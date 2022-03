Spinnaker Support

Spinnaker Support mit zwei internationalen Gold-Stevie® Awards 2022 ausgezeichnet

Denver, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

Erneut für Kundenservice und Neuerungen im Bereich Human Resources ausgezeichnet

Spinnaker Support, ein weltweit führender Anbieter von Support- und Beratungsdiensten für Unternehmenssoftware, hat heute bekannt gegeben, bei den 16. jährlich stattfindenden Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice mit zwei internationalen Stevie Awards ausgezeichnet worden zu sein. Die Stevie Awards gelten als die weltweit führenden Auszeichnungen im Business-Bereich. Jedes Jahr werden die besten Kunden-Service-Mitarbeiter, Teams und Abteilungen gewürdigt.

In diesem Jahr erhielt Spinnaker Support Gold für:

Die Kundenservice-Abteilung des Jahres (7. Jahr in Folge)

Backoffice-Kundendienstteam des Jahres – HR-Team

Mehr als 2.300 Nominierungen von Organisationen aller Größen und in nahezu jeder Branche in 51 Nationen wurden in diesem Wettbewerb ausgewertet. Die Gewinner wurden anhand der durchschnittlichen Ergebnisse von mehr als 150 Fachleuten weltweit in neun spezialisierten Jury-Ausschüssen ermittelt. Beide von Spinnaker Support eingereichten Nominierungen erhielten eine Auszeichnung.

„Wir freuen uns, dass die Stevie-Jury zum siebten Mal in Folge die Exzellenz unseres weltweiten Kundenservice-Teams gewürdigt hat", erklärte Bob Harland, Chief Delivery Officer von Spinnaker Support. „Dass wir dieses Jahr einen Goldpreis gewonnen haben, ist besonders bedeutsam. Ich glaube, er würdigt die Bemühungen des gesamten Teams, unsere geografische Expansion, die schnellen Reaktionszeiten und die Einführung der ultimativen Support-Garantie. Ich bin sehr stolz auf das Team, das weiterhin für eine hohe Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft, uns weiterzuempfehlen, sorgt."

Spinnaker Support ist in den vergangenen 18 Monaten enorm gewachsen, und das Unternehmen hat umfassend in den Personal-Bereich investiert. „Unsere weltweite Belegschaft ist unser wichtigstes Kapital", betonte Megan Morris, Chief Human Resources Officer bei Spinnaker Support. „Wir haben unser neues internes HR-Team und unsere technische Infrastruktur sorgfältig aufgebaut, damit alle Mitarbeiter rund um den Globus schnell auf die benötigten Informationen und Personaldienstleistungen zugreifen können. Mein Team und ich fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen mit dem Gold Stevie Award gewürdigt werden."

„Die Nominierungen, die wir für den Wettbewerb 2022 erhalten haben, zeigen, dass Geschäftsentwicklung, Kundenservice und Vertriebsexperten weltweit in allen möglichen Unternehmen weiterhin innovativ sind, gedeihen und die Erwartungen der Kunden auch während der COVID-19-Pandemie erfüllen", so die Stevie Awards-Präsidentin Maggie Gallagher Miller. „Die Juroren haben diese Leistungen gewürdigt und belohnt, und gemeinsam mit ihnen applaudieren wir den diesjährigen Gewinnern für ihren anhaltenden Erfolg. Wir freuen uns darauf, sie am 11. Mai auszuzeichnen."

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet weltweite Unterstützung für Unternehmenssoftware, Managed Services und projektbasierte Beratung für viele der weltweit bekanntesten und angesehensten Marken. Seit unserer Gründung 2008 haben uns unsere Kundenorientierung, unsere geschäftliche Integrität und unser fundiertes Fachwissen das Vertrauen und die Loyalität von über 1.300 Unternehmen in über 100 Ländern eingebracht. Unser engagiertes internationales Team arbeitet eng mit allen Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass er außergewöhnliche, maßgeschneiderte Dienstleistungen erhält, die ihm den Weg zum betrieblichen Erfolg ebnen. Heute ist Spinnaker Support stolz darauf, der branchenweit bestbewertete Anbieter für Software-Support-Dienste für Oracle, SAP, Microsoft und Salesforce zu sein. Um mehr über Spinnaker Support zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

Informationen zu den Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice. Für die Stevie Awards werden jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Ländern eingereicht. Mit den Stevies werden Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com.

