Wir sind Discounter! brillen.de positioniert sich neu

Königs Wusterhausen (ots) - Das Brandenburger Unternehmen brillen.de wurde zum dritten Mal in Folge mit der Note "sehr gut" bewertet. An der Online-Umfrage vom TÜV Saarland zum Thema Zufriedenheit in den Bereichen "Service" und "Preis/ Leistung" bei brillen.de haben 861 Personen teilgenommen. In beiden Rubriken lautete das Kundenurteil: sehr gut! Im Bereich Service wurden u.a. die Fachkompetenz und Freundlichkeit der ...

mehr