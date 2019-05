Spinnaker Support

Spinnaker Support erweitert Investitionen in Westeuropa

London (ots/PRNewswire)

Ausbau der Geschäftstätigkeit und Verlegung des regionalen Firmensitzes ins Vereinigte Königreich

Spinnaker Support, ein weltweit führender Anbieter von Oracle- und SAP-Drittanbieterservices, gab heute den Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in Westeuropa bekannt, um der steigenden Nachfrage nach der wachsenden Dienstleistungsmischung des Unternehmens gerecht zu werden.

"Gegenwärtig unterstützen wir mehr als 200 Kunden mit Niederlassungen in Westeuropa, darunter einige unserer größten Kunden", so Matt Stava, CEO, Spinnaker Support. "Wir haben eine neue regionale Firmenzentrale in Central London eröffnet, damit uns die Kunden besser erreichen können und um unser wachsendes Personal unterzubringen."

Die Anschrift der neuen Geschäftsstelle von Spinnaker Support lautet: 107 Cheapside, Suite 614, London EC2V 6DN.

Highlights im bisherigen Jahresverlauf

- Neue und wiedererlangte Kunden im EMEA-Bereich, wie z.B. Millicom International Cellular, Anglian Water und Partner Communications. - Verstärkte Sybase-Support-Services, um den nachlassenden Schwerpunkt von SAP auf erstklassigen Datenbankverwaltungslösungen weiter zu nutzen. - Virtuelles Patching von McAfee, um unsere Seven-Point-Sicherheitslösung zu verstärken. - Verleihung zweier internationaler Stevie Awards für "Customer Service Executive of the Year" und für "Customer Service Department of the Year". - Erhalt der Cyber Essentials-Zertifizierung als erster Anbieter von Drittanbieter-Software-Support, um unser wachsendes Oracle- und SAP-Sicherheitsportfolio für Kunden in Großbritannien zu erweitern.

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist ein führender und vertrauenswürdiger globaler Anbieter von Oracle- und SAP-Drittanbieter-Support. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und reaktionsschnelleren Service, sparen im Durchschnitt 62% ihrer jährlichen Wartungsgebühren und können ihre aktuellen Softwareversionen auf unbegrenzte Zeit beibehalten. Mehr und mehr unserer Drittanbieter-Support-Kunden nutzen die inkrementellen Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir sind nach wie vor der einzige Drittanbieter-Support-Anbieter, der Application Managed Services, Technology Managed Services und Consulting aus einer Hand bietet. Die Kunden vertrauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen mit maximaler Leistung laufen lässt und sie beim Übergang von On-Premise über Hybrid zur Cloud unterstützt.

Die preisgekrönte Service-Mischung von Spinnaker Support umfasst SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und mehr. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

Pressekontakt:

Michelle Wilkinson, 720-457-5442, mwilkinson@spinnakersupport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg

Original-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuell