Kavalan

Anhaltende Gewinnsträhne

Taipeh (ots/PRNewswire)

Kavalan gewann vier Double Golds und sechs Golds in San Francisco

Im Zuge der vor kurzem veranstalteten San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) fügte die Destillerie Kavalan fügte vier Doppelgold-Auszeichnungen (Double Golds) zu ihren bisherigen Errungenschaften im Jahr 2020 hinzu.

Ebenfalls wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Kavalan bei den weiteren wichtigen Wettbewerben World Whiskies Awards (WWA) und World Gin Awards (WGA) gewann.

Die vier SFWSC Double Golds gingen an

- Concertmaster Sherry Cask Finish - Neuauflage vor gerade einmal sechs Monaten - Kavalan Classic - Solist ex-Bourbon und - Solist Fino Sherry.

Die sechs Golds gingen an

- Distillery Select - Concertmaster Port Cask Finish - Oloroso Sherry Oak - Solist Vinho Barrique - Podium und - Distillery Reserve Peaty Cask.

World Whiskies Awards - taiwanesischer Single-Malt-Whisky

Während der 2020 WWA wurde Kavalan als Kategoriepreisträger für den Oloroso Sherry Oak ausgezeichnet und erhielt die Auszeichnung Gold für den neuen Concertmaster Sherry Cask Finish.

2020 WGA Compound Gin - taiwanesisch

Bei den World Gin Awards errang der Kavalan-Gin die Auszeichnung Gold. Es handelt sich dabei um die Erstabfüllung einer aufregenden neuen Kavalan-Ginserie.

AUISC 2020

Beim Australian International Spirits Competition erhielt Kavalan die höchste Auszeichnung der Preisrichter für:

- Kavalan Gin und - Solist Port Cask

Drei Golds gingen an:

- Solist Sherry Cask sowie - Kavalan Gin und Solist Port Cask

Informationen zur Destillerie Kavalan

Die Destillerie Kavalan im Landkreis Yilan ist seit dem Jahr 2005 ein taiwanesischer Pionier in der Kunst des Single-Malt-Whisky. Unser Whisky reift bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze, bezieht Schmelzwasser vom Schneeberg und wird von der See- und Bergluft veredelt. All dies sorgt in Kombination für die unverwechselbare Cremigkeit von Kavalan. Der Name geht auf den Landkreis Yilan zurück. Unterstützt wird die Destillerie von den etwa 40 Jahren Erfahrung in der Getränkeherstellung des Mutterkonzerns King Car Group. Wir haben 400 Auszeichnungen mit Gold oder höher in den am härtesten umkämpften Wettbewerben der Branche erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Pressekontaktinformationen Kaitlyn Tsai +886(0)39 229 000#7164 kaitlyn@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153854/Kavalan_winners.jpg

Original-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell