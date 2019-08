Canopy Growth Corporation

Canopy Growth erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 mehr Umsatz dank einer Steigerung beim Verkauf von getrocknetem Freizeit-Cannabis um 94 Prozent

Smiths Falls, Omtario (ots/PRNewswire)

Bereinigtes EBITDA verbessert sich gegenüber dem Vorquartal um mehr als 5 Millionen Kanadische Dollar (CAD);Unternehmen gut aufgestellt, um CBD-Produkte bis zum Ende des GJ 2020 auf den US-Markt zu bringen;Rekordernte von über 40.000 kg

BILANZHÖHEPUNKTE

- Im ersten Quartal 2020 wird ein Nettoumsatz1 in Höhe von 90,5 Millionen CDN erzielt. - Bereinigtes EBITDA fällt mit einem Minus von (92,0) Millionen CDN im Vergleich zum 4. Quartal 2019 um 5,7 Millionen CDN besser aus, wobei hier auch Investitionen in den Ausbau des CBD-Geschäfts in den USA eingerechnet sind. - Verkäufe von getrocknetem Cannabis im Markt für kanadischen Freizeit-Cannabis gehen gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 94 % nach oben. - Erntevolumen von 40.960 Kilogramm bedeutet eine Steigerung von 183 % gegenüber dem 4. Quartal 2019 und übersteigt die Erwartungen für das Quartal. - Umsatz beim internationalen Medizinal-Cannabis steigt gegenüber dem 1. Quartal 2019 um 209 %. - In dem Quartal wurden 56 Patentanträge eingereicht, womit das Patenportfolio des Unternehmens mit 111 Patenten und 270 Patentanträgen in der Branche führend ist. - Die für Oktober 2019 geplante Vorstellung neuer Produktangebote mit höherem Mehrwert und größerer Gewinnmarge in verschiedenen Formen und Größen liegt im Zeitplan. - Einmalige, nicht zahlungswirksame Kosten aus der Auflösung von Optionsscheinen machen den größten Anteil am Nettoverlust in dem Quartal aus.

1 Umfasst die negativen Auswirkungen der Anpassungen beim Umsatz, was hier die Schätzung des Unternehmens von variablen Gegenleistungen meint, die aus Rückgaberechten entstehen können und die Dynamik von Neueröffnungen von Ladengeschäften beeinflussen, und was in erster Linie mit Ölen und Softgels zusammenhängt, und es umfasst die Auswirkungen der Anpassungen bei anderen Umsätzen auf die Verbrauchssteuer.

Die Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) gab heute ihre Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2019 zu Ende gegangene erste Quartal bekannt. Alle Geschäftszahlen in dieser Pressemitteilung sind in Kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen. Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem Konzernabschluss-Zwischenbericht und Konzernlagebericht (Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management Discussion & Analysis) des Unternehmens für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2019 gelesen werden, der auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde bzw. wird und unter www.canopygrowth.com zur Verfügung gestellt wird.

Canopy Growth erntete im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Produkte im Volumen von 40.960 kg, was deutlich über der zuvor erwarteten Menge lag, die auf 34.000 Kilogramm geschätzt worden war. Die Ernte im 1. Quartal ist die erste Vollernte seit dem Umbau der Großgewächshäuser, mit dem im Kalenderjahr 2018 begonnen worden war und der an den Anlagen in Mirabel, Delta und Aldergrove zum Großteil abgeschlossen werden konnte. Vor diesem Hintergrund kann das Unternehmen seinen Fokus ab sofort auf die Ertrags- und Kostenoptimierung an diesen Standorten verlagern. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Maßnahmen bereits in den nächsten Monaten sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der Bruttomarge Verbesserungen bringen werden. Das Unternehmen demonstriert mit der letzten Ernte im 1. Quartal seine Fähigkeit, die Produktion von Cannabis-Strängen mit hohem THC-Gehalt, die 70 Prozent der Ernte ausmacht, zu steigern. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage des Einzelhandels nach Produkten mit hohem THC-Gehalt besser befriedigen zu können. Das Unternehmen verzeichnete zudem einen Anstieg beim Verkauf von Freizeit-Cannabis im Einzelhandel, der auch weiterhin der wichtigste Vertriebskanal ist, um neue Verbraucher zu erreichen.

"Nach Abschluss des ersten Quartals 2020 und mit Blick auf das restliche Geschäftsjahr verfolgt das Unternehmen im Wesentliche zwei Geschäftsziele", sagte Mark Zekulin, CEO von Canopy Growth. "Erstens konzentriert sich das Unternehmen weiter darauf, die Grundlage für eine dominierende Position in einem viel versprechenden globalen Geschäftsfeld aufzubauen. Das bedeutet, dass in die Entwicklung von geistigem Eigentum, in den Aufbau von Marken und in den Ausbau der internationalen Reichweite investiert werden muss, und dass der Ausbau der Produktionskapazitäten für derzeitige und zukünftige Produkte gewährleistet sein muss. Zweitens haben wir uns darauf festgelegt, im restlichen Geschäftsjahr die Weiterentwicklung vom Aufbau hin zum Betrieb voranzubringen, was vor dem Hintergrund, dass unser Expansionsprogramm in Kanada auf sein Ende zugeht und neue Produkte mit einem höheren Mehrwert auf den kanadischen Markt kommen, bedeutet, dass unser Geschäft in Kanada nachhaltiger und profitabler wird und höhere Margen abwirft."

"Das Geschäftsjahr 2020 wird für die Hanfbranche erneut eine spannende Zeit werden, zumal wir kurz vor dem Start neuer Produktformate stehen. Unsere letzten Ernten sind ein Beleg dafür, dass unser Fokus, den wir auf eine hervorragende betriebliche Qualität gelegt haben, funktioniert, und wir freuen uns schon jetzt darauf, unseren Kunden in Kanada und in den USA zeigen zu dürfen, was wir hinter den Kulissen bereits an Arbeit geleistet haben, um den nächsten Schwung an Produkte, der im Laufe dieses Jahres noch auf den Markt kommt, vorzubereiten", sagte Zekulin. "Auf internationaler Ebene arbeiten wir derzeit an der Infrastruktur, mit deren Ausbau wir mindestens die letzten paar Jahre verbracht haben, wobei wir hier seit dem 1. April nicht einmal 1.000 kg oder Kilogrammäquivalente an getrockneten Blüten sowie Öl- und Softgel-Produkte aus Kanada exportiert haben und die inländische, kommerzielle Produktion in Deutschland (C3), Dänemark (Spectrum Therapeutics) und in den Vereinigten Staaten (nur CBD) jetzt auf den Weg gebracht ist."

Im Hinblick auf Kanada ist das Unternehmen überzeugt, dass für die aktuellen Ergebnisse und im Hinblick auf das verbleibende Geschäftsjahr Großveranstaltungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Da das Unternehmen eine ambitionierte Vertriebs- und Betriebsstruktur aufgebaut hat, kann es hinsichtlich eines erfolgreichen Starts von neuen Hanf-Formaten und der Beschleunigung bei der Eröffnung neuer Ladengeschäfte im ganzen Land zuversichtlich sein. Heute kommt in Ontario und Quebec, den beiden bevölkerungsreichsten Provinzen in Kanada, ein Ladengeschäft auf 595.000 bzw. 495.000 Einwohner. Demgegenüber beträgt beispielsweise das Verhältnis in Colorado eins zu 10.000. Vor diesem Hintergrund begrüßt das Unternehmen die Ankündigungen in beiden Provinzen, Lizenzen für weitere Ladenstandorte zu vergeben. Das Unternehmen wird auch weiterhin im Blick behalten, ob seine Strategie mit der Dynamik am Markt übereinstimmt, zumal sich das Umfeld im kanadischen Einzelhandel weiter auffächert. Es bleibt aber zuversichtlich, was seine derzeitigen Pläne in Kanada, das langfristige Potenzial des kanadischen Markts und die gute Positionierung von Canopy im Hinblick auf erfolgreiche Geschäfte angeht, auch wenn der Markt sich weiterentwickelt.

Für den Markt in den Vereinigten Staaten entwickelt unser Team schon seit einiger Zeit eine Reihe von qualitativ hochwertigen CBD-Produkten und Pläne zum Produktmarketing. Zudem arbeite es an der Sicherung der nötigen Produktionsressourcen, um Produkte bis zum Ende dieses Geschäftsjahrs auf den US-Markt zu bringen. Das Unternehmen hat ein breites Produktangebot im CBD-Segment entwickelt, wozu auch Hautpflege- und Kosmetikprodukte, Cremes für Lokalanwendungen, Verdampfer-Produkte, Getränke, Lebensmittel, Öle und Softgels gehören, und seine Pläne, noch in diesem Geschäftsjahr CBD-Produkte auf den Markt zu bringen, entwickeln sich wie erwartet.

Das Unternehmen arbeitet bereits seit Januar dieses Jahres daran, eine robuste und ausbaufähige Lieferkette zu bestimmen und vertraglich zu fixieren, um CBD-Produkte auf den Markt bringen zu können. Neben den tausenden Hektar, auf denen in den Vereinigten Staaten Hanf angebaut wird, hat das Team in den USA bereits erhebliche Mengen an pflanzlichem Hanf für die Verarbeitung beschafft. Ab dem nächsten Geschäftsjahr soll die Lieferkette des Unternehmens ausgebaut werden. Hier kommen unternehmenseigene Ressourcen, wie etwa bei Extraktion und Produktion, an den Anlagen des Unternehmens in Kirkwood, New York, wie auch zusätzliche Fertigungsanlagen für die Produktion von Verdampfer-Produkten und Getränken an ausgewählten Standorten in den Vereinigten Staaten zum Einsatz. Das Unternehmen hat bereits mit den Arbeiten an diesen Anlagen begonnen, auch wenn noch nicht alle Standorte bekannt gegeben worden sind.

Damit ein neues CBD-Geschäft in den Vereinigten Staaten aufgebaut werden kann, hat das Unternehmen erhebliche "Pre-Revenue"-Investitionen in den Aufbau eines starken Teams getätigt und während der letzten beiden Quartale Niederlassungen in Kalifornien und Colorado eingerichtet. Weitere Niederlassungen sollen in Illinois und New York eröffnet werden. Für die Expansionspläne in den USA und weltweit wurden von der Muttergesellschaft weitere erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, was sich unten bei den Verlusten beim bereinigten EBITDA unter dem Posten Aufwendungen für Betriebs- und Konzernverwaltung widerspiegelt.

Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Q1 Q1 % (Alle Angaben in 2020 2019 Veränderung Millionen CAD, sofern nicht anders ausgewiesen) Bruttoumsatz1 $ 103,4 $ 25,9 299% Nettoumsatz2 $ 90,5 $ 25,9 249% Bruttomarge in 15% 43% -28% Prozent, ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten3 Betriebskosten4 $ 229,2 $ 72,7 215% Bereinigtes EBITDA 5 $ (92,0) $ (22,5) 309% Wie folgt zugewiesen: - Aufwendungen für $ (57,8) $ (11,6) 398% Betriebs- und Konzernverwaltung - Strategische $ (18,0) $ (1,9) 847% Investitionen und Geschäftsentwicklung - Stillgelegte oder $ (16,2) $ (9,0) 80% nicht ausgelastete Anlagen Verlust aus dem $ (1.176,4) $ - NA Erlöschen von Optionsscheinen6 Nettoverlust $ (1.281,2) $ (91,0) 1308% Geerntete Kilogramm 40.960 9.685 323% (Kilogramm) Lagerbestand und $ 496,6 $ 341,1 46% biologische Vermögenswerte Barbestand, $ 3.140,9 $ 4.515,0 -30% zahlungswirksame Mittel und handelbare Wertpapiere NA = Nicht aussagekräftig 1Umfasst Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen, was hier die Schätzung des Unternehmens von variablen Gegenleistungen meint, die aus Rückgaberechten entstehen und in erster Linie mit Ölen und Gel-Kapseln zusammenhängen. 2Umfasst Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen und die Auswirkung der Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen auf die Verbrauchssteuer. 3Bruttomarge in Prozent, ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten, ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben unten. 4Umfasst insgesamt 100,1 Millionen CAD für aktienbasierte Vergütungsaufwendungen sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen, die zu den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gehören. 5Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben unten. 6Steht im Zusammenhang mit einem nicht zahlungswirksamen Verlust aus der Auflösung von Optionsscheinen, die von Constellation auf Grundlage der Ergänzung zum Investor Rights Agreement zwischen Canopy Growth und Constellation gehalten wurden.

Höhepunkte beim Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Q1 Q1 % (In Millionen CAD) 2020 2019 Veränderung Umsatz kanadischer $ 50,4 $ - NA Freizeit-Cannabis - Business-to-Business1 Umsatz kanadischer $ 10,6 $ - NA Freizeit-Cannabis - Business-to-Consumer Umsatz kanadischer $ 13,1 $ 21,3 -38% Medizinal-Cannabis Bruttoumsatz $ 74,1 $ 21,3 248% kanadischer Cannabis Umsatz $ 10,5 $ 3,4 209% internationaler Medizinal-Cannabis Bruttoumsatz Cannabis $ 84,6 $ 24,7 243% Sonstige Umsätze $ 18,8 $ 1,2 1467% Bruttoumsatz $ 103,4 $ 25,9 299% Verbrauchssteuern2 $ 12,9 $ - NA Nettoumsatz $ 90,5 $ 25,9 249% 1Umfasst Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen, was hier die Schätzung des Unternehmens von variablen Gegenleistungen meint, die aus Rückgaberechten entstehen und in erster Linie mit Ölen und Gel-Kapseln zusammenhängen. 2Verbrauchssteuern meint den Nettobarwert der Auswirkung aus den Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen.

Höhepunkte bei den Produktverkäufen im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Q1 Q1 % (Alle Angaben in 2020 2019 Veränderung Millionen CAD, sofern nicht anders ausgewiesen) Freizeit-Cannabis Verkauf von 7.673 - NA Trockencannabis (Kilogramm) Umsatz Trockencannabis $ 60,8 $ - NA Verkäufe bei 1.387 - NA Cannabis-Öl und Softgels (Kilogramm-Äquivalente) Umsatz Cannabis-Öl und $ 0,2 $ - NA Softgels1 Medizinal-Cannabis Verkauf von 807 2.244 -64% Trockencannabis (Kilogramm) Umsatz Trockencannabis $ 7,2 $ 18,4 -61% Verkäufe bei 682 451 51% Cannabis-Öl und Softgels (Kilogramm-Äquivalente) Umsatz Cannabis-Öl und $ 16,4 $ 6,3 160% Softgels 1Umfasst Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen, was hier die Schätzung des Unternehmens von variablen Gegenleistungen meint, die aus Rückgaberechten entstehen können.

Canopy Growth verkaufte 10.549 Kilogramm und Kilogrammäquivalente im ersten Quartal des GJ 2020, was einem Anstieg um 13 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ 2019 entspricht. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal des GJ 2020 durch den Verkauf von Produkten in Form getrockneter Blüten auf dem kanadischen Markt für Freizeit-Cannabis einen Bruttoumsatz in Höhe von 60,8 Millionen CAD, was beim Verkauf von getrockneten Blüten gegenüber dem vierten Quartal des GJ 2019 einem Anstieg um 88 % entspricht. Der Verkauf von Trockencannabis in ersten Quartal des GJ 2020 umfasst auch den Verkauf von 1,4 Millionen verbrauchsfertigen Hanf-Produkten mit größeren Margen, der 9,7 Millionen CAD - bzw. 16 % - unseres Gesamtumsatzes beim Freizeit-Cannabis ausmachte.

Das Unternehmen erzielte auf dem Markt für Medizinal-Cannabis im ersten Quartal des GJ 2020 einen Bruttoumsatz von insgesamt 23,6 Millionen CAD, wobei 16,4 Millionen CAD bzw. 70 % des Bruttoumsatzes beim Medizinal-Cannabis durch den Verkauf von Ölen generiert wurden. Der Verkauf von Ölen auf dem Markt für Medizinal-Cannabis umfasst die Verkäufe durch die Tochtergesellschaft C3 sowie die traditionellen Endprodukte im Bereich Öle und Softgels. Der Verkauf von getrockneten Blüten macht 7,2 Millionen CAD vom Bruttoumsatz beim Medizinal-Cannabis aus.

Wir haben während des ersten Quartals des GJ 2020 den Lagerbestand nach Produktform, Cannabisstrang und der geschätzten direkt verfügbaren Menge nach Provinz und Territorium mit den jüngsten Trends bei der Nachfrage und den Verkäufen auf dem Markt für Freizeit-Cannabis abgeglichen, um sicherzustellen, dass die in unserer Lieferkette durchgeführten Anpassungen den Kaufpräferenzen der Konsumenten von Freizeit-Cannabis entsprechen. Das Ergebnis dieses Abgleichs führte bei uns zu der Überzeugung, dass auf bestimmten Märkten das Risiko eines Überangebots bei bestimmten Öl- und Softgel-Formaten bestehen könnte, was zumindest teilweise auf unvollständige Einzelhandelsplattformen in den meisten Provinzen zurückzuführen ist. Auf dieser Bewertungsgrundlage haben wir die variablen Gegenleistungen, die aus Rückgaberechten entstehen können, auf einen Betrag in Höhe von 8 Millionen CAD des Bruttoumsatzes geschätzt. Diesem Betrag steht eine zukünftig erwartete Rendite von 6,4 Millionen CAD, abzüglich der Netto-Verbrauchssteuer, gegenüber, wobei die erwartete Rendite beim Nettoumsatz berücksichtigt wurde.

Überblick bei der Bruttomarge (ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten) für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020 (Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben)

Die Bruttomarge ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten lag im ersten Quartal des GJ 2020 bei 13,2 Millionen CAD und machte 15 % vom Nettoumsatz aus. Im Vergleich dazu lag die Bruttomarge ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten im ersten Quartal des GJ 2019 bei 11,1 Millionen CAD bzw. 43 % des Nettoumsatzes. Die geringere prozentuale Bruttomarge im ersten Quartal des GJ 2020 ist in erster Linie der Veränderung bei den Betriebskosten in Höhe von 16,2 Millionen CAD zuzuschreiben. Hier geht es um die Anlagen, in denen noch kein Hanf angebaut wird bzw. noch keine Hanf-Produkte hergestellt werden oder deren Kapazitäten nicht ausgelastet waren, was sich bei den Anpassungen im Zusammenhang mit realisierbaren Nettowerten des Lagerbestands niedergeschlagen hat. Zudem gab es im ersten Quartal des GJ 2020 eine Veränderung beim Produktmix, weg von unter modernen Produktionsbedingungen hergestellten Produkten mit höheren Margen. Grund hier war eine Nivellierung bei den Lagerbeständen.

Canopy wird auch weiterhin in die Fertigstellung unserer Anbau-Anlagen in Kanada, unser auf Hanf basierendes CBD-Geschäft und unsere modernen Produktionskapazitäten in Smiths Falls, Ontario, investieren, um auf die zweite Phase beim kanadischen Freizeit-Cannabis vorbereitet zu sein. Wir erwarten, dass sich unsere Bruttomargen in den nächsten Quartalen verbessern werden, sobald sämtliche Anbau- und Verarbeitungsanalgen in Betrieb sind und die geplanten Kapazitäten erreichen.

Die den Umsatzkosten zugerechneten Kosten der Bestandsproduktion beliefen sich im ersten Quartal des GJ 2020 auf 77,3 Millionen CAD. Im Vergleich dazu lagen sie im ersten Quartal des GJ 2019 bei 14,8 Millionen CAD. Diese Ausgaben setzten sich vor allem zusammen aus den Kosten für die im Quartal verkauften Lagerbestände, Vertriebskosten und den Betriebskosten im Zusammenhang mit den Anlagen, in denen noch kein Hanf angebaut wird bzw. noch keine Hanf-Produkte hergestellt werden oder deren Kapazitäten nicht ausgelastet waren.

Zusammenfassung der Betriebskosten im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Q1 Q1 % (In Millionen CAD) 2020 2019 Veränderung Vertrieb und Marketing $ 45,1 $ 17,3 161% Forschung und $ 8,5 $ 0,8 963% Entwicklung Gemein- und $ 62,3 $ 19,6 218% Verwaltungskosten Kosten für $ 13,2 $ 1,9 595% Akquisitionen Aktienbasierte $ 87,3 $ 30,1 190% Vergütungsaufwendungen1 Abschreibungen und $ 12,8 $ 3,0 327% Wertberichtigungen1 Gesamt $ 229,2 $ 72,7 215% 1Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen gehören zu den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

