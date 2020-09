Perfect World Co., Ltd.

Perfect World präsentiert digitale kulturelle und kreative Produkte auf der CIFTIS 2020

Peking (ots/PRNewswire)

Die Perfect World Investment & Holding Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Kultur und Unterhaltung präsentierte kürzlich seine digitalen Kultur- und Kreativprodukte auf der China International Fair for Trade in Services 2020 (CIFTIS 2020).

Filme & TV: The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gaodaxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force und The Glorious Era, befanden sich unter den Werken, die auf der Liste der 100 Tage exzellenter TV-Dramen zur Feier des 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China aufgeführt waren. Perfect Youth und Stream waren die Gewinner des Five One Project Awards, die von der Werbeabteilung der Kommunistischen Partei Chinas gesponsert wurden, um kulturellen und ethischen Fortschritt zu fördern. Perfect Village und The Smell of Warmth, zwei große Fernsehserien, wurden von der National Radio und Television Administration empfohlen, denn sie erzählen die Geschichte der Bemühungen des Landes, die Armut zu beenden. The Glory and The Dream, eine epische Fernsehserie, wurde von der National Radio und Television Administration ausgewählt, da sie den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas feiert.

Spiele: Bereits bestehende mobile Spiele Forsaken World, New Swordsman , Zhu Xian,Zhu Xian Mobile und Return of the Condor Heroes 2;;

E-Sport: DOTA2 und CS:GO;

Animation: Guardians of the Space;

Lernen: Pixseed Digital Art Education Base; Perfect Park und Originale Pura;

www.88.com, eine Mailbox und das erste Produkt der neu eingeführten Internetmarke der Perfect World Investment & Holding Group.

Das Unternehmen stellte auch seine erfolgreiche globale Expansion durch die Zurschaustellung mehrerer führender Produkte in den Mittelpunkt, darunter die mit dem Oscar ausgezeichneten Filme Die dunkelste Stunde, Der seidende Faden und Aufbruch zum Mond. Shadow ist ein bildgewaltiger Film, der mehrere einzigartige Elemente der chinesischen Kultur enthält, während Unruly Heroes den Annie Award für die besten Trickfiguren in der Spiele-Kategorie gewann und unter den E-Sport-Spielen befand sich DOTA2.

Die Perfect World Investment & Holding Group unterstützt weiterhin die Transformation traditioneller Branchen mit ihrem kreativen Denken. Das Unternehmen hat speziell die Flight Attendance Simulation entwickelt, ein Spiel für Flugreisende und auch das erste exklusive Onboard-Spiel der Air China.

Das Unternehmen entwickelte auch eine Originalanimation-IP Dinosaur Hotel mit dem Geologischen Museum der Anhui Provinz als Mittel zur Förderung der Kommunikation und des Austauschs rund um die Museumskunde.

Perfect World Investment & Holding Group engagiert sich auch für die Weitervermittlung der traditionellen chinesischen Kultur an die jüngere Generation. Das Unternehmen integrierte kulturelle Elemente des indigenen Miao-Volkes in sein Handyspiel New Swordsman und fügte Elemente aus dem neunstöckigen Gebäude Dunhuang Mogao Peugeot und dem Mondsichelsee, zwei der beliebtesten Attraktionen in Dunhuang, in das neue Handyspiel Zhu XianMobile ein. Es arbeitete auch für die Markteinführung von Li Yuan Jing Yun, das Erweiterungspaket für die Return of the Condor Heroes 2,mit der Jingju Theatre Company in Peking zusammen.

Perfect World Investment & Holding Group hat die Testversionen von Subnautica und Unruly Heroes während der CIFTIS bereitgestellt, die es Besuchern erlauben, Subnautica im VR-Modus zu spielen.

