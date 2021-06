Spinnaker Support

Spinnaker Support führt Ultimate Support Guarantee für Drittanbieter-Software ein

Denver (ots/PRNewswire)

Die Servicegarantie ist eine Branchenneuheit, die einen qualitativ hochwertigen Support für Drittanbieter-Software gewährleistet

Spinnaker Support ist der weltweit bestbewertete Anbieter von Oracle-, SAP- und Salesforce-Support-Diensten. Das Unternehmen gab heute die Einführung seiner Ultimate Support Guarantee bekannt - der ersten Servicegarantie für Drittanbieter-Software-Support. Spinnaker Support ist bekannt für seinen kosteneffizienten Service. Mit der Ultimate Support Guarantee engagiert sich der Anbieter noch stärker für einen qualitativ hochwertigen Service.

Die Ultimate Support Guarantee von Spinnaker Support spricht explizit die Ängste und Nöte von Unternehmen an, die den Wechsel zu einem alternativen Oracle- oder SAP-Supportanbieter erwägen. Zu diesen Bedenken zählen die Compliance mit rechtlichen Vorgaben, die Sicherheit und die Support-Qualität bei technischen Problemen. In all diesen Bereichen hat sich Spinnaker Support als äußerst kompetenter Partner erwiesen. Ein Stamm von weit über 1.000 Kunden bescheinigt dem Anbieter jedes Jahr eine Zufriedenheit von fast 99 Prozent.

Die Ultimate Support Guarantee hält Neukunden in der ersten Support-Phase den Rücken frei. Die Unternehmen schätzen, dass der Drittanbieter-Support jedes Jahr mit mindestens der Hälfte der Kosten zu Buche schlägt, die für den Oracle- und SAP-Support anfallen. Entsprechend schwer fällt es den Kunden die Vorstellung, dass sich niedrigere Kosten und höhere Qualität nicht gegenseitig ausschließen müssen. Mit der neuen Garantie liefert Spinnaker Support verlässlich die umfassende Abdeckung und die hohen Leistungsstandards, die sich die Unternehmen wünschen.

"Die Umstellung auf Drittanbieter-Support darf sich nicht anfühlen wie ein riskanter Schritt.", so Mathew Stava, CEO und Chairman von Spinnaker Support. Mit der Ultimate Support Guarantee Garantie können sich unsere Kunden sicher sein, dass sie bei Bedarf überall und jederzeit die versprochene Unterstützung erhalten. Wir können diese Servicegarantie anbieten, weil wir unserem Modell, unseren Mitarbeitern und unseren Prozessen voll und ganz vertrauen. Kein anderer Dienstleister bietet eine solche Garantie - ein weiterer Beleg für unsere einmalige Integrität und unser bedingungsloses Engagement für den Kunden."

Die Vertragsbedingungen der Ultimate Support Guarantee sehen vor, dass Spinnaker die Rückkehr von Neukunden zum Oracle- oder SAP-eigenen Support unterstützt, wenn sie in der Anfangsphase den garantierten Service nicht erhalten. Das beinhaltet auch Gebühren für die Wiederherstellung des unterstützten Produkts oder der unterstützten Produkte, die in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter https://www.spinnakersupport.com/ultimate-support-guarantee.

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der weltweit führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Unternehmenssoftware, Verwaltungsdienste und Beratungsleistungen für mittelgroße Firmen bis hin zu Fortune 100-Unternehmen in aller Welt. Anerkannte und renommierte Marken, die ihre Kunden per Oracle, SAP und Salesforce verwalten, profitieren von reaktionsschnelleren, umfassenderen und kostengünstigeren Services für ihre Unternehmensanwendungen und -technologien. Seit 2008 haben wir uns durch unseren preisgekrönten Service, unsere hohen Maßstäbe und unsere führende Expertise das Vertrauen und die Loyalität von mehr als 1.300 Organisationen in über 100 Ländern erarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.spinnakersupport.com.

