Kavalan

Kavalan wird dreifacher Gewinner der "Distillery of the Year" in San Francisco

Taipeh (ots/PRNewswire)

San Francisco World Spirits Competition vergibt seinen größten Preis 2021 an Kavalan

Kavalan wurde von der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) zur "Distillery of the Year" 2021 ernannt. Es ist das dritte Mal, dass die taiwanesische Brennerei aus Yilan diesen prestigeträchtigen Preis erhält.

Die Auszeichnung "Distillery of the Year" wird an die Spirituosenmarke mit der höchsten Punktzahl im gesamten Wettbewerb verliehen. Kavalan gewann den Titel bereits 2015 und 2018.

Kavalan erhielt außerdem die Auszeichnung "Best Other Single Malt" für den Solist Oloroso Sherry von Kavalan.

Herr Lee, CEO von Kavalan, sagte, dass Kavalan seinen eigenen Rekord für die Anzahl der Siege in San Francisco in diesem Jahr mit 11 Doppelgold- und 6 Goldmedaillen geschlagen hat.

Doppelgold-Einreichungen gelten als "unter den besten Produkten der Welt" und werden vergeben, wenn alle Juroren einstimmig Gold vergeben.

"Wir versuchen immer, unseren Geschmack und unsere Qualität zu verbessern, und deshalb bin ich dankbar, dass dies von den Juroren in San Francisco anerkannt wurde. Wir arbeiten weiterhin hart und es ist ein großes Privileg, erneut zur Brennerei des Jahres ernannt zu werden", sagte Herr Lee.

Best Other Single Malt Whisky

- Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

DOUBLE GOLD MEDAL

- Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky - Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky - Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt Whisky - Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky - King Car Conductor Single Malt Whisky - Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

GOLD MEDAL

- Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky - Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky - Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Informationen zur Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. All dies vereint sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 500 Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

