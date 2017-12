Pandao erreicht einen Monat nach vollständigem Launch Spitzenwert von 18.850 bezahlten Bestellungen pro Tag

Moskau (ots/PRNewswire) - Mail.Ru Group Limited (MAIL.IL, im Folgenden als "das Unternehmen" oder "die Gruppe" bezeichnet), eine der größten Internet-Firmen im russischsprachigen Internetmarkt, gibt heute die ersten Ergebnisse seines neuen bereichsübergreifenden Marktplatzes Pandao bekannt.

In den zwei Monaten seit dem Teststart und einen Monat nach der vollständigen Einführung der App hat Pandao bereits Folgendes erreicht:

- Konsistente Top-3-Platzierung im App Store und auf Google Play in Russland, und bereits mehrere Male Nummer 1 im App Store und Nummer 2 auf Google Play. - 1. Platz der freien App-Bewertungen in der Kategorie "Shopping" im App Store und 2. Platz auf Google Play (hinter Youla). - Die App wurde über 3 Mio. mal heruntergeladen - Über 4 Mio. SKU bei weiterhin starkem Wachstum. - Spitzenwert von 18.850 bezahlten Bestellungen pro Tag am Wochenende 9.-10. November, das bedeutet über 50.000 Pakete.

Boris Dobrodeev, CEO (Russland) der Mail.Ru Group, kommentierte den Erfolg folgendermaßen:

"Wir freuen uns sehr über die Fortschritte, die Pandao in so kurzer Zeit gemacht hat. In dem Monat seit dem vollständigen Launch der App nimmt Pandao bereits eine sehr hohe Position im App Store und auf Google Play ein - sowohl die Conversions als auch die Anzahl von Bestellungen pro User haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Bemerkenswert ist dabei, dass dies bereits vor unserer breiteren Marketingkampagne für Pandao erreicht wurde.

Zusammen mit Youla und dem Delivery Club passt Pandao sehr gut in unsere erweiterte E-Commerce-Strategie und unsere mobilen Assets. Wir erwarten in den kommenden Monaten weiterhin ein starkes Wachstum und gehen davon aus, dass 250.000 Bestellungen im Dezember ein realistisches und erreichbares Ziel sind."

Informationen zu Mail.Ru Group

Mail.Ru Group, als internationale Marke My.com (MAIL.IL, notiert seit 5. November 2010), ist das größte Internetunternehmen in Russland gemessen nach täglichem mobilem Publikum (Mediascope Mobile Index, Altersgruppe von 12-64, Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, August 2017, Russland).

Das Unternehmen zeichnet sich durch seine "Communitainment" (Kommunikation plus Entertainment)-Strategie aus und entwickelt eine integrierte Kommunikations- und Entertainmentplattform. Der führende E-Mail-Service Russlands und eines der größten Internetportale, Mail.Ru, sind Eigentum des Unternehmens. Das Unternehmen betreibt drei der wichtigsten russischsprachigen sozialen Netzwerke (VKontakte (VK), Odnoklassniki (OK) und Moi Mir (My World)) sowie die größten Online-Spiele in Russland, einschließlich Warface, Armored Warfare, Skyforge und Perfect World. Zum Portfolio des Unternehmens zählen auch der führende, auf dem OpenStreetMap-Projekt basierende mobile Karten- und Navigationsdienst MAPS.ME mit Offline-Nutzung, der Automobil-Kleinanzeiger Am.ru, die Instant-Messaging-Dienste ICQ, Agent Mail.Ru und TamTam, der standortbasierte Marktplatz Youla sowie der Mitfahrdienst BeepCar.

Das Unternehmen ist 100%iger Inhaber des Handyspiele-Entwicklers Pixonic, und 100%iger Inhaber von Delivery Club und ZakaZaka, zwei der größten Lieferservices für Nahrungsmittel in Russland. Mail.Ru Group besitzt auch Aktienpakete verschiedener kleinerer Risikokapitalinvestitionen verschiedener Internetfirmen in Russland, der Ukraine und Israel.

