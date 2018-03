Spinnaker Support meldet Ergebnisse für das Gesamtjahr 2017

Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support und Managed Services für Oracle- und SAP-Unternehmenssoftware, gab heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2017 beendete Gesamtgeschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen verzeichnete im Gesamtjahr zum 31. Dezember 2017 ein Rekordwachstum bei Umsatz, Belegschaft und Kundenzufriedenheit.

"2017 war ein weiteres Rekordjahr für Wachstum und starke Ergebnisse bei Spinnaker Support", erklärte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Die Nachfrage nach unserer einzigartigen und wachsenden Mischung aus Oracle- und SAP-Services war noch nie so hoch. Unsere Kunden bewerten uns mit einem hohen Zufriedenheitsgrad, da das von uns angebotene Wertversprechen in der Branche ihresgleichen sucht. 2018 haben wir den schnellsten Start in der Unternehmensgeschichte zurückgelegt und erwarten ein weiteres Rekordjahr."

Unternehmens-Highlights 2017

- Umsatzwachstum um 44,2 %, angeführt durch die Oracle E-Business Suite, Oracle Technology und SAP Application Services - Eröffnung neuer Betriebsniederlassungen in Moskau, Seoul und Tokio und erweiterte Ressourcen in Brasilien - Anstieg bei der Anzahl der Beschäftigten um 35,4 %, wodurch die Ressourcen in allen neun Betriebsniederlassungen erweitert wurden - Steigerung der Kundenzufriedenheit auf 98,7 %, während die Kundenempfehlungsbereitschaft bei der Kundenzufriedenheitsumfrage zum Jahresende 2017 bei 99,7 % blieb - Eröffnung des Technology Center of Excellence (TCE) unter dem neu ernannten CTO Iain Saunderson, um die Ergänzung und den Ausbau von hochwertigen Technologie-Support-Services zum Schutz von SAP- und Oracle-Anwendern von On-Premise über Hybrid bis hin zur vollständigen Cloud zu beschleunigen - Einführung eines erweiterten Security- und Vulnerability-Protection-Services mit Alert Logic, der den vollständigen Schutz der Technologieplattform, zugängliche Sicherheits- und Anwendungsexperten sowie eine 24 x 7 x 365-Überwachung zur proaktiven Bedrohungsabwehr kombiniert - Der erste Drittanbieter von Support-Dienstleistungen, der die Zertifizierung nach ISO 9001: 2015 erhält - Geehrt als Preisträger des Gold Stevie® Award für die Kundenservice-Abteilung des Jahres 2017 - Vom CIO Outlook Magazine als einer der Top 25 SAP Solution Provider im asiatisch-pazifischen Raum anerkannt - Von der Denver Post als der Gewinner als Top Workplace 2017 ausgezeichnet

Neukundengewinnung und Kundenanerkennung

Spinnaker Support berichtet, dass Neukundengewinne von geografisch unterschiedlichen Standorten stammen, einschließlich der aufstrebenden Märkte in Südkorea, Malaysia, Brasilien und Russland. Von der Rekordzahl der im Jahr 2017 unterzeichneten Verträge befanden sich mehr als ein Drittel außerhalb der Vereinigten Staaten.

"Obwohl unser anfänglicher Antrieb zur Untersuchung von Drittanbieter-Oracle-Support eine unternehmensweite Initiative zur Erzielung nachhaltiger Einsparungen war, sind die zusätzlichen Vorteile, die wir von Spinnaker Support erhalten, für unsere IT-Organisation von Vorteil", erklärte AlMutaz Mah'd, Leiter von ICT und SSC bei Alamar Foods, einem in Saudi-Arabien ansässigen Lebensmittelunternehmen. "Die schnelle Reaktionszeit, die Unterstützung für kundenspezifischen Code und die Tatsache, dass die erste Person, mit der wir sprechen, ein Oracle-Experte ist, sind unglaubliche Vorteile, die wir jetzt für das IT-Team haben."

"Als führender Anbieter von Lösungen für die kontinuierliche Verfügbarkeit ist sich Stratus der Bedeutung von hochkarätigem Service, Wert und Engagement bewusst", erklärte Bobby Chung, Senior IT Manager von Stratus Technologies. "Die Entscheidung für Spinnaker Support in Bezug auf unsere Oracle E-Business-Suite-Produkte war ein Ergebnis der Bewertung unserer früheren Support-Anbieter gegen diese Werte. Die Einsparungen, die wir durch den Spinnaker Support erzielen, ermöglichen uns, innovative Wege zu finden und zu finanzieren, um unsere eigenen Service- und Technologielösungen voranzutreiben."

"Die konsequente Bereitstellung von hochwertigen, branchenführenden Oracle- und SAP-Support-Dienstleistungen ist ein Teil unserer Arbeit", sagte Bob Harland, Senior Vice President Global Support Services bei Spinnaker Support. "Wir werden weiterhin einen größeren Prozentsatz unserer Umsätze investieren, um ein breiteres Spektrum an Mitarbeiterkompetenzen aufzubauen und unser Serviceangebot und unsere Fähigkeiten weltweit zu erweitern. Wir sind der einzige Anbieter von Drittanbieter-Support, der sowohl die ISO 9001:2015- als auch die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung erreicht hat. Dies unterstreicht unsere Verpflichtung gegenüber Qualitätsmanagementprinzipien, die zu höchst zufriedenen Kunden führen. Ausschlaggebend ist, dass Spinnaker Support weiterhin die richtige Supportphilosophie verfolgt, im Rahmen derer die geistigen Eigentumsrechte anderer respektiert werden."

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbieter von externem Support und Managed Services für Oracle- und SAP-Unternehmenssoftware. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % ihre Support-Gebühren und können ihre aktuelle Software-Version unbegrenzt behalten. Mehr als 30% der Kunden von Spinnaker Support nutzen Managed Services und Beratung, um die Leistung zu steigern, Kosten zu optimieren und Komplexität zu reduzieren. Sie bauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Anwendungen bei Spitzenleistung am Laufen hält, während sie von On-Premise zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud wechseln.

Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Mehr über Spinnaker Support erfahren Sie unter http://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Google+.

Pressekontakt:

Michelle Wilkinson, 720-457-5442, mwilkinson@spinnakersupport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg

Original-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuell