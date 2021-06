Wilson Sporting Goods Co.

Wilson enthüllt offiziellen NBA-Spielball im Vorfeld der NBA-Saison 2021-22

Trae Young und Jamal Murray aus der NBA werden Mitglied des Wilson-Beratungsstabs; offizieller Wilson NBA-Spielball wird beim Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021 auf dem Spielfeld vorgestellt

Wilson Sporting Goods Co. hat heute in Zusammenarbeit mit der National Basketball Association (NBA) den neuen offiziellen Spielball der Liga im Vorfeld der 75. Jubiläumssaison der NBA vorgestellt. Die Enthüllung ist der Auftakt zu einer mehrjährigen Partnerschaft, die den ersten offiziellen Basketball-Hersteller der NBA - Wilson - wieder im Spiel willkommen heißt.

Der offizielle Spielball der Wilson NBA besteht aus den gleichen Materialien, der gleichen Acht-Felder-Konfiguration und den gleichen Leistungsspezifikationen wie die aktuellen Spielbälle der Liga und bezieht das gleiche Leder, das derzeit in der NBA verwendet wird. Im vergangenen Jahr arbeiteten die NBA und die National Basketball Players Association (NBPA) gemeinsam mit Wilson an der Entwicklung und Freigabe des neuen Spielballs durch Team-Evaluierungssitzungen. Der Spielball ist mit dem kultigen NBA- und Wilson-Logo versehen, wobei das Wilson-Logo auch eine anthrazitfarbene Inline enthält.

"Wilson ist begeistert, unsere Geschichte und unser Erbe mit der NBA zu verbinden, um das Basketballspiel auf der globalen Bühne zu fördern", sagt Kevin Murphy, General Manager, Wilson Team Sports. "Nach dem Start unserer Partnerschaften mit der WNBA und der BAL werden wir weiter für die Zukunft des Sports bauen. Wilson wird sich zunächst darauf konzentrieren, die Liga und ihre Spieler mit seinen Hochleistungs-Spielbällen zu unterstützen und dann unsere Basketball-Familie zu erweitern, um Fans, Trainer und Spieler auf allen Ebenen und auf der ganzen Welt zu erreichen."

"Unsere Partnerschaft mit Wilson wird passend zu unserer 75-jährigen Jubiläumssaison lebendig", sagte Salvatore LaRocca, NBA President, Global Partnerships. "Als offizieller Spielball der NBA für die ersten 37 Spielzeiten der Liga kehrt Wilson zurück und baut dabei auf unserer gemeinsamen Geschichte auf und blickt voraus auf das weitere Wachstum der Liga."

Der offizielle NBA-Spielball von Wilson wird sein Debüt auf dem Spielfeld beim Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021 geben, das von Montag, 21. Juni bis Sonntag, 27. Juni stattfindet. Der Spielball wird ab dem 29. Juli in den USA exklusiv auf wilson.com zu kaufen sein, passend zum NBA Draft 2021 presented by State Farm. Zusätzliche von der NBA lizenzierte Wilson-Produkte werden im Laufe des Sommers über wichtige Einzelhandelspartner weltweit erhältlich sein, darunter NBAStore.com, Amazon und andere.

Zeitgleich mit der Enthüllung des Spielballs stellt Wilson auch die ersten Mitglieder des NBA Advisory Staff vor - den 2020 NBA All-Star Trae Young und den NBA Draft Pick Jamal Murray aus der ersten Runde 2016. Als offizielle Mitglieder des Wilson Advisory Staff werden Young und Murray Spieltests durchführen, Feedback geben und an den Wilson-Basketballprodukten mitarbeiten.

"Der Beitritt zu Wilsons Beraterstab war für mich wie geschaffen", so Young. "Ich benutze ihre Basketbälle, seit ich ein Kind war - vom Hooping in meiner Einfahrt bis zum Spielen im College. Es ist aufregend zu sehen, wie Wilson in die NBA zurückkehrt, und dass ich ein Mitspracherecht habe, wie sie sich auf und neben dem Spielfeld zeigen."

Young und Murray reihen sich in eine wachsende Liste von Mitgliedern des Wilson Basketball Advisory Staff ein, darunter der dreimalige WNBA All-Star Liz Cambage, die FIBA 3x3-Stars Dusan Bulut und Migna Touré, der renommierte Skills-Coach Chris Brickley und Tastemaker Beija Velez, wobei weitere Spieler im Laufe der Saison bekannt gegeben werden sollen.

Die Meilensteine der Partnerschaft von Wilson mit der NBA werden im Laufe des Jahres 2021 mit Ankündigungen und Aktivierungen in der Women's National Basketball Association (WNBA), der NBA G League, der NBA 2K League und der Basketball Africa League (BAL) sowie in der 75. Jubiläums-Saison der NBA fortgesetzt.

Informationen zu Wilson:

Die in Chicago, USA, ansässige Wilson Sporting Goods Co., eine Tochtergesellschaft der Amer Sports Corporation, ist der weltweit führende Hersteller von Hochleistungssportgeräten, Sportbekleidung und Zubehör. Das Unternehmen bringt mehr als ein Jahrhundert an Innovationen in den Sport auf allen Ebenen des Spiels. Das Unternehmen nutzt die Erkenntnisse der Spieler, um Produkte zu entwickeln, die die Ausrüstungsinnovation in neue Bereiche vorantreiben und Athleten auf jedem Niveau zu Höchstleistungen befähigen. Besuchen Sie www.wilson.com für weitere Informationen.

Im Basketball ist Wilson der Lieferant der offiziellen Spielbälle für die National Basketball Association® (NBA), die Women's National Basketball Association® (WNBA), die National Collegiate Athletic Association® (NCAA) für March Madness und das Final Four, die Basketball Champions League (BCL), die Basketball Africa League (BAL) und die FIBA 3x3. Im Football ist Wilson der erste und einzige Lieferant von offiziellen Spielbällen für die National Football League® (NFL), der Lieferant von offiziellen Spielbällen für die Canadian Football League (CFL), NCAA Football, Pop Warner, American Youth Football und USA Football. Im Tennis ist Wilson der offizielle Ball und der offizielle Bespannungspartner der US Open und Roland Garros. Im Volleyball ist Wilson der Lieferant der offiziellen Spiel-Volleybälle für die Association of Volleyball Professionals (AVP) und NCAA Beach Volleyball. Im Fußball ist Wilson der Lieferant von Spielbällen für NCAA Soccer.

Informationen zur NBA:

Die NBA ist ein globales Sport- und Medienunternehmen, das vier professionelle Sportligen umfasst: die National Basketball Association, die Women's National Basketball Association, die NBA G League und die NBA 2K League. Die NBA und der Internationale Basketballverband (FIBA) betreiben außerdem gemeinsam die Basketball Africa League (BAL). Die NBA hat eine große internationale Präsenz mit Spielen und Programmen, die in 215 Ländern und Territorien in mehr als 50 Sprachen verfügbar sind, und Merchandise, das in mehr als 100.000 Geschäften in 100 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft wird. In den Kaderlisten der NBA standen zu Beginn der Saison 2020-21 107 internationale Spieler aus 41 Ländern. Zu den Assets von NBA Digital gehören NBA TV, NBA.com, die NBA App und der NBA League Pass. Die NBA hat eine der größten Social-Media-Communities der Welt geschaffen, mit 1,9 Milliarden Likes und Followern weltweit über alle Liga-, Team- und Spielerplattformen hinweg. Durch NBA Cares nimmt sich die Liga wichtiger sozialer Themen an, indem sie mit international anerkannten Organisationen zusammenarbeitet, die sich für Bildung, Jugend- und Familienförderung und Gesundheit einsetzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535399/NBA_WILSON_OFFICIAL_GAME_BALL.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535397/Trae_Young.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535400/Jamal_Murray.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1535398/NBA_and_Wilson_Logo.jpg

