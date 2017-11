Weltweit erste KI-gestützte Reality-Show im Online-/Live-Format stellt mit 219 Mio. Aufrufen auf VK neuen Weltrekord auf

Moskau (ots/PRNewswire) - Mail.Ru Group Limited (MAIL:IL, im Folgenden einfach "das Unternehmen" oder "die Gruppe"), eines der größten Internetunternehmen auf dem russischsprachigen Internetmarkt, hat heute bekanntgegeben, dass VK, Russlands größte Kommunikationsplattform und eine der weltweit größten sozialen Plattformen, als erstes soziales Netzwerk überhaupt die weltweit einzige KI-gestützte digitale Reality-Show im Live-Format 24/7 gestreamt hat. "Public Games" war zu 100 % digital und nur als Live-Videostream von VK verfügbar. Showstart war am 8. Oktober mit einem großen Finale am 25. November.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/478583/Mail_Ru_Group_Logo.jpg )

"Public Games" war eine Reality-Show, bei der 28 Teilnehmer aus 3 verschiedenen Ländern vom 9. Oktober bis zum 25. November unter 50 Kameras auf engem Raum zusammenlebten. Die Show wurde von den beliebten VK-Communitys (oder "öffentlich" in Russisch) "MDK", "Palata ?6", "Evil Inc." und "Borsch" veranstaltet.

Highlights:

- Jeden Tag wurde die Sendung von einer Million Einzelzuschauern ununterbrochen geschaut. - Die durchschnittliche Sehdauer pro Woche und Nutzer war über eine Stunde. - Die Zuschauer schrieben mehr als 2 Millionen Online-Kommentare. - Zum ersten Mal überhaupt wurde eine Show von einem System auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Mittels Gesichtserkennungstechnologie und Echtzeit-Analyse des Live-Streams wurde anhand eines neuronalen Netzwerks ermittelt, welche der Teilnehmer am wenigsten aktiv waren. Über diese Teilnehmer stimmten die Zuschauer ab, und die Verlierer mussten die Show verlassen. - Im Laufe der Show mussten die Teilnehmer 25 Aufgaben in 4 Kampfzonen überstehen. - Die Teilnehmer für jedes Community-Team wurden mithilfe von VK-Chatbots ausgewählt. Insgesamt hatten sich 279.000 Teilnehmer beworben. - Produziert wurde die Show von Mastiff, eine russische Konzerngesellschaft von Banijay, und Divico, ein in Russland ansässiges digitales Produktionsunternehmen.

Die Show wurde in 4 teilnehmenden Communitys live und online gestreamt und hatte 96,7 Millionen Aufrufe. Damit war sie einer der erfolgreichsten Live-Streams überhaupt (außerhalb des eSports-Segments). Sämtliche "Public Games"-Videos, darunter Live-Streams und täglich vorab aufgezeichnete Highlights, zählten 219 Millionen Aufrufe von 33 Millionen Nutzern.

Informationen zur Mail.Ru Group

Mail.Ru Group, als internationale Marke My.com (MAIL.IL, notiert seit 5. November 2010), ist das größte Internetunternehmen in Russland gemessen nach täglichem mobilem Publikum (Mediascope Mobile Index, Altersgruppe von 12-64, Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, August 2017, Russland).

Das Unternehmen zeichnet sich durch ihre "Communitainment"-(Kommunikation plus Entertainment-)Strategie aus und entwickelt eine integrierte Kommunikations- und Entertainmentplattform. Der führende E-Mail-Service Russlands und eines der größten Internetportale, Mail.Ru, sind Eigentum des Unternehmens. Das Unternehmen betreibt drei der wichtigsten russischsprachigen sozialen Netzwerke (VKontakte (VK), Odnoklassniki (OK) und Moi Mir (My World)) sowie die größten Online-Spiele in Russland, einschließlich Warface, Armored Warfare, Skyforge und Perfect World. Zum Portfolio des Unternehmens zählen auch der führende, auf dem OpenStreetMap-Projekt basierende mobile Karten- und Navigationsdienst MAPS.ME mit Offline-Nutzung, der Automobil-Kleinanzeiger Am.ru, die Instant-Messaging-Dienste ICQ, Agent Mail.Ru und TamTam, der standortbasierte Marktplatz Youla sowie der Mitfahrdienst BeepCar.

Pressekontakt:

Ruslan Karbolsunov

+7-917-515-59-94

r.karbolsunov@corp.vk.com

Original-Content von: Mail.Ru Group, übermittelt durch news aktuell