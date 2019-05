Canopy Growth Corporation

Canopy Growth führt Spectrum Therapeutics ein

Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire)

Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) gibt die Einführung von Spectrum Therapeutics bekannt, einer neuen weltweit vertretenen Marke, die den gesamten aktuellen Geschäftsbereich Medizin und klinische Forschung, vertreten durch Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations (CHI) und den jüngsten Zugang zum medizinischen Portfolio von Canopy Growth, die von Bionorica SE gegründete C3 Cannabinoid Compound Company ("C3"), einen europäischen Marktführer bei cannabinoidbasierten Therapien, umfasst.

Durch die Bündelung dieser Einheiten in einem Gesamtunternehmen ist nun der Geschäftsbereich Medizin in einem weltweit vertretenen Gesundheitsunternehmen integriert. Spectrum Therapeutics umfasst die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten im Vollspektrumbereich sowie von Monopräperaten, branchenführende Fortbildungsangebote, Ressourcen und Unterstützung für Patienten und Ärzte sowie vorklinische und klinische Forschung und die Entwicklung von cannabinoidbasierten Medikamenten.

Die jüngste Übernahme von C3 versetzt Spectrum Therapeutics in die Lage, seine Führungsrolle im Bereich des medizinischen Cannabis weltweit weiter auszubauen und damit Ärzte in Europa und weltweit mit seinem Angebot von Know-how und Therapien über das gesamte Spektrum an cannabinoidbasierten Medikamenten noch stärker zu unterstützen. Dazu zählt auch Dronabinol, das cannabinoidbasierte Medikament von C3, das in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark vertrieben wird. Auch nach der Integrierung von Dronabinol in das Produktportfolio von Spectrum Therapeutics, wird dieses weiterhin unter dem etablierten Markenzeichen mit Wiedererkennungswert von C3, Bionorica Ethics, vermarktet.

"Wir waren schon immer ein Unternehmen, das seinen Kunden mehr anbietet als nur medizinisches Cannabis," kommentierte Dr. Mark Ware, Chief Medical Officer bei Canopy Growth. "Wir bieten darüber hinaus Weiterbildungen für Patienten und medizinisches Fachpersonal an und führen Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Cannabinoid-Medikamenten und zur Entwicklung neuer cannabinoidbasierter Behandlungen durch. Durch die Bündelung unseres medizinischen Geschäftsbereichs und der klinischen Forschung unter einem Dach ist unsere Positionierung erkennbar als ein Gesundheitsunternehmen, welches die stärkere Akzeptanz von Cannabinoiden als Mainstream-Medizin fördert und die Bedürfnisse unserer Patienten in den Bereichen Medizin und Wohlbefinden weltweit erfüllt."

Abgesehen davon, dass Spectrum Therapeutics auf fünf Kontinenten im Handel erhältliche medizinische Cannabisprodukte anbietet, bietet es weiterhin in Ländern mit entsprechender gesetzlicher Grundlage Schulungen zu medizinischem Cannabis für Patienten und medizinisches Fachpersonal bereit. Durch die Fortführung der klinischen Forschungsprogramme von CHI und C3 legt Spectrum Therapeutics auch einen Schwerpunkt auf die Forschung und Entwicklung von klinisch tauglichen Cannabinoid-Formulierungen und -Dosierungsformaten. Abgesehen von der Erleichterung der Arzneimittelzulassung gehört zum Geschäftsbereich von Spectrum Therapeutics auch die weltweite Unterstützung durch diese Forschung der branchenführenden Interaktion mit Ärzten und Patienten und deren Schulung.

Folgende Unternehmen gehören jetzt zum Spectrum Therapeutics Banner:

- Spektrum Cannabis: Die Medizinsparte des Unternehmens ist bekannt für ihr Farbspektrum zur Klassifizierung von medizinischem Cannabis nach THC- und CBD-Gehalt und ist in 12 Ländern tätig, u. a. in Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Kolumbien, Lesotho, Peru, Polen und Tschechien. Allein in Kanada hat das Team mehr als 61.000 Treffen mit Medizinern durchgeführt. - Canopy Health Innovations (CHI): Mit 38 vorläufigen in den USA eingereichten Patenten zu einer Vielzahl von medizinischen Beschwerden, von der Sucht bis zur Schmerzbehandlung, baut Canopy Health Innovations weiterhin ein robustes Portfolio an IP-, präklinischen und klinischen Evidenzstudien zur Förderung von cannabisbasierten Medikamenten auf, die in der Therapie in Bereichen mit unerfülltem medizinischen Bedarf Anwendung finden. Darüber hinaus betreibt CHI auf fünf Kontinenten 11 laufende und geplante therapeutische Studien und weitere 11 von unabhängigen Prüfärzten initiierte Studien, die von Spectrum Therapeutics unterstützt werden. Über 900 Patienten nehmen an Forschungsstudien zur Untersuchung der Wirksamkeit von Cannabinoid-basierten Therapien teil, und über 1800 Patienten sind am EQUAL-Programm (Evaluation of Quality of Life) zur Untersuchung der Lebensqualität von Patienten vor und nach der Behandlung mit medizinischem Cannabis beteiligt. - C3 Cannabinoid Compound Company (C3): C3 ist Europas größtes Unternehmen für cannabinoidbasierte Pharmazeutika. Die Firma wurde im Jahr 2014 vom weltweit führenden Pflanzenheilmittelhersteller Bionorica SE als Dachgesellschaft für die Unternehmen Bionorica ethics und THC Pharm gegründet. Sowohl Bionorica ethics als auch THC Pharm arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten an der Forschung und Entwicklung der wichtigsten therapeutischen Inhaltsstoffe der Cannabisblume: Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Eines der herausragenden Produkte von C3 ist Dronabinol, eine reine chemische Verbindung mit standardisierter THC-Konzentration, die von Ärzten in Deutschland für alle Arten von chronischen Schmerzen und für alle Beschwerden in der Palliativmedizin verschrieben werden kann.

Auf das zukünftige (therapeutische) Wachstum!

Informationen zur Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudem medizinisch zugelassene Vaporisatoren über die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership, Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds, Battelle, der weltweit größten gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von nahezu 410.000 Quadratmetern, darunter knapp 100.000 Quadratmeter GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher", oder "glaubt", "ist der Überzeugung" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Beispiele für derlei Aussagen sind "branchenführende Fortbildungsangebote, Ressourcen und Unterstützung für Patienten und Ärzte" und "laufende klinische Forschungsprogramme, die sich mit denen von Spectrum-Therapeutika ergänzen sollen" . Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Arbeit an klinischen Studien, sowie solcher Risiken, die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

