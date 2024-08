Kavalan

Der Reserve Peated Malt der Kavalan Distillery wird bei der TWSC 2024 zum „Besten der Besten" gekürt

Taipei (ots/PRNewswire)

Taiwanesische Brennerei gewinnt viermal in sechs Jahren den Hauptpreis in Tokio

Die Kavalan Distillery hat erneut die höchste Auszeichnung bei der Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2024 in Japan erhalten.

In diesem Jahr wurde „Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky" als „Bester der besten Single Malt Whisky 2024" ausgezeichnet, womit die taiwanesische Brennerei zum vierten Mal in sechs Jahren diese Auszeichnung erhielt.

Bei der Entgegennahme des Preises bedankte sich der Geschäftsführer von Kavalan, Y.T. Lee, bei den TWSC-Richtern. „Japan war schon immer ein wichtiger Exportmarkt für Kavalan und hat eine bedeutende Rolle für das Wachstum unserer Marke gespielt. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich bei Asiens wichtigstem Whisky-Wettbewerb ausgezeichnet wurde. Wir bleiben der Innovation verpflichtet und werden die Whiskyindustrie weiterhin mit unermüdlichem Engagement voranbringen."

Neben Distillery Reserve Peated Malt" haben zwei weitere Whiskys drei Jahre in Folge Goldmedaillen gewonnen:, „Kavalan Classic Single Malt Whisky" und „Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky",. Das bedeutet, dass alle drei Abfüllungen in die geschätzte „Hall of Fame" der TWSC aufgenommen werden.

Insgesamt holte Kavalan 13 Goldmedaillen, davon zwei „Superior Golds" in Tokio.

Bis heute hat Kavalan beeindruckende 903 Goldmedaillen bei internationalen Wettbewerben errungen.

Die Tokyo Whisky & Spirits Competition wurde 2019 ins Leben gerufen und gilt als Asiens wichtigster Whisky-Wettbewerb und zieht Teilnehmer aus führenden Whisky produzierenden Ländern wie Schottland, Irland, den USA, Kanada, Indien und Taiwan an.

Der Beste der Besten:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Hall of Fame:

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Superior Gold Medaille:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

Goldmedaillen:

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Madeira Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.2 Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2478047/1_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2478048/2_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-reserve-peated-malt-der-kavalan-distillery-wird-bei-der-twsc-2024-zum-besten-der-besten-gekurt-302219659.html

Original-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell