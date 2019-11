Canopy Growth Corporation

Zwei kanadische Ikone kommen zusammen: Canopy Growth und Drake gründen neues Cannabis-Wellnessunternehmen

- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) und Aubrey Drake Graham ("Drake") geben mit Freude den Abschluss eines Gründungsvertrags über die More Life Growth CompanyTM bekannt, ein voll lizenzierter Cannabisproduzent in Drakes kanadischer Heimatstadt Toronto.

"Als wir die Verhandlungen mit Drake aufgenommen haben, waren wir sofort von seiner Vision begeistert, erstklassige Cannabisprodukte weltweit zu vermarkten", sagte Mark Zekulin, CEO der Canopy Growth Corporation. "Drakes Perspektive als kulturelle Führungspersönlichkeit und Unternehmer in Kombination mit Canopy Growths breiter Cannabisexpertise werden in unserem neuen Unternehmen zusammengeführt, um für Konsumenten auf der ganzen Welt ein unerreichtes Cannabiserlebnis anzubieten."

Drakes eklektische Karriere erstreckt sich auf Musik, Film und Fernsehen, Mode, Sport, Markenentwicklung, Inhaltskuratierung sowie Strategie für soziale und digitalen Medien. In den vergangenen zehn Jahren hat er mehrere erfolgreiche Marken lanciert. Er ist einzigartig positioniert, um seine innovative Perspektive in die Vermarktung von Cannabis als Genussmittel einzubringen.

"Die Chance, mit einem Weltkonzern wie Canopy Growth auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten, ist wirklich aufregend", sagte Drake, Gründer der More Life Growth Company. "Ich bin inspiriert von der Idee, in einer schnell wachsenden Industrie etwas wirklich Besonderes aufzubauen. More Life ist ein Segen."

More LifeTM ist in Drakes Heimatstadt Toronto angesiedelt und dreht sich um Wellness, Erkenntnis und ganzheitliches persönliches Wachstum in der Hoffnung, Menschen überall auf der Welt zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch zusammenzubringen.

"Insgesamt könnten wir nicht glücklicher sein über die Kooperation mit Drake, um seine Vision für die More Life Growth Company und die globalen Cannabismärkte einzubringen", ergänzte Zekulin. "Wir erwarten eine lange, erfolgreiche und gegenseitig nutzbringende Geschäftspartnerschaft."

In den kommenden Wochen werden das Unternehmen und Drake weitere Einzelheiten zum Team und zur Vision von More LifeTM bekanntgeben.

Einzelheiten des Geschäfts

In Zusammenhang mit der Gründung der Marke More Life hat eine bislang hundertprozentige Tochtergesellschaft (die "More Life Growth Company") von Canopy Growth Aktien an bestimmte von Drake ("Drake") kontrollierte Körperschaften ausgegeben. Nach der Aktienausgabe hält Drake 60 % des Eigenkapitals der More Life Growth Company, während 40 % bei Canopy Growth verbleiben.

Die More Life Growth Company ist der wirtschaftliche Eigentümer einer von Health Canada lizenzierten Körperschaft mit Produktionsanlagen in Scarborough (Ontario) (die "More Life Facility"), die sich mit dem Anbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Cannabis beschäftigt. Canopy Growth wird sich weiterhin um das Tagesgeschäft und die Instandhaltung der More Life Facility kümmern und alle Vertriebsrechte für die in der More Life Facility angebauten Produkte behalten.

Als Gegenleistung für die Ausgabe der Aktien der More Life Growth Company gewährt Drake der More Life Growth Company das exklusive Verwertungsrecht für bestimmtes geistiges Eigentum und bestimmte Marken in Verbindung mit dem Anbau, der Herstellung, der Produktion, der Vermarktung und dem Verkauf von Cannabis und Cannabis-bezogenen Produkten, Accessoires, Waren und Utensilien in Kanada sowie international. Das Fortbestehen der außerkanadischen Rechte nach 18 Monaten ist an die Erfüllung bestimmter Erfolgskriterien für die More Life Growth Company gebunden. Die More Life Growth Company hat solche Rechte in Kanada an Canopy Growth in Unterlizenz vergeben und erhält dafür im Gegenzug von dem Unternehmen eine Umsatzbeteiligung aus dem Verkauf von More LifeTM-Produkten. Canopy Growth erhält dadurch die exklusiven Vertriebsrechte für More LifeTM-Produkte in Kanada. Darüber hinaus ist Canopy Growth berechtigt, die Geschäftsbedingungen der Unterlizenz auf sämtliche internationalen Gerichtsbarkeiten auszudehnen.

Canopy Growth und Drake haben eine Aktionärsvereinbarung, Verträge über Investorenrechte sowie verschiedene weitere Nebenabreden geschlossen, die für den Betrieb der More Life Growth Company maßgebend sind. In Zusammenhang mit diesen Absprachen ist Canopy Growth berechtigt, zwei Direktoren in den Vorstand der More Life Growth Company zu berufen, und besitzt außerdem das Vorkaufsrecht, um seine Geschäftsanteile an der More Life Growth Company zu behalten.

Berater

Cassels Brock & Blackwell LLP hat Canopy Growth in Rechtsangelegenheiten beraten und Reed Smith LLP hat Drake in Rechtsangelegenheiten in Zusammenhang mit der Transaktion beraten.

Canopy Growth Corporation freut sich auf das Wachstum von More Life.

Informationen zu Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabistechnikunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen sowie Medizintechnik über Canopy Growths Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. Canopy Growth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Canopy Growths Medizinsparte, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von nahezu 976.000 Quadratmetern, darunter knapp 93.000 Quadratmeter GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen in Zusammenhang mit dem Vermögen des Unternehmens und der More Life Growth Company, Cannabisprodukte weltweit zu vermarkten, und den Produkten, die die More Life Growth Company in Kanada für den Erwachsenenkonsum vermarkten will. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich des Vermögens des Unternehmens, Cannabisprodukte weltweit zu vermarkten, der Zeitplanung und Verfügbarkeit der Produkte des Unternehmens für Erwachsenenkonsum auf dem kanadischen Markt, der Zeitplanung und Durchführung eines Börsengangs der More Life Growth Company, Risiken in Zusammenhang mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Cannabis sowie solcher Risiken, die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 25. Juni 2019 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

