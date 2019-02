Spinnaker Support

Spinnaker Support gewinnt zwei internationale Stevie® Awards 2019 für Oracle und SAP Support Services

Denver (ots/PRNewswire)

Ausgezeichnet als Customer Service Leader of the Year und Customer Service Department of the Year

Spinnaker Support, ein weltweit führender Anbieter von Oracle- und SAP-Drittanbieter-Support, gab heute bekannt, dass er bei der 13. jährlich stattfindenden Veranstaltung zu den Stevie Awards for Sales & Customer Service, die am 22. Februar 2019 in Las Vegas stattfand, mit zwei internationalen Stevie Awards ausgezeichnet wurde. Die Stevie Awards gelten als die weltweit führenden Business Awards und werden jedes Jahr an die besten Kundendienstmitarbeiter, Teams und Abteilungen verliehen.

Spinnaker Support erhielt den goldenen Stevie Award als Customer Service Leader of the Year und einen silbernen Stevie als Customer Service Department of the Year. Im diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 2.700 Nominierungen von Unternehmen aus 45 Nationen aller Größenordnungen bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittswerte von mehr als 150 Fachleuten weltweit in sieben spezialisierten Bewertungsgremien ermittelt.

"Der Gewinn dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen zeigt, dass alle in unserem Unternehmen, insbesondere die Betriebsteams, hervorragende Leistungen erbracht haben", sagte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Wir bieten einen hervorragenden Kundenservice, und es ist großartig, international anerkannt zu sein."

"Alle Gewinner des Stevie Award können sehr stolz auf ihre Leistungen sein. Unabhängige Fachleute auf der ganzen Welt sind sich einig, dass ihre Leistungen der öffentlichen Anerkennung würdig sind", sagte Stevie Awards President und Gründer Michael Gallagher.

Customer Service Leader of the Year

Devan Brua, Vice President of Compliance and Risk bei Spinnaker Support, wurde als Top-Kundenservice-Leader des Jahres ausgezeichnet. Neben der Bereitstellung maßgeschneiderter globaler Steuer- und regulatorischer Aktualisierungen für Kunden in vielen Ländern überwacht Frau Brua die ISO-Zertifizierungsprogramme des Unternehmens und leitet die Bemühungen des Unternehmens im Bereich Recht und Risikomanagement. Durch ihre hervorragende Arbeit in diesen kritischen Bereichen hat sie Spinnaker Support geholfen, sich zu einem führenden Kundendienstmodell in der Branche zu entwickeln.

"Diesen Preis zu gewinnen, ist eine Ehre für mich, aber die Anerkennung gebührt Spinnaker Support und dem gesamten Team, weil sie Compliance und Risikominderung sehr ernst nehmen", so Devan Brua. "Unsere Konzentration auf Compliance schützt die geistigen Eigentumsrechte der großen ERP-Softwareanbieter. Die Kunden profitieren erheblich, da sie nicht dem rechtlichen Risiko ausgesetzt sind, das den Blick auf den Service und die Orientierung auf den Kunden beeinträchtigt. Ich bin stolz darauf, dass Spinnaker Support im Gegensatz zu anderen Anbietern auf dem Markt noch nie mit Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsurteilen von einem der Anbieter von Unternehmenssoftware konfrontiert wurde."

Customer Service Department of the Year

Spinnaker Support wird zum vierten Mal in Folge mit dem Stevie Award for Customer Service Department of the Year ausgezeichnet. In diesem Jahr waren die Juroren beeindruckt von dem Engagement des Unternehmens für Qualitätsmanagement und Kundendatensicherheit, neuen Beratungsangeboten rund um die Lizenzkonformität sowie neuen Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen für interne Mitarbeiter.

Kommentare der Juroren:

- Klares Verständnis dafür, was getan werden muss, um Exzellenz und Erfolg bei der Erreichung der Kundenzufriedenheit zu schaffen. Die Prozesse unterstützen eindeutig die Umsetzung der Ziele dieses Unternehmens. - Engagiert sich für Qualitätsmanagement und Kundendatensicherheit. - Große Aufmerksamkeit für Details rund um Qualität und Training mit CPAR- und ISO-Zertifizierungen, die ihr Engagement für "überlegenen" Support deutlich machen.

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre aktuellen Software-Versionen unbegrenzt behalten. Eine wachsende Zahl unserer Kunden für externen Support nutzt die von uns bereitgestellten inkrementellen Services, der gemanagte Dienste für Anwendungen und Technologie und ebenfalls Beratungsdienste beinhaltet.

Wir bleiben weiterhin der einzige Anbieter von externem Support, der diese einzigartige Kombination von Dienstleistungen anbietet.

Kunden vertrauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen bei Spitzenleistung am Laufen hält, während sie gleichzeitig den Wandel von Vor-Ort-Lösungen zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud vollziehen können.

Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstreckt sich auf Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology and Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database und weitere. Mehr über Spinnaker Support erfahren Sie auf unserer Website.

Informationen zu den Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in sieben Programmen vergeben: den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, den Stevie Awards for Great Employers, den Stevie Awards for Women in Business und den Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Unternehmen aus mehr als 70 Nationen. Die Stevies würdigen Organisationen aller Art und Größen und die Menschen, die hinter ihnen stehen, sowie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter www.StevieAwards.com.

