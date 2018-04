Spinnaker Support erweitert sein globales Vertriebspartnernetz

Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support für Oracle und SAP, gab heute die Expansion seines globalen Vertriebspartnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen berichtet, dass mehr als 40 Organisationen auf der ganzen Welt bereits Mitglieder des wachsenden Netzwerks sind. Vertriebspartner spielen eine wichtige Rolle für die Verbesserung der Markenwahrnehmung und die Erschließung zusätzlicher Geschäftschancen, um den direkten Vertrieb und die Marketingbestrebungen von Spinnaker Support zu ergänzen.

Spinnaker Support hat sich dazu entschieden, ein strategisches Partnernetz zu schaffen und weiterzuentwickeln, um den Umsatz zu steigern, Marktwissen aufzubauen, auf geografische Eigenheiten zu reagieren und die bestehenden Kundenbeziehungen zu vertiefen. Das Programm ist unkompliziert, flexibel und profitabel für Partner, denn sie werden für ihre Lead-Generierung und Vertriebserfolge belohnt.

"Ein Vertriebspartner von Spinnaker Support zu sein, stellt einen enormen Wert für unser eigenes Unternehmen dar", erklärte Pim van der Vorst, CEO bei Performance to the Max, das in den Niederlanden beheimatet ist. "Wir können damit für unsere bestehenden Kunden Mehrwert schaffen und gleichzeitig unsere eigenen Geschäftsaktivitäten ausweiten, indem wir einen florierenden Markt wie den Drittanbieter-Support sinnvoll nutzen."

"Starke Umsätze und Partnerschaften für Lead-Empfehlungen kurbeln unsere globale Ausrichtung an", sagte Nigel Pullan, Vice President für Global Alliances und Emerging Markets bei Spinnaker Support. "Ein stabiles Ökosystem mit Partnern, Allianzen und Einflussnehmern unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern und hilft uns dabei, den externen Oracle- und SAP-Support in Unternehmen auf dem gesamten Globus zügiger zu verbreiten."

Unternehmen, die an einer Partnerschaft mit Spinnaker Support Interesse haben, können sich unter www.spinnakersupport.com/partner-program informieren.

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre aktuellen Software-Versionen unbegrenzt behalten. Eine wachsende Zahl unserer Kunden für externen Support nutzen die von uns bereitgestellten inkrementellen Serviceleistungen. Wir bleiben weiterhin der einzige Anbieter von externem Support, der gemanagte Dienste für Applikationen und Technologie und ebenfalls Beratungsdienste liefert, wenn Kunden es bevorzugen, die Zusammenarbeit mit einem einzigen Anbieter zu etablieren. Kunden vertrauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen bei Spitzenleistung am Laufen hält, während sie gleichzeitig den Wandel von Vor-Ort-Lösungen zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud vollziehen können.

Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Mehr über Spinnaker Support erfahren Sie unter http://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Google+.

