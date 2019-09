Spinnaker Support

Spinnaker Support wird von CIO Applications Europe in die Top 20 SAP Solution Provider-Liste für 2019 aufgenommen

Spinnaker Support, global führend bei Drittanbieter-Support und Managed Services für Oracle und SAP, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die Liste der Top 20 SAP-Lösungsanbieter für 2019 des CIO Applications Europe Magazine aufgenommen wurde. Spinnaker Support war Anfang des Jahres bereits mit International Stevie Awards in Gold und Silber sowie dem Silver American Business Award Stevie ausgezeichnet worden.

CIO Applications Europe ist das meistbefragte Technologiemagazin für ganz Europa und bietet eine Plattform, um Unternehmen bei der Bewertung von Technologien zu helfen, die ihren geschäftlichen ROI steigern können. Das hochkarätige Panel hat die lange Liste der SAP-Lösungsanbieter und -Dienstleister auf die 20 führenden Unternehmen eingegrenzt.

Die Top 20 SAP-Ausgabe von CIO Applications Europe konzentriert sich auf die 20 Top-Lösungsanbieter, die die SAP-Plattform entsprechend den Kundenbedürfnissen erweitern können. Für die überwiegende Mehrheit der SAP-Kunden ist die Migration von On-Premise zu Cloud unvermeidlich, aber schwierig in der Umsetzung. Die Herausforderung für viele dieser Unternehmen besteht darin, die beste Vorgehensweise und das passende Timing zu bestimmen. Spinnaker Support bietet für diese Zeit der Evaluierung ein kostengünstiges alternatives Supportmodell, das eine verbesserte Qualität des Supports liefert.

"Wir bieten SAP-Kunden einen Weg, die Kontrolle über ihre eigene Roadmap zu übernehmen. Viele Kunden fragen mich mit Hinblick auf die kommende 2025-Frist von SAP, wie sie in Sachen HANA, S/4HANA und Cloud vorgehen sollen. Ich erkläre dann schlicht und einfach, dass man sich wegen SAPs 2025-Termin keine Sorgen machen muss", sagt Shawn du Plessis, Vice President Global SAP Operations bei Spinnaker Support. "Kunden haben Optionen. Die jeweilige Geschäftsstrategie sollte nie vom Zulieferer bestimmt werden. Mein Rat an Kunden, die nicht bereit sind, eine größere Migration durchzuführen, ist, die durch Spinnaker Support ermöglichten Einsparungen zu nutzen und die aktuelle Version beizubehalten, bis das Unternehmen entscheidet, wie und wann es in die Cloud wechselt".

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der am schnellsten wachsende und bestbewertete globale Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und reaktionsschnelleren Service, sparen im Durchschnitt 62 % ihrer jährlichen Supportgebühren und können ihre aktuellen Softwareversionen auf unbegrenzte Zeit beibehalten. Mehr und mehr unserer Drittanbieter-Support-Kunden nutzen die von uns angebotenen inkrementellen Dienstleistungen, zu denen Managed Services für Anwendungen und Technologie sowie Beratungsleistungen gehören. Wir sind nach wie vor der einzige Drittanbieter-Support-Anbieter, der diese einzigartige Mischung von Serviceleistungen aus einer Hand bietet. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen mit optimalen Leistungsmerkmalen am Laufen hält und sie beim Übergang von On-Premise über Hybrid zur Cloud unterstützt.

Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support deckt SAP, BusinessObjects, HANA Database, ausgewählte Next-Generation SAP-Lösungen, Sybase, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, PeopleSoft, und weitere Produkte ab. Mehr zu Spinnaker Support finden Sie unter http://www.spinnakersupport.com/.

