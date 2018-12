Gregory Laï zum Partner von Clayton, Dubilier & Rice ernannt

London und New York (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice gab bekannt, dass Gregory Laï zum Partner des Unternehmens ernannt wurde.

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2007 war Mr. Laï aktiv an der Entwicklung und Beurteilung von Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa beteiligt. Darüber hinaus arbeitete er zusammen mit Führungsteams von Portfoliounternehmen an Wertschöpfungsstrategien für die Phase nach einer Akquisition. Er spielte bei zahlreichen Investitionen des Unternehmens, einschließlich B&M Retail (2013), BUT (2016), Exova (2008), HD Supply (2007), Motor Fuel Group (2015) und Rexel (2005), eine führende Rolle. In den letzten Jahren trug Mr. Laï wesentlich zum Aufbau der CD&R-Sparte Verbraucher/Einzelhandel und zur Erhöhung der Reichweite des Unternehmens in Frankreich bei.

Vor seinem Wechsel zu CD&R war Mr. Laï in der Sparte für Investmentbanking bei Citigroup tätig. Danach arbeitete er als Anlagespezialist bei der Mubadala Development Company, bevor er im Jahr 2011 zu CD&R zurückkehrte. Mr. Lai ist ein Absolvent der ESCP-EAP European School of Management in Paris.

"Greg ist seit mehr als 10 Jahren ein wichtiges Mitglied des europäischen Teams von CD&R und hat bei einigen unserer erfolgreichsten Investitionen bedeutende Rollen gespielt", sagte David Novak, Leiter des Europageschäfts von CD&R. "Er war am Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Unternehmen und Familienbetrieben sowie Führungsteams und Beratern beteiligt. Diese Erfahrung macht ihn zu einem außerordentlich überzeugenden Repräsentanten der zentralen Werte, Kultur und Anlagestrategie unseres Unternehmens."

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice wurde im Jahr 1978 gegründet und ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit einer Investmentstrategie, die auf der Erzielung finanzieller Gewinne durch den Aufbau stärkerer und profitablerer Unternehmen basiert. Seit seiner Gründung hat CD&R Investitionen in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar für 83 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von über 125 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.cdr-inc.com.

Pressekontakt:

Thomas C. Franco

+1 (212) 407 5225

tfranco@cdr-inc.com oder Daniel G. Jacobs

+1 (212) 407 5218

djacobs@cdr-inc.com

Original-Content von: Clayton, Dubilier & Rice, übermittelt durch news aktuell