Vascular Insights® verkündet neuen Chief Financial Officer

Quincy, Massachusetts (ots/PRNewswire) - LISA GRUTTADAURIA WIRD MITGLIED DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Vascular Insights® hat bekanntgegeben, dass Lisa Gruttadauria zum Chief Financial Officer benannt wurde.

In ihren bisherigen Rollen bei Vascular Insights® als Controllerin und Finanzchefin hat sich Gruttadauria durch ihre umsichtige Vermögensverwaltung hervorgetan und die strategischen Unternehmensinitiativen tatkräftig unterstützt. Sie kann auf über 12 Jahre Erfahrung im Finanz- und Personalwesen in der Medizinproduktebranche zurückblicken. Bevor Sie 2013 zu Vascular Insights® kam, war Gruttadauria für die Implementierung und Ausführung von Buchhaltungssystemen, Personalprozessen und Vorgängen für junge Medizinprodukteunternehmen in der Startup-Phase verantwortlich. Gruttadauria hat einen Bachelor-Abschluss von der Northeastern University.

Sie kommentierte: "Ich hatte das Glück, dieser Unternehmung schon früh beizutreten, und bin stolz auf meinen Beitrag zum nachhaltigen Geschäftswachstum und zur Expansion in neue Märkte. Ich freue mich außerordentlich, die Geschäftsführung und den zukünftigen Erfolg von Vascular Insights® in dieser Rolle zu unterstützen."

Vascular Insights®, LLC ist in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Geräten für die minimalinvasive Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen tätig. Das ClariVein® ist weltweit bereits bei mehr als 100.000 Patienten zum Einsatz gekommen - mit hervorragenden Ergebnissen, wie Veröffentlichungen belegen.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Morgen Carroll, Product Manager, oder schreiben Sie eine E-Mail an mcarroll@vascularinsights.com.

Kontakt Morgen Carroll, Product Manager

Tel. 203.490.2071

E-Mail mcarroll@vascularinsights.com

Website www.VascularInsights.com

