren des Eingabehilfen-Assistenten wird die Website der Nutzer*innen gescannt und Probleme zur Eingabehilfe werden erkannt. Danach erhalten die Nutzer*innen Erklärungen zur manuellen Problemlösung. Im letzten Schritt wird die Website erneut gescannt, um sicherzustellen, dass die Probleme behoben sind. So wird die Barrierefreiheit der Websites erheblich verbessert.

"Das Web soll ein Ort für alle sein, und wir entwickeln unsere Plattform und Produkte weiter, um dieser Vision gerecht zu werden", sagte Nir Horesh, Beauftragter für Barrierefreiheit bei Wix. "Als Branchenführer im Bereich Barrierefreiheit sind wir stolz darauf, unseren Nutzer*innen eine Lösung anbieten zu können, mit der sie ihre Websites allen zugänglich machen können. Unser engagiertes Team für Barrierefreiheit arbeitet ständig daran, die Barrierefreiheits-Funktionen für unsere Nutzer*innen und diejenigen, die ihre Websites besuchen, zu verbessern. Mit der Entwicklung des ersten Wizards für Barrierefreiheit möchten wir unsere Nutzer*innen dazu ermutigen, Websites zu erstellen, die inklusiver sind und die jeder besuchen und genießen kann. "

Wix überwacht und aktualisiert kontinuierlich die Funktionen zur Barrierefreiheit gemäß WCAG, den internationalen Richtlinien für die standardisierte Barrierefreiheit von Webinhalten. Nutzer*innen, die Websites auf Wix erstellen, wird außerdem empfohlen, die Gesetzeslage vor Ort zu überprüfen, um sicherzustellen, dass man sich im jeweiligen Land an geltendes Recht hält.

Wix bietet Tools und unterstützende Einstellungen für Nutzer*innen zum Entwerfen barrierefreier Websites, einschließlich barrierefreier Vorlagen, vollständiger Tastaturfunktionen, Alt-Texte, Überschriften-Tags, Sprachfunktionen und mehr. Der Wizard für Barrierefreiheit hilft Nutzer*innen beim Erkennen und Beheben von Problemen mit der Eingabehilfe, die beim Hinzufügen von Inhalten und Design zu ihren Websites entstehen und ist für Nutzer*innen von Wix nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Wix wurde zwei Jahre in Folge mit dem Best Accessibility Lighthouse Score für mobiles CMS ausgezeichnet von Web Almanac.

Weitere Informationen findest du unter www.wix.com/accessibility.

Über Wix.com Ltd.

Wix ist führend mit einer auf dem Cloud-Prinzip basierten Website-Entwicklungsplattform mit mehr als 200 Millionen registrierten Nutzer*innen weltweit. Die Website Design-Komplettlösung basiert auf der Überzeugung, dass das Internet für alle zugänglich sein sollte, um es zu entwickeln und die Teilhabe daran zu ermöglichen. Durch kostenlose und Premiumpakete ermöglicht Wix Millionen von Unternehmen, Organisationen, Künstler*innen und Einzelpersonen, ihre Unternehmen, Marken und Arbeitsprozesse online zu stellen. Mit dem Editor von Wix, Wix ADI, Editor X, einem kuratierten App-Markt, Ascend und Velo von Wix können Nutzer*innen eine vollständig integrierte und dynamische Online-Präsenz aufbauen und verwalten. Der Hauptsitz von Wix befindet sich in Tel Aviv mit Niederlassungen in Austin, Be'er Sheva, Berlin, Cedar Rapids, Denver, Dnipro, Dublin, Kiew, Los Angeles, Miami, New York, Phoenix, San Francisco, São Paulo, Tokio und Vilnius.

Media Relations-Kontakt:

PR@wix.com

Original-Content von: Wix.com Ltd., übermittelt durch news aktuell