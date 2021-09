SuperVista AG

Jedes Gesicht ist einzigartig! brillen.de startet grosse TV-Kampagne

Wildau (ots)

Mit einer großangelegten TV-Kampagne startet brillen.de in den Herbst. Nach dem Motto "Jedes Gesicht ist einzigartig und verdient eine perfekte Brille" macht brillen.de die Zuschauer auf das außergewöhnliche Angebot aufmerksam, sich in den digitalen brillen.de Service Hubs kostenlos das Gesicht und die Augen vermessen zu lassen. So erhalten die brillen.de-Kunden eine individuell perfekt maßgefertigte Brille zum gewohnt günstigen Preis.

Der 25-Sekunden-Spot wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Videoproduktionsfirma PREIMER gestaltet und wird ab 1.10.21 auf verschiedenen TV-Sendern u.a. der Mediengruppe RTL, der ProSiebenSat.1 Media SE und der Sky Deutschland GmbH sowie auf Youtube zu sehen sein.

Volker Grahl, Vorstandsmitglied SuperVista AG:

"In unserem neuen TV-Spot stellen wir passend zum neuen Markenauftritt die digitale Vermessung von Gesicht und Augen in den Mittelpunkt, die wir aktuell mit Beratungsdisplays und Remote Sehtest in unseren Filialen national ausrollen. Auf Basis der so ermittelten Daten produzieren wir die für den Kunden perfekte Brille - wie bei brillen.de gewohnt zu einem herausragend günstigen Preis."

brillen.de ist eine Marke der SuperVista AG. brillen.de produziert Brillen in höchster Qualität und neuester Technologie selbst und kann so besonders niedrige Preise anbieten. In den brillen.de Filialen kommen neueste Technologien zum Einsatz, um die für Kunden perfekte Brille produzieren zu können.

Original-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuell