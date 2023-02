Dragonfly Therapeutics, Inc.

Dr. med. Joseph E. Eid, der Mercks bahnbrechende klinische Entwicklung von KEYTRUDA® leitete, tritt Dragonfly Therapeutics als President of Research and Development bei

Dr. med. Eid schließt sich Dragonfly nach 20 Jahren Erfahrung in der klinischen Entwicklung bei Roche, Merck und BMS an, unter anderem als Teamleiter bei Merck in der Pembrolizumab-Studie (Anti-PD-1-Antikörper), einer ersten Humanstudie, die zur Registrierung von KEYTRUDA® führte. Er wird für alle Aspekte der klinischen Entwicklung und Forschung im Unternehmen verantwortlich sein.

Dragonfly Therapeutics, Inc., ein im Bereich klinischer Studien tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. med. Joseph E. Eid dem Unternehmen als President of Research and Development beigetreten ist. Dr. med. Eid bringt 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Entwicklung der spezifischen Immuntherapie mit, unter anderem als Teamleiter bei Merck in der Pembrolizumab-Studie (Anti-PD-1-Antikörper), einer ersten Humanstudie, die zur Registrierung von KEYTRUDA® führte. Er wird für alle Aspekte der klinischen Entwicklung und Forschung bei Dragonfly verantwortlich sein.

„Wir freuen uns, Dr. Eid bei Dragonfly willkommen zu heißen", sagte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Dragonfly. „Seine erstklassige Erfahrung in der Entwicklung von Immuntherapien wird entscheidend sein, da wir unsere drei unternehmenseigenen Immuntherapie-Kandidaten in der Klinik schnell voranbringen, einschließlich unserer Phase-II-auf HER2 abzielende- und Phase-I-auf EGFR abzielende-TriNKETsTM und unserer neuen Interleukin-12- (IL-12)Zytokin-Prüf-Immuntherapie, die sich derzeit in der Phase-I-Dosis-Eskalation befindet. Dr. Eids Erfolg beim Aufbau klinischer Teams und der kreativen und effektiven Beschleunigung von erstklassigen klinischen Studien ist beeindruckend – und er schließt sich Dragonfly zu einem transformativen Zeitpunkt für uns an."

„Ich freue mich, Dragonfly beizutreten, da seine neuartigen NK-Zellen-aktivierenden Therapien und Zytokin-Immuntherapien therapeutische Dosen bei Patienten erreichen", sagte Dr. Eid. „Bei Merck habe ich bei der klinischen Entwicklung von Pembrolizumab Pionierarbeit geleistet, die für Krebspatienten bahnbrechend geworden ist. Bei Dragonfly werde ich mich leidenschaftlich dafür einsetzen, das reichhaltige Portfolio der nächsten Generation von Immunzellen aktivierenden Therapien für Patienten mit Krebs und anderen schwächenden Krankheiten, die dringend neue Behandlungen benötigen, verfügbar zu machen."

Dr. med. Joseph E. Eid ist ein Arzt, der für medizinische Onkologie, Hämatologie und Innere Medizin zertifiziert ist. In seiner 20-jährigen Karriere in der klinischen Entwicklung hat er zu einer Reihe von führenden Therapien von frühen klinischen Stadien bis hin zur Zulassung beigetragen. Neben seinen Jahren bei Merck war Eid auch als Senior Vice President und Head of Global Medical Affairs bei BMS sowie als Leader in Oncology Clinical Research bei Roche Pharmaceuticals tätig.

Er erwarb seinen medizinischen Abschluss von der St. Joseph University School of Medicine in Beirut, Libanon. Er absolvierte sein Stipendium für Hämatologie und Medizinische Onkologie an der Rutgers Robert Wood Johnson Medical School (RWJMS) und war dann als Dozent für Medizin und Pathologie, Abteilungen für Medizin, Pathologie und Labormedizin tätig und führte für mehr als 20 Jahre eine Klinik.

Informationen zu Dragonfly Dragonfly Therapeutics ist ein im Bereich klinischer Studien tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien mit seiner neuartigen bispezifischen Antikörpertechnologie verschrieben hat, die das angeborene Immunsystem des Körpers stärkt und dadurch den Patienten bahnbrechende Behandlungen bietet. Zusätzlich zu seinen unternehmenseigenen klinischen Assets, hat Dragonfly eine umfangreiche Pipeline von unternehmenseigenen präklinischen und klinischen Kandidaten aufgebaut, die unter Verwendung seiner proprietären Plattform entdeckt wurden, und unterhält produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen.

