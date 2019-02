Kavalan

Touren der Kavalan Distillery als "höchst empfehlenswert" im globalen Wettbewerb Drinks Tourism Challenge ausgezeichnet

Die "innovativste Destillerie-Tour" - außerhalb von LA - findet man in der Heimat des Kavalan-Whisky in Yilan, Taiwan, laut Einschätzung von Drinks International.

Die Kavalan Distillery, die eine Stunde Fahrt von der Hauptstadt Taipeh entfernt liegt, begrüßt eine Million Besucher jährlich und wurde für ihre großartigen Touren mit der Auszeichnung "höchst empfehlenswert" in der Drinks Tourism Challenge 2019 Touren geehrt. Diese Touren beinhalten:

- Kostenfreie Degustation von Kavalan-Whisky zu jeder vollen Stunde im imposanten Spirits Castle und in der Great Hall mit doppelter Deckenhöhe. - DIY Blending Lab , wo Besucher ihren eigenen persönlichen Whisky mischen und ihn in einer individuell etikettierten Flasche mit nach Hause nehmen können. - Die dramatische und malerische Yilan-Küste, an der sibirische Winterwinde zur ausgeprägten Oxidationsphase und zum einzigartigen Reifeprozess von Kavalan beitragen. - Kavalan Cooperage , ein Korridor mit freiem Blick vom Außenbereich, in dem Besucher die geschickten Fassbinder bei ihren Arbeitsgängen sehen können, zum Beispiel bei den bahnbrechenden technischen Verfahren von Kavalan zum Shaving, Toasting und Recharring, die für den Solist Vinho Barrique, den "Weltweit besten Single Malt" in den World Whiskies Awards 2015 entscheidend sind. - Der äußerst beliebte Mr. Brown Coffee Shop , der auf die Great Hall herabblickt, wo komplette Speisen, aber auch zwei köstliche Versionen des "Taiwanesischen Kaffees" serviert werden - Kavalans Variante des "Irish Coffee". - King Car Mr. Brown Castle, das an der Spitze eines Kliffs mit unvergesslichen Aussichten auf Yilans Natur-Wahrzeichen Turtle Island* thront, einem aktiven Vulkan. Die Wasserquelle von Kavalan - das mineralienreiche Wasser des Snow Mountain - wird auf natürliche Weise durch Yilans reichen vulkanischen Boden gefiltert und erzeugt Kavalans charakteristischer Fruchtigkeit. - King Car Orchideengarten , wo Besucher unsere Whiskys inmitten von Hunderten Orchideen kosten können - die örtliche Inspiration für die floralen Noten von Kavalan.

Herr YT Lee, CEO von Kavalan, erläuterte, dass die zentrale Destillerie-Tour und die stündlichen Verkostungen im Einklang mit seinem Ethos des Austausches zwischen der Kavalan-Destillerie und der Gemeinde kostenfrei seien.

Er erklärte, seine Erwartungen an die Tour seien, dass sie die vollständige Geschichte darüber erzählen soll, wie Taiwans erster Whisky ins Leben gerufen wurde und wie er erzeugt wird. "Ich wünsche mir , dass die Tour für Besucher ein Erlebnis wird, über das sie sich noch lange freuen können", sagte er.

Master Blender Ian Chang sagte, dass es viele zusätzliche Möglichkeiten zu einer tiefergehenden Verkostung von Kavalan gebe. Die speziell konzipierte Tasting Lounge bietet eine luxuriöse Whisky-Bar, wo kompetente Tourführer die Besucher auf eine "Geschmacksreise" durch eine Auswahl von vier Kavalan-Köstlichkeiten mitnehmen, je nach deren bevorzugter Geschmacksrichtung und Textur des Whiskys.

"Und falls Besucher einmal versuchen möchten, meinen Job zu übernehmen, können sie ihren eigenen Whisky mit einem persönlichen Etikett kreieren, den sie dann von unserem DIY Blending Lab mit nach Hause nehmen können. Mit all diesen großartigen Besucherangeboten freuen wir uns darauf, Sie im Jahr 2019 in der Kavalan-Destillerie zu begrüßen!" sagte Herr Chang.

In jüngster Zeit wurde Kavalan in den Ausgaben Nr. 151 und 154 des Whisky Magazine "empfohlen" für sein Distillery Reserve Peaty Cask mit den Worten "Ein weiterer gut gemachter und ausgeglichener taiwanesischer Whisky. Ein wirklich großartiges Getränk" und für seinen Solist, Manzanilla Sherry Cask gelobt: "Boom, ein wahrer Sherry-Bomben-Himmel. Ein wenig Wasser verlängert die Geschmacksnoten, dient aber eigentlich als eine Ode an die Liebe zum Sherry." Kavalans Fino Sherry Cask Strength erhielt darüber hinaus 91 Punkte vom CigarsLovers Magazine - eine der höchsten vergebenen Punktzahlen unter allen Whiskys, die von der Publikation im Laufe der letzten 12 Monate getestet wurde. Im Annual Brand Report 2019 hat sich Kavalan laut Drinks International wieder einmal als starker Favorit sowohl bei den Best Selling als auch bei den Top Trending weltweiten Whisky-Kategorien bewiesen.

Kavalan hat ebenfalls den Icons of Whisky Visitor Attraction Award im Jahr 2011, 2013 etc. gewonnen.

* Das Schildkröten-Symbol steht im Einklang mit Kavalans eigener Geschichte des Austausches von Werten wie Beharrlichkeit und Stehvermögen. Kavalan ist außerdem nach dem alten Namen für die Region Yilan benannt.

Informationen zu Kavalan Distillery

Seit 2005 ist die Kavalan Distillery in der Region Yilan ein Pionier in der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky in Taiwan. Der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Whisky profitiert von den kühlen Meeresbrisen und Bergwinden und wird aus dem Quellwasser des Snow Mountain ("Schneeberg") hergestellt, die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan, beitragen. Der Name der Brennerei geht auf die alte Bezeichnung der Yilan-Region zurück und sie kann sich unter der Muttergesellschaft King Car Group auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen. Bislang hat das Unternehmen mehr als 280 Gold-Awards oder noch höhere Auszeichnungen in den konkurrenzstärksten Wettbewerben der Branche gewonnen und die Produkte sind in über 70 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Hinweise für Redaktionen:

Die drei von der Kavalan Distillery angebotenen Touren beinhalten nachstehendes Programm. Besuchen Sie die Website von Kavalan für weitere Einzelheiten zur Buchung: http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx

A Yilan Yuanshan 2,5 Stunden Kavalan Distillery + Mr. Brown Castle Café + King Car Orchideengarten

- Unternehmensporträt im Video (Convention Center): 15 Minuten - Whisky-Erzeugung im Rahmen der Tour: 25 Minuten - Degustationsbereich im Castle: 20 Minuten - Mr. Brown Castle Café: 50 Minuten - King Car Orchideengarten: 30 Minuten

B Yilan Jiao-Xi 2 Stunden King Car Jiao-Xi Orchideenzucht + Mr. Brown Café, Jiao-Xi + King Car Krabbenfarm

- King Car Jiao-Xi Orchideenzucht: 30 Minuten - Mr. Brown Café, Jiao-Xi: 1 Stunde - King Car Krabbenfarm: 30 Minuten

C Yilan Tou-Cheng 4 Stunden Mr. Brown Castle I + Windmühle + Wanderweg + Mr. Brown Castle II

- Mr. Brown Castle I - Windmühle - Wanderweg - Mr. Brown Castle II