Der Anstieg bei den Kosten für Vertrieb und Marketing im ersten Quartal des GJ 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum geht in erster Linie auf eine vergrößerte Belegschaft zurück. Hier schlagen der Ausbau des Netzwerks an Einzelhandelsläden in Kanada, die unter den Marken Tweed und Tokyo Smoke laufen, die größere Mitarbeiterzahl im Bereich Marketing und Vertrieb zur Unterstützung des inländischen wie des internationalen Markts sowie Investitionen zur Steigerung der Markenbekanntheit und in die Verbraucheraufklärung über verschiedene Marketing- und Werbekampagnen zu Buche. Daneben investieren wir auch im Vorfeld, um gut auf Marketingkampagnen für den Beginn der zweiten Phase bei den Verbraucherprodukten im Segment Freizeit-Cannabis in Kanada und ebenso für CBD-Produkte in den Vereinigten Staaten vorbereitet zu sein. Entsprechende Maßnahmen auf beiden Märkten werden voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres durchgeführt.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im ersten Quartal des GJ 2020 stiegen gegenüber dem ersten Quartal des GJ 2019 aufgrund der Investitionen von Canopy Growth in neue Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Darin sind Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung hoch ausgebildeter Wissenschaftler und Ingenieure in den Bereichen Forschung und Entwicklung für Verdampferprodukte, Pflanzengenetik, angewandte Technologien und klinische Forschung zu Cannabis-gestützten, medizinischen Behandlungsansätzen enthalten. Die neuen Bemühungen haben dazu geführt, dass für das Unternehmen höhere Kosten für Vergütungen anfielen. Zu nennen sind hier Löhne für die Teams, in denen die Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet wird, Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prüfung modernerer Produkte und Systeme sowie Kosten im Zusammenhang mit Tests und klinischen Studien für CBD-gestützte Gesundheitsprodukte für Menschen und Tiere durch externe Labors.

Die Gemein- und Verwaltungskosten lagen im ersten Quartal des GJ 2020 höher als im ersten Quartal des GJ 2019. Gründe hierfür waren ein Anstieg bei den Ausgaben für bessere Kapazitäten im Rechnungswesen und bei der IT, höhere Kosten für die Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Vorgaben für börsennotierten Unternehmen sowie Verwaltungskosten, die mit dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit zusammenhängen.

Gegenüber dem ersten Quartal des GJ 2019 stiegen die Kosten für Akquisitionen im ersten Quartal des GJ 2020 deutlich. Hier sind gesteigerte Aktivitäten bei Fusionen und Akquisitionen in diesem Berichtszeitraum, insbesondere die Umsetzung der geplanten Vereinbarung mit Acreage sowie der Abschluss der Übernahme von C3 und This Works, zu nennen.

Der Anstieg bei den aktienbasierte Vergütungsaufwendungen geht in erster Linie auf die weiter gestiegene Zahl der Aktienoptionen zurück, die den Mitarbeitenden gewährt wurden. Der Grund hierfür ist vor allem die gestiegene Mitarbeiterzahl im Unternehmen von 1.400 zum 30. Juni 2018 auf rund 3.850 zum 30. Juni 2019. Die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktienoptionen stieg von 19,0 Millionen zum 30. Juni 2018 auf 30,7 Millionen zum 30. Juni 2019. Darüber hinaus hat sich der beizulegende Zeitwert (Fair Value) zum Zuteilungsdatum der Aktienoptionen im Verlauf des letzten Jahres erhöht, was in erster Linie dem höheren Aktienkurs des Unternehmens zuzurechnen ist.

Zusammenfassung des bereinigten EBITDA im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 (Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben)

Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal des GJ 2020 auf ein Minus von 92,0 Millionen CAD, worin sich die fortgesetzten Verluste in unseren Kerngeschäftsfeldern in Kanada und in Europa widerspiegeln. Zum Tragen kommt hier, dass wir uns als neues Geschäft, das eine völlig neue Branche bedient, vergrößern, dass wir in viele neue Märkte auf der ganzen Welt investieren, noch bevor irgendwelche Umsätze generiert werden können, und dass wir in Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen investieren, von denen wir überzeugt sind, dass diese für einen zukünftigen Mehrwert sorgen. In diesem Zusammenhang bauen wir ein Portfolio an geistigem Eigentum auf, das für die Generierung neuer Gewinne in der Zukunft eingesetzt werden kann. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese "Pre-Revenue"-Investitionen nötig sind, damit das Unternehmen auch auf lange Sicht in der Lage ist, den Shareholder Value deutlich und nachhaltig zu erhöhen.

Der Nettobetrag der sonstigen Ausgaben lag im ersten Quartal des GJ 2020 bei 1,1 Milliarden CAD, im Vergleich zu 63 Millionen CAD im ersten Quartal des GJ 2019. Der Anstieg ist in erster Linie einem nicht zahlungswirksamen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden CAD aus der Auflösung von Optionsscheinen zuzurechnen. Diese wurden von Constellation Brands ("Constellation") auf Grundlage der Ergänzung zum Investor Rights Agreement zwischen Canopy Growth und Constellation gehalten.

Zusammenfassung der Erlöse im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 Q1 Q1 % (Alle Angaben 2020 2019 Veränderung in Millionen CAD, außer bei Angaben zu Aktien) Bereinigtes $ (92,0) $ (22,5) 309% EBITDA 1 Wie folgt zugewiesen: - Aufwendungen für $ (57,8) $ (11,6) 398% Betriebs- und Konzernverwaltung - Strategische $ (18,0) $ (1,9) 847% Investitionen und Geschäftsentwicklung - Stillgelegte oder $ (16,2) $ (9,0) 80% nicht ausgelastete Anlagen Nettoverlust $ (1.281,2) $ (91,0) 1308% Nettoverlust je $ (3,70) $ (0,40) 825% Aktie (unverwässert und verwässert) 1Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben unten.

Zusammengefasste Bilanz und Kapitalflussrechnung für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020

Der Wert der verfügbaren Bar- und zahlungswirksamen Mittel und der handelbaren Wertpapiere, den das Unternehmen zum 30. Juni 2019 ausweisen konnte, belief sich auf insgesamt 3,1 Milliarden CAD, ein gegenüber dem 31. März 2019 um 1,4 Milliarden CAD geringerer Wert. Die Barmittel wurden in dem Quartal hauptsächlich für die Übernahme von C3 und This Works (430,9 Millionen CAD), die für die Acreage-Kaufoption gezahlte Prämie (395,2 Millionen CAD) sowie die Finanzierung von Infrastruktur (211,8 Millionen CAD) unter Berücksichtigung des fortlaufenden Schuldendiensts und der Kosten im Zusammenhang mit den betrieblichen Verluste aufgewendet.

Der Wert der Lagerbestände belief sich zum 30. Juni 2019 auf einen Betrag von 393,7 Millionen CAD (31. März 2019 - 262,1 Millionen CAD), darunter Endprodukte im Wert von 93,1 Millionen CAD und unfertige Erzeugnisse im Wert von 247,2 Millionen CAD. Des Weiteren beliefen sich die biologischen Vermögenswerte auf 102,9 Millionen CAD, die zusammen mit dem Lagerbestand insgesamt 496,6 Millionen CAD ausmachten.

Vorkommnisse nach Abschluss des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2020

- Nach dem Ausscheiden von Bruce Linton als Co-Chief Executive Officer des Unternehmens wurde Mark Zekulin am 2. Juli 2019 zum alleinigen Chief Executive Officer und Rade Kovacevic zum Präsidenten des Unternehmens ernannt. Die Suche nach einem Ersatz für Mark Zekulin als Chief Executive Officer des Unternehmens wurde in die Wege geleitet. - Am 9. August 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Kauf der restlichen, bislang nicht gehandelten Aktien von Beckley Canopy Therapeutics ("BCT") getroffen hat. BCT ist ein weltweit tätiges Forschungsunternehmen im Bereich Medikamente auf Cannabinoid-Basis. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der behördlichen Genehmigung und bestimmten weiteren Abschlussbedingungen.

Der ungeprüfte Konzernabschluss- und Konzernlagebericht für den am 30. Juni 2019 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum wird auf SEDAR veröffentlicht und unter www.sedar.com verfügbar sein. Als Basis für die Rechnungslegung im ungeprüften Konzernabschluss- und Konzernlagebericht werden Kanadische Dollar in Tausend angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Nicht IFRS-pflichtige Angaben

Die Bruttomarge in Prozent (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Value auf die Vertriebskosten) ist eine wichtige betriebliche Finanzkennzahl, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbar ist.

Diese Finanzkennzahl wird als Nettoumsatz abzüglich Bestandsproduktionskosten kalkuliert, die in den Vertriebskosten berücksichtigt werden, und kann anhand der in dieser Pressemitteilung präsentierten konsolidierten Erfolgsrechnung berechnet werden.

Das bereinigte EBITDA ist eine in den IFRS nicht definierte Angabe, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbar ist. Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Fair-Value-Änderungen und sonstigen zahlungsunwirksamen Positionen und wird weiter bereinigt, um übernahmebedingte Kosten zu beseitigen. Das Unternehmen rechnet das bereinigte EBITDA seinen Aufwendungen für Betriebs- und Konzernverwaltung, strategischen Investitionen und Geschäftsentwicklungen und den nicht in Betrieb befindlichen oder nicht ausgelastete Anlagen zu. Die Überleitung zum bereinigten EBITDA ist in dieser Pressemitteilung enthalten und unter "Bereinigtes EBITDA (nicht IFRS-pflichtige Angabe)" ("Adjusted EBITDA (Non-IFRS Measure)") im Konzernlagebericht dargelegt, der auf SEDAR veröffentlicht wird.

Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am 15. August ab 8.30 Uhr (US-Ostküstenzeit, ET) eine Telefonkonferenz und ein Audio-Webcast mit Mark Zekulin, CEO, und Mike Lee, CFO, veranstalten.

Informationen zum Webcast Ein Live-Audio-Webcast wird unter: https://event.on24.com/wcc/r/2051231/A14492AD4B016E74A761B5AF588F79D4 zur Verfügung stehen.

Informationen zur Telefonkonferenz Kostenfreie Einwahlnummer: 1-888-231-8191 Internationale Einwahlnummer: (647) 427-7450 Konferenz-Kennnummer: 5299923

Informationen zur Aufzeichnung Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis 23.59 Uhr (ET) am 15. September 2019 per Telefon abrufbar sein. Kostenfreie Einwahlnummer: 1-855-859-2056 Passwort für die Aufzeichnung: 5299923

Informationen zur Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet über seine Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG zudem medizinisch zugelassene Vaporisatoren an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung - Canopy Growth verfolgt mit Leidenschaft das Ziel, eine führende Rolle zu spielen, und setzt sich dafür ein, mit immer mehr Produkten und Standorten in immer mehr Ländern Schritt für Schritt ein Weltklasse-Unternehmen für Cannabis aufzubauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Aufklärung der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Markenbannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an den Börsen in Toronto und in New York bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln bei Canopy Growth vom Stolz geprägt, den Shareholder Value dank unserer führenden Stellung in der Branche zu steigern. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elf lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionsfläche von über 480.000 Quadratmetern (5,2 Mio. Quadratfuß), darunter rund 93.000 Quadratmeter (1 Mio. Quadratfuß) an GMP-zertifizierten Produktionsflächen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.canopygrowth.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" bzw. "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" bzw. "sieht nicht vorher" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder sie könnten nahelegen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden" oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu Beispielen für derlei Aussagen zählen Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Ernte im ersten Quartal des GJ 2020, der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf einen zusätzlichen Bestand an Endprodukten, der im zweiten Quartal des GJ 2020 zum Kauf verfügbar sein wird, hinsichtlich der Markteinführung von CBD-Produkten bis zum Ende des GJ 2020, der beschleunigten Marktexpansion für Acreage, der erwarteten Vorteile, welche die Umfirmierung von Spectrum Therapeutics für den Marktanteil des Unternehmens birgt, hinsichtlich der potenziellen Möglichkeit der Cannabisproduktion in Europa und der voraussichtlich erhöhten Verfügbarkeit kanadischer und dänischer Produkte sowie der voraussichtlichen Absatzsteigerung durch Storz & Bickel, hinsichtlich der Erwartung, dass die Anlagen in den kommenden Monaten voll betriebsfähig sein werden und neue CBD-Konsumgüter und -Marken im Geschäftsjahr 2020 eingeführt werden und hinsichtlich der Zeitplanung für die Durchführung der Transaktion mit Acreage. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder implizit werden, einschließlich der Änderungen von Gesetzen, Regulierungen und Richtlinien; Einhaltung von Gesetzen; internationale Gesetze; betriebliche, regulatorische und andere Risiken; Umsetzung der Geschäftsstrategie; Wachstumsmanagement; Prognoseunsicherheit; Abhängigkeit von Lizenzen; inhärente Risiken des Agrargeschäfts; Verträge mit den Regierungen der Provinzen/Territorien; Einschränkungen bei der Produktvermarktung; inhärente Risiken von Übernahmen und Investitionen; Expansion in ausländische Gerichtsbarkeiten; gesetzliche Vorschriften; Cannabis als geregelter Stoff in den USA; Risiken des Agrargesetzes (Farm Bill); Annahmen bezüglich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die notwendigen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen für die Transaktion mit Acreage zu erhalten; und solcher Risiken, die in dem Informationsrundschreiben der Geschäftsführung des Unternehmens vom 17. Mai 2019 sowie im jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht abschließend ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUM KONZERNABSCHLUSS NACH EINZELNEN BILANZPOSTEN UNGEPRÜFT 30. Juni 31. März (in tausend CAD angegeben) 2019 2019 Aktiva Umlaufvermögen Barbestand und $ 1.816.632 $ 2.480.830 zahlungswirksame Mittel Handelbare Wertpapiere 1.324.255 2.034.133 Außenstände 102.766 106.974 Biologische Vermögenswerte 102.908 78.975 Lagerbestand 393.738 262.105 Aktive 124.042 107.123 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 3.864.341 5.070.140 Investitionen in 113.321 112.385 Beteiligungen nach der Equity-Methode Sonstige finanzielle 746.691 363.427 Vermögenswerte Immobilien, Anlagen und 1.429.285 1.096.340 Ausrüstung Immaterielle 528.607 519.556 Vermögenswerte Firmenwert 1.931.915 1.544.055 Sonstiges langfristige 31.391 25.902 Vermögenswerte $ 8.645.551 $ 8.731.805 Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus $ 256.819 $ 226.533 Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen Kurzfristig fälliger 18.288 103.716 Anteil an langfristigen Schulden Sonstige kurzfristige 97.647 81.414 Verbindlichkeiten 372.754 411.663 Langfristige 787.508 842.259 Verbindlichkeiten Latente Steuerschulden 104.118 96.031 Kreditverbindlichkeiten 1.274.972 - für Aktienrückkauf Sonstige langfristige 212.989 140.404 Verbindlichkeiten 2.752.341 1.490.357 Eigenkapital Grundkapital 6.074.786 6.026.618 Sonstige Rücklagen 2.902.704 1.673.472 Kumulierte sonstige (34.057) 28.630 zusammengefasste Erträge Defizit (3.334.686) (777.087) Canopy Growth Corporation 5.608.747 6.951.633 zuzurechnendes Eigenkapital Minderheitsbeteiligungen 284.463 289.815 Summe Eigenkapital 5.893.210 7.241.448 $ 8.645.551 $ 8.731.805

CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUR KONZERN-ERFOLGSRECHNUNG FÜR DIE DREIMONATSZEITRÄUME MIT ENDE ZUM 30. JUNI 2019 UND 2018 UNGEPRÜFT 30. Juni 30. Juni (Angegeben in tausend 2019 2018 CAD, außer bei Angaben zu Aktien) Umsätze $ 103.391 $ 25.916 Verbrauchssteuern 12.909 - Nettoumsatz 90.482 25.916 Den Umsatzkosten 77.313 14.832 zugerechnete Kosten der Bestandsproduktion Bruttomarge vor den 13.169 11.084 unten genannten Posten Veränderung beim Fair 46.130 26.388 Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufte Lagerbestände und sonstige Kosten beim Lagerbestand Unrealisierter Gewinn (139.019) (57.289) durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten Bruttomarge 106.058 41.985 Vertrieb und Marketing 45.096 17.266 Forschung und 8.474 756 Entwicklung Gemein- und 62.271 19.588 Verwaltungskosten Kosten für Akquisitionen 13.182 1.884 Aktienbasierte 77.081 23.072 Vergütungsaufwendungen Aktienbasierte 10.281 7.095 Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit wichtigen Akquisitionen Abschreibungen und 12.779 3.030 Wertberichtigungen Betriebskosten 229.164 72.691 Verlust aus (123.106) (30.706) Geschäftstätigkeit Verlust aus dem (1.176.350) - Erlöschen von Optionsscheinen Sonstige Erträge 32.621 (62.995) (Ausgaben), Netto Summe der sonstigen (1.143.729) (62.995) (Ausgabe) Erträge, netto Verlust vor (1.266.835) (93.701) Ertragsteuern (Aufwendungen) (14.333) 2.723 Rückzahlungen von Ertragsteuern Nettoverlust $ (1.281.168) $ (90.978) Nettoverlust entfallend auf: Canopy Growth $ (1.283.055) $ (80.277) Corporation Minderheitsbeteiligungen 1.887 (10.701) $ (1.281.168) $ (90.978) Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert Nettoverlust je Aktie: $ (3,70) $ (0,40) Gewichtete 346.779.156 200.160.740 durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR CASHFLOWS FÜR DIE DREIMONATSZEITRÄUME MIT ENDE ZUM 30. JUNI 2019 UND 2018 UNGEPRÜFT 30. Juni 30. Juni (in tausend CAD 2019 2018 angegeben) Netto-Zufluss (Abfluss) von Barmitteln im Zusammenhang mit den folgenden Aktivitäten: Geschäftsbetrieb Nettoverlust $ (1.281.168) $ (90.978) Anpassungen für: Wertminderungen bei 16.226 3.661 Immobilien, Anlagen und Ausrüstung Abschreibungen auf 7.165 2.632 immateriellen Vermögenswerte Anteil des Verlusts 1.833 2.569 durch Kapitalbeteiligungen Veränderung beim Fair 46.130 26.388 Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufte Lagerbestände und sonstige Kosten Unrealisierter Gewinn (139.019) (57.289) durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten Aktienbasierte 87.362 30.951 Vergütungen Sonstige Vermögenswerte - (3.120) Verlust aus dem 1.176.350 - Erlöschen von Optionsscheinen Sonstige Erträge und (21.400) 58.152 Ausgaben Ertragsteueraufwendungen 14.333 (2.951) Nicht zahlungswirksame 2.834 834 Fremdwährungen Veränderungen bei den (68.936) (38.490) Posten zum nicht zahlungswirksamen betrieblichen Umlaufvermögen Für Geschäftsaktivitäten (158.290) (67.641) eingesetzte Netto-Barmittel Investitionen Käufe von und (211.824) (153.654) Anzahlungen für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung Kauf von immateriellen (1.768) (2.815) Vermögenswerte Rückkauf (Kauf) 687.818 (1.212) handelbarer Wertpapiere Investitionen in (2.824) (3.500) Beteiligungen nach der Equity-Methode Investitionen in (29.414) (21.759) sonstige finanzielle Vermögenswerte Gezahlte Prämie für (395.190) - Acreage-Kaufoption Abfluss von (430.948) (41) Netto-Barmitteln für die Akquisition von Tochtergesellschaften Veränderungen bei (21.447) - Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen Für Investitionen (405.597) (182.981) eingesetzte Netto-Barmittel Finanzierungen Zahlungen für die (74) (301) Ausgabe von Aktien Erlöse aus der Ausgabe 86 787 von Aktien durch Canopy Rivers Erlöse aus der Ausübung 16.077 1.758 von Aktienoptionen Erlöse aus der Ausübung 427 133 von Optionsrechten Aufnahme langfristiger - 600.000 Schulden Kosten für die Aufnahme - (16.045) langfristiger Schulden Tilgung von (98.207) (374) langfristigen Schulden Nettobarmittel aus (für) (81.691) 585.958 Finanzierungsaktivitäten Auswirkung der (18.620) - Veränderung von Wechselkursen auf den Barbestand und zahlungswirksame Mittel (Abfluss) Zufluss von (664.198) 335.336 Netto-Barmitteln Barbestand und 2.480.830 322.560 zahlungswirksame Mittel zu Beginn des Berichtszeitraums Barbestand und $ 1.816.632 $ 657.896 zahlungswirksame Mittel am Ende des Berichtszeitraums

Bereinigtes EBITDA 1Nicht Dreimonatszeitrum IFRS-pflichtige Angabe mit Ende zum (Angaben in tausend CAD) 30. Juni 2019 30. Juni 2018 Bereinigtes EBITDA 1Überleitung Verlust aus $ (123.106) $ (30.706) Geschäftstätigkeit - wie dargelegt IFRS-Fair-Value-Bilanzierung im Zusammenhang mit biologischen Vermögenswerten und Lagerbestand Veränderung beim Fair Value 46.130 26.388 von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufte Lagerbestände und sonstige Kosten Unrealisierter Gewinn durch (139.019) (57.289) Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten (92.889) (30.901) Aktienbasierte 87.362 30.951 Vergütungsaufwendungen Kosten für Akquisitionen 13.182 1.884 Abschreibungen und 23.391 6.293 Wertberichtigungen (pro Kapitalflussrechnung) 123.935 39.128 Bereinigtes EBITDA $ (92.060) $ (22.479) 1Bereinigtes EBITDA meint das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Fair-Value-Änderungen und sonstigen zahlungsunwirksamen Positionen und wird weiter bereinigt, um übernahmebedingte Kosten zu beseitigen.

Pressekontakt:

Caitlin O'Hara, Media Relations, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com,

613-291-3239; Investor Relations, Tyler Burns,

Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 Durchw. 122

Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell