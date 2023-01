Dragonfly Therapeutics, Inc.

Dragonfly Therapeutics gibt das sechste Dragonfly TriNKET Opt-in von Bristol Myers Squibb bekannt

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Seit ihrer ursprünglichen Zusammenarbeit im Jahr 2017, die sich auf hämatologische Malignitäten konzentrierte, haben die Unternehmen zwei zusätzliche Kooperationen vereinbart, welche sich auf Onkologie und Neuroinflammation richten. Die heutige Ankündigung markiert das erste TriNKET-Opt-in außerhalb der Onkologie.

Dragonfly soll eine Zahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erhalten und ist berechtigt, potenzielle zukünftige Meilensteine und Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz zu erhalten.

Dragonfly Therapeutics, Inc., ein im Bereich klinischer Studien tätiges Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb von seiner Option Gebrauch gemacht hat, eine exklusive Lizenz für einen sechsten TriNKET-Immuntherapie-Kandidaten zu erwerben. Die Gesamtzahl der von Bristol Myers Squibb lizenzierten Arzneimittelkandidaten erhöht sich damit auf sieben, einschließlich des neuartigen IL12-Zytokins DF6002/BMS-986415 von Dragonfly. Seit ihrer ursprünglichen Zusammenarbeit im Jahr 2017, die sich auf hämatologische Malignitäten konzentrierte, haben die Unternehmen zwei zusätzliche Kooperationen vereinbart, welche sich auf Onkologie und Neuroinflammation richten. Die heutige Ankündigung markiert das erste TriNKET-Opt-in außerhalb der Onkologie.

„Wir freuen uns, dass unsere im Juli 2020 mit Dragonfly eingeleitete Forschungszusammenarbeit zu Multipler Sklerose und Neuroinflammation schnell neuartige TriNKET-Arzneimittelkandidaten-Moleküle hervorgebracht hat, die neue Behandlungsoptionen für Patienten mit neurologischen Erkrankungen bieten könnten", bemerkte Richard Hargreaves, Senior Vice President, Neuroscience, Bristol Myers Squibb.

„Wir glauben, dass diese Opt-in-Entscheidung von Bristol Myers Squibb unsere Plattform zur Wirkstoffentdeckung weiter validiert", so Bill Haney, CEO von Dragonfly. „Die laufenden klinischen Studien mit sechs von Dragonfly entwickelten Medikamenten, einschließlich des in unserem Alleineigentum stehenden Kandidaten zur Behandlung solider Tumore, TriNKET DF1001 (HER2), mittlerweile in Phase II, DF9001 (EGFR), und unserem neuen IL12-Zytokin aus der Partnerschaft mit BMS unterstreichen die Breite des Dragonfly-Portfolios an innovativen Therapeutika und das Potenzial, Patienten mit hämatologischen Krebserkrankungen, soliden Tumoren, Autoimmunkrankheiten und neurologischen Erkrankungen zu helfen."

