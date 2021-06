SuperVista AG

Neue Brillen für alle! brillen.de startet zweite Kampagne in der Lidl-Plus-App

Schönefeld (ots)

Nach einer ersten, erfolgreichen Kooperation bringt brillen.de nun erneut ein Vorteilsangebot in die Lidl-Plus-App. Nutzer der App erhalten einen exklusiven Vorteilsrabatt, mit dem sie beim Brillenkauf auf die ohnehin günstigen Angeboten von brillen.de noch zusätzlich sparen können.

Während brillen.de derzeit über eigene Kanäle zwei Gleitsichtbrillen mit neuer Technologie offiziell für 129 EUR oder zwei Einstärkenbrillen für 59 EUR anbietet, bekommen Lidl-Plus-App-Nutzer ein Sonderangebot: Vom 7. Juni bis 18. Juli 2021 erhalten sie mit der App zwei Komfort-Gleitsichtbrillen für 109 EUR oder zwei Premium-Einstärkenbrillen für 45 EUR. Im Preis inbegriffen sind bereits zwei Fassungen im Wert von 80 EUR, ein kostenloser, professioneller Sehtest, die Brillenversicherung sowie eine 100% Geld-zurück-Garantie.

Volker Grahl, Vorstandsmitglied der SuperVista AG, zeigt sich erfreut über den Erfolg der ersten Kampagne: "Unsere erste Aktion mit der Lidl-Plus-App war bereits ein voller Erfolg und beweist, dass wir mit dem Ansatz, Brillen in höchster Qualität für alle erschwinglich zu machen, in der Lidl-Plus-App einen sehr gut passenden Angebotskanal gefunden haben. Wir teilen mit Lidl den Anspruch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und hohe Qualität zu vereinen. Und genauso wie die Lidl-Plus-App ist auch brillen.de ein Omnichannel-Modell mit On- und Offline-Verknüpfung. Alle Services, die der Kunde am besten beim Optiker erleben kann, das Probieren der Fassung, den Sehtest und die Anpassung der Brille, bieten wir bei unseren über 650 Partneroptikern bzw. In den eigenen Filialen stationär an. Services rund um den Brillenkauf finden bei uns online statt."

Seit 2012 ist brillen.de bekannt dafür, Brillen in höchster Qualität dank eigener Produktion besonders günstig anbieten zu können. Mittlerweile erstreckt sich das brillen.de-Netzwerk weltweit auf über 1.600 Partneroptiker, von denen alleine in Deutschland rund 600 das brillen.de-Konzept umsetzen. Dazu kommen eigene Filialen: brillen.de hat im Februar dieses Jahres den 100. eigenen Showroom in Deutschland eröffnet und expandiert weiter.

Original-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuell