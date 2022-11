numares AG

Numares Health und Mayo Clinic verstärken Zusammenarbeit für verbesserte Diagnosetests

The Woodlands, Texas, und Regensburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Zwei führende Unternehmen der Branche haben kürzlich ihre Zusammenarbeit ausgebaut, um KI-gestützte Diagnosetests zu entwickeln, die genauer und zuverlässiger sind als die derzeit in den USA bei Patienten mit chronischen Krankheiten, einschließlich Nieren-, Herz-Kreislauf-, Leber- und neurologischen Erkrankungen durchgeführten Tests.

Die erweiterte Zusammenarbeit baut auf der Unterstützung der klinischen Forschung der Mayo Clinic für Numares Health auf und beinhaltet eine innovative wandelbare Kapitalbeteiligung.

Numares ist ein deutsches Unternehmen für Gesundheitsdiagnostik, das vor fast zwei Jahrzehnten gegründet wurde und dessen US-amerikanischer Hauptsitz kürzlich nach The Woodlands, Texas, verlegt wurde.

Voraussichtlich werden Anfang nächsten Jahres zwei Numares-Tests die FDA 510(k)-Zulassung erhalten, einer zur Beurteilung der Nierenfunktion (der AXINON® GFR(NMR)-Test) und einer zur Messung des Herzrisikos (der AXINON®lipoFIT®-Test).

„In der Mayo Clinic stehen die Bedürfnisse der Patienten seit jeher an erster Stelle", betonte Dr. Allan Jaffe, Kardiologe und ehemaliger Vorsitzender der Abteilung für klinische Kernlaboratorien in der Abteilung für Labormedizin und Pathologie der Mayo Clinic. „Die erweiterte Forschungszusammenarbeit und die finanzielle Investition in Numares werden uns dabei helfen, dieses neue und potenziell bahnbrechende Testverfahren besser kennenzulernen, neue diagnostische Tests zu entwickeln und es der Mayo Clinic zu ermöglichen, unsere Patienten und Ärzte besser zu unterstützen."

Numares entwickelt verbesserte Diagnosetests, die Ärzten ein besseres Instrument für die Behandlung ihrer Patienten mit Stoffwechselstörungen wie chronischen Nieren-, Leber- und Herzerkrankungen an die Hand geben sollen. Diese Analysen können auch ein frühzeitiges Eingreifen ermöglichen, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.

Diese innovative Testmethode, die auf dem Prinzip des maschinellen Lernens beruht, verwendet eindeutige und transparente Algorithmen, die mehrere #Biomarker kombinieren, um das Fortschreiten der Krankheit bei Patienten mit chronischen Krankheiten genauer zu messen.

„Diese bedeutende Erweiterung unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic hat uns unserem gemeinsamen Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern, einen Schritt näher gebracht", erklärte Winton Gibbons, CEO von Numares.

„Die neue Investition beschleunigt unsere Entwicklungspipeline und treibt Forschungskooperationen voran, die einen dringlichen ungedeckten medizinischen Bedarf mit neuem klinischen Nutzen erfüllen. Durch die zusätzliche Investition sind wir nun in der Lage, diese Technologie gezielt für die Patientenversorgung einzusetzen und Ärzten in den USA ein verbessertes Diagnoseinstrument an die Hand zu geben."

Numares Health ist ein Gesundheitsunternehmen, das mit Hilfe von KI-Technologie neuartige Diagnosetests entwickelt, die den Ärzten helfen sollen, die Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten, einschließlich Nieren-, Herz-Kreislauf-, Leber- und neurologischen Erkrankungen, zu verbessern.

Numares entwickelt fortschrittliche Tests zur Unterstützung der Diagnose und Messung des Krankheitsverlaufs durch die Anwendung von maschinellem Lernen auf Metabolomik und andere Biomarker. Das Unternehmen hat das AXINON®-System entwickelt, das die innovative Kernspinresonanzspektroskopie zur Bewertung von Stoffwechselkonstellationen nutzt, sowie eine unternehmenseigene Technologie für magnetische Gruppensignale (MGS®), die die Spektroskopie ermöglicht.

